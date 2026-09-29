ด่วน! การบินไทยขอชะลอส่งสินค้าขาออก 29 ก.ย.-3 ต.ค. หลัง THAI Cargo มีของค้างคลังจำนวนมาก
การบินไทยขอลูกค้าและผู้ส่งสินค้าชะลอส่งสินค้าขาออกชั่วคราว 29 ก.ย. ถึง 3 ต.ค. 2569 หลังคลัง THAI Cargo มีสินค้ารอขึ้นเครื่องสะสมจำนวนมาก จนบางเที่ยวบินขนส่งไม่ทันตามการจอง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอให้ลูกค้าและผู้ส่งสินค้า (Shipper) ลดและชะลอการนำส่งสินค้าขาออกระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2569 หลังคลังสินค้าของไทยคาร์โก (THAI Cargo) มีสินค้ารอขนส่งสะสมจนบางเที่ยวบินขนส่งไม่ทันตามการจอง (Booking)
ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าแจ้งผลกระทบต่อการให้บริการและสถานการณ์ภายในคลังให้ลูกค้าทราบครั้งแรกเมื่อเวลา 14.53 น. วันที่ 28 กันยายน 2569
เวลา 20.15 น. วันเดียวกัน ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าออกประกาศอีกฉบับ ระบุว่ายังมีสินค้าขาออกค้างรอจัดการจำนวนมาก สินค้าบางส่วนจึงขนส่งไม่ได้ตามการจองของบางเที่ยวบิน
การบินไทยจะใช้ช่วง 5 วันนี้เร่งระบายสินค้าค้าง และจัดการพื้นที่คลัง อุปกรณ์ และทรัพยากรให้พร้อม มาตรการนี้เป็นการขอให้ลดปริมาณสินค้าชั่วคราว ไม่ใช่การปิดรับสินค้าขาออก การบินไทยขออภัยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ และตั้งเป้าให้บริการกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
ในโลกออนไลน์ เฟซบุ๊กของสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้ นำประกาศมาเผยแพร่พร้อมพาดหัวว่า “‘น้ำท่วม’ ไม่พอ เจอ ‘คลังท่วม’ ซ้ำ!”
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Anya Anyapath โพสต์ติดตลกว่า “น้ำท่วม ตามด้วย คลังท่วม อิอิ” และระบุว่ารอบนี้เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่อเที่ยวบินระหว่างสายการบิน (Interline)
ประกาศทางการของการบินไทยไม่ได้ระบุว่าน้ำท่วมเป็นสาเหตุ และไม่ได้ชี้แจงสาเหตุอื่นของสินค้าค้างคลัง
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