ผลวอลเลย์บอลชาย ไทย แพ้ อิหร่าน 0-3 เซต เอเชียนเกมส์ 2026 ยังมีลุ้นเข้ารอบนัดสุดท้าย
วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย พ่าย อิหร่าน แชมป์เก่า 3 สมัยติดต่อกัน 0-3 เซต รอบแบ่งกลุ่ม เอเชียนเกมส์ 2026 มี 2 คะแนน รั้งอันดับ 3 กลุ่มบี เตรียมพบ คีร์กีซสถาน เช้าวันที่ 29 กันยายน
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 28 กันยายน 2569 ทีมชาติไทย แพ้ อิหร่าน 0-3 เซต ด้วยคะแนน 18-25, 18-25 และ 15-25 ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่สอง ที่จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ไทยมีผลงานชนะ 1 แพ้ 1 จากสองนัดแรก
ก่อนลงสนาม ไทยอยู่อันดับ 52 ของโลก และเพิ่งเฉือนชนะ อินโดนีเซีย 3-2 เซตในนัดเปิดสนาม เก็บมา 2 คะแนน ขณะที่อิหร่าน อันดับ 19 ของโลก เปิดรายการด้วยการชนะคีร์กีซสถาน 3-0 เซต
นอกจากนี้ อิหร่านยังเป็นแชมป์วอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 3 สมัยติดต่อกันจากปี 2014, 2018 และ 2022 ซึ่งครั้งหลังจัดการแข่งขันจริงในปี 2023
เกมนี้ ปาร์ค กีวอน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วย ธูปดิษฐ์ พระพุทธ, สุวิทย์ มหาสิริโยธิน, บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร, เกียรติภูมิ รามสิน, อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์ และ ชัยวัฒน์ ถุงคำ โดยมี นครินทร์ อินธนู ทำหน้าที่ตัวรับอิสระ
ไทยพยายามใช้การเข้าทำบอลเร็วต่อสู้กับอิหร่าน แต่คู่แข่งทำคะแนนได้ต่อเนื่องกว่า ก่อนปิดเซตแรก 25-18 จากนั้นอิหร่านชนะเซตสองด้วยคะแนนเท่ากัน 25-18 และปิดการแข่งขันในเซตสาม 25-15 ส่งให้ไทยแพ้ 0-3 เซต
หลังจบการแข่งขันสองนัด อิหร่านนำจ่าฝูงกลุ่มบีด้วย 6 คะแนน ตามด้วยอินโดนีเซีย 4 คะแนน ส่วนไทยอยู่อันดับ 3 มี 2 คะแนน ขณะที่คีร์กีซสถานยังไม่มีคะแนน รอบแรกจะคัดสองอันดับแรกของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ทำให้การแข่งขันนัดสุดท้ายยังมีความสำคัญต่อโอกาสเข้ารอบของไทย
โปรแกรมต่อไป ทีมชาติไทยจะพบ คีร์กีซสถาน ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2569 เวลา 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยไทยจำเป็นต้องเก็บชัยชนะเพื่อเพิ่มโอกาสจบสองอันดับแรก พร้อมรอผลอีกคู่ระหว่างอิหร่านกับอินโดนีเซียซึ่งจะมีผลต่ออันดับของกลุ่ม
การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 รอบแรกแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม นำสองอันดับแรกของแต่ละกลุ่ม รวม 8 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ก่อนแข่งขันแบบแพ้คัดออกไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
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