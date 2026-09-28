รีวิว Borderlands 4 – Story Pack 2: FL4K and the Last Resort

Photo of sorrawit sorrawitเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 20:17 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 20:17 น.
รีวิว Borderlands 4: FL4K and the Last Resort

รีวิว Borderlands 4: FL4K and the Last Resort สำรวจ Providence ต่อสู้กับ Tediore ล่า Loot ใหม่ และดูว่า DLC นี้คุ้มค่ากับการกลับมาเล่นแค่ไหน

หลังจาก Borderlands 4 พาเราไปเปิดโลกใบใหม่ คราวนี้ก็ถึงคิวของ Story Pack 2 แล้วอย่าง FL4K and the Last Resort ที่หยิบหนึ่งใน Vault Hunter ที่เหล่าแฟน ๆ คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอย่าง FL4K กลับมาเป็นตัวละครหลักอีกครั้ง

คราวนี้เราจะได้เดินทางไปยัง Providence รีสอร์ตเขตร้อนที่ฟังดูเหมือนสถานที่เหมาะกับการพักผ่อนมากกว่าการเอาปืนไปยิงใคร แต่แน่นอนว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน Borderlands เพราะ Tediore ยกกองกำลังเข้ามายึดพื้นที่เพื่อเอา Ordonite ทรัพยากรสำคัญของเกาะไป และเมื่อ FL4K อยู่ตรงนั้น เรื่องมันก็ไม่มีทางจบแบบสงบ ๆ อยู่แล้ว

โฆษณา

หน้าที่ของเราจึงกลายเป็นการจัดการทุกอย่างที่ขวางหน้า พร้อมกับ Mr. Chew คู่หูสี่ขาของ FL4K ที่ยังคงอยู่เคียงข้าง และนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ DLC นี้น่าสนใจ เพราะมันไม่ได้มีแค่แผนที่ใหม่กับ Loot ชุดใหม่ให้เราออกไปฟาร์มเท่านั้น

เรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่ยิงแล้วก็จบ

FL4K เป็นตัวละครที่มีบุคลิกชัดเจนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แต่ใน DLC นี้ เราได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง FL4K กับ Mr. Chew มากขึ้น มันยังเป็น Borderlands แบบที่เราคุ้นเคย ทั้งมุกตลก ตัวละครประหลาด ๆ และสถานการณ์ที่พร้อมจะหลุดออกนอกกรอบได้ตลอดเวลา แต่ก็มีบางช่วงที่เกมยอมลดจังหวะลง แล้วให้เราได้เห็น FL4K ในมุมที่จริงจังกว่าเดิม

ผมชอบนะ เพราะถ้า DLC เป็นแค่ “ไปพื้นที่ใหม่ ยิงศัตรู เก็บของ แล้วจบ” มันก็คงไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงมากนัก แต่การเอาความสัมพันธ์ของ FL4K กับ Mr. Chew เข้ามาเป็นส่วนสำคัญ ทำให้เรื่องราวมีอะไรให้ติดตามมากขึ้น ที่สำคัญคือเกมไม่ได้ลากเรื่องยาวเกินความจำเป็น เนื้อเรื่องเดินค่อนข้างเป็นเส้นตรง เข้าใจง่าย และจังหวะโดยรวมกระชับดี

สำหรับ DLC ที่ไม่ได้มีขนาดเท่าเกมหลัก ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ดี เพราะมันทำให้เราเล่นจบแล้วรู้สึกว่าเรื่องราวมันไปถึงจุดที่ควรจะจบ ไม่ได้มีภารกิจย่อยแปลก ๆ โผล่มาเพื่อยืดเวลาเล่นเฉย ๆ

โฆษณา

โฆษณา

Providence Island คือส่วนที่ทำให้ DLC นี้สนุกขึ้น

สิ่งแรกที่รู้สึกได้คือ Providence Island พื้นที่รีสอร์ตที่ปกคลุมด้วยป่าทึบ และบริเวณภูเขาไฟ บรรยากาศเลยต่างจากพื้นที่อื่น ๆ อยู่พอสมควร แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าหน้าตาของแผนที่คือการออกแบบพื้นที่ Providence เล่นกับพื้นที่ในแนวตั้งมากขึ้น และมี Zipline ให้เราใช้เดินทางขึ้นที่สูงหรือเคลื่อนที่ผ่านบริเวณยอดไม้ได้อย่างรวดเร็ว

บางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นแค่ระบบเดินทางหรือป่าว? แต่พอเล่นจริง ๆ มันมีผลกับการต่อสู้ด้วย บางครั้งเราอาจขึ้นไปอยู่บนพื้นที่สูงเพื่อเปลี่ยนมุมยิง หรือใช้ Zipline ย้ายตำแหน่งระหว่างที่กำลังโดนศัตรูรุมอยู่ ทำให้การต่อสู้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่บนพื้นราบเหมือนเดิมตลอดเวลา แม้มันจะไม่ได้ถึงขั้นเปลี่ยนระบบการเล่นของตัวเกม แต่มันก็ช่วยให้สถานที่นี้มีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่ไม่น้อย

โฆษณา

Tediore มาเมื่อไหร่ ความสงบก็หายไปเมื่อนั้น

Tediore ไม่ได้มาเพื่อยืนดูวิวของ Providence Island แน่นอน เพราะพวกเขาส่งทั้งทหารใน Exosuit และหน่วย Mech เข้ามาคุมพื้นที่ และ Mech บางประเภทสามารถสนับสนุนยูนิตฝ่ายเดียวกัน รวมถึงเรียกกำลังเสริมเข้าสู่สนามรบผ่านระบบ Digistruct ตรงนี้ทำให้การต่อสู้มีความวุ่นวายขึ้นพอสมควร

ศัตรูไม่ได้ยืนรอให้เราค่อย ๆ ยิงทีละตัวเหมือนสนามซ้อม และบางครั้งสถานการณ์ก็เปลี่ยนเร็วมาก จากไฟต์ธรรมดากลายเป็นศัตรูเต็มพื้นที่ในเวลาไม่กี่วินาที หากใคคครได้เล่นกับบเพื่อน คงรู้สึกสนุกนส่วนนี้แน่นอน เพราะยิ่งมีศัตรูเยอะเท่าไหร่ ก็หมายถึงยิ่งมีอะไรให้ยิงอยู่แล้ว

แต่ถ้าต้องเล่นคนเดียว เรื่องจะต่างออกไปนิดหน่อย มีบางช่วงที่เรากำลังตั้งใจจัดการศัตรูข้างหน้า แล้วต้องหันไปเคลียร์กำลังเสริมที่ถูกส่งเข้ามาอีกชุด พอจัดการหมดก็มีชุดใหม่มาอีก มันไม่ได้ถึงขั้นทำให้เกมเสีย แต่บางจังหวะก็อดคิดไม่ได้ว่า “ขอจัดการตัวนี้ก่อนได้ไหม”

ตรงนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่า DLC อาจทำได้ดีกว่านี้อีกนิด เพราะช่วงแรกการมีกำลังเสริมทำให้ไฟต์ดูเข้มข้นขึ้น แต่พอเจอบ่อย ๆ มันก็เอียนเหมือนกันนะ

โฆษณา

แล้ว Loot ล่ะ?

แน่นอนว่าเรากำลังพูดถึง Borderlands เพราะฉะนั้นเรื่อง Loot คงข้ามไปไม่ได้ ใน Story Pack 2 มีการเพิ่ม Pearlescent Weapons 2 ชิ้น, Legendary Gear 18 ชิ้น และ Legendary Class Mods อีก 6 ชิ้น

จำนวนของใหม่อาจไม่ได้เยอะจนทำให้เรารู้สึกว้าวตั้งแต่เห็นตัวเลข แต่พอเอาเข้าจริง ของพวกนี้ก็มีอะไรให้ลองอยู่พอสมควร แต่สำหรับคนที่ชอบปรับ Build หรือใช้เวลาลองอุปกรณ์หลายแบบ นี่เป็นส่วนที่ทำให้ DLC ยังมีเหตุผลให้กลับมาเล่นหลังจากจบเนื้อเรื่อง นอกจากนี้ยังมี 8 Story Bosses และ 13 Minibosses ให้ตามล่า

ตรงนี้น่าจะถูกใจสายฟาร์มเป็นพิเศษ เพราะ Providence ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เราเข้าไปเล่นเนื้อเรื่องจนจบแล้วก็ทิ้งไว้ข้างหลัง ถ้าคุณเป็นคนประเภทที่เห็น Legendary แล้วอดไม่ได้ที่จะกลับไปลอง Build ใหม่ หรือยังอยากหาของที่ดีกว่าเดิม DLC นี้ก็มีอะไรให้ทำต่ออีกพอสมควร

โฆษณา

แล้วมันคุ้มไหม?

FL4K and the Last Resort ไม่ได้พยายามจะเปลี่ยน Borderlands 4 ให้กลายเป็นเกมใหม่ และพูดตามตรง ผมก็ไม่ได้คิดว่า DLC จำเป็นต้องทำแบบนั้น สิ่งที่ Gearbox ทำค่อนข้างชัดเจน คือเอาสูตรเดิมของ Borderlands มาใส่ในพื้นที่ใหม่ เพิ่มเรื่องราวของตัวละครที่แฟน ๆ รู้จัก เพิ่มศัตรู เพิ่มบอส และแน่นอน เพิ่ม Loot ให้เราออกไปตามหา

โฆษณา

โดยรวมแล้ว ผมว่ามันรู้ดีว่าคนเล่น Borderlands เข้ามาหาอะไร สิ่งที่ชอบที่สุดยังคงเป็น Providence เพราะการออกแบบพื้นที่แนวตั้งทำให้ทั้งการเดินทางและการต่อสู้มีอะไรให้เล่นมากขึ้น ส่วนเรื่องของ FL4K กับ Mr. Chew ก็ช่วยให้ DLC มีตัวตนของตัวเองมากกว่าแค่ “พื้นที่ใหม่สำหรับฟาร์มของ”

จุดที่ยังติดใจก็มีนะ นั่นคือระบบเรียกกำลังเสริมของศัตรู บาง Encounter โดยเฉพาะตอนเล่นคนเดียวอาจยืดเยื้อไปหน่อย และเมื่อเจอรูปแบบเดิมซ้ำ ๆ ความสนุกก็เริ่มลดลงบ้าง แต่ผมคิดว่า DLC นี้มีเหตุผลมากพอที่จะกลับมาเล่นอยู่ดี

คะแนนรวม 8/10

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sorrawit sorrawitเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 20:17 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 20:17 น.
Photo of sorrawit

sorrawit

นักเขียนข่าวกีฬาประจำ Thaiger มีความสนใจในด้านกีฬาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอล บาสเกตบอล หรืออเมริกันฟุตบอล รวมไปถึงชื่นชอบเกมและอนิเมะเป็นชีวิตจิตใจ ปัจจุบันสั่งสมประสบการณ์เขียนบทความกีฬาออนไลน์ มากกว่า 4 ปี หัวข้อที่เชี่ยวชาญคือเรื่องกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ช่องทางติดต่อ gig@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ดม้าสีหมอก งวด 1 ต.ค. 69 เปิดเลขวิ่งบน 2 ล่าง 9

เลขเด็ดม้าสีหมอก งวด 1 ต.ค. 69 เปิดเลขวิ่งบน 2 ล่าง 9

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569
ผลวอลเลย์บอลชาย ไทย แพ้ อิหร่าน 0-3 เซต เอเชียนเกมส์ 2026 ยังมีลุ้นเข้ารอบนัดสุดท้าย

ผลวอลเลย์บอลชาย ไทย แพ้ อิหร่าน 0-3 เซต เอเชียนเกมส์ 2026 ยังมีลุ้นเข้ารอบนัดสุดท้าย

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569
ลุยน้ำท่วมแล้วมีไข้ ต้องสงสัยโรคฉี่หนูเมื่อไร เช็กอาการที่ควรพบแพทย์

ลุยน้ำท่วมแล้วมีไข้ เสี่ยงโรคฉี่หนูไหม? เช็กอาการที่ควรพบแพทย์

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569
บิล เกตส์ เตือนเอง ภัย AI พัฒนาเร็ว คนร้ายอาจใช้สร้างอาวุธชีวภาพ คร่าชีวิตพันล้านคน

บิล เกตส์ เตือนเอง ภัย AI พัฒนาเร็ว คนร้ายอาจใช้สร้างอาวุธชีวภาพ คร่าชีวิตพันล้านคน

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
เลขเด็ดม้าสีหมอก งวด 1 ต.ค. 69 เปิดเลขวิ่งบน 2 ล่าง 9 เลขเด็ด

เลขเด็ดม้าสีหมอก งวด 1 ต.ค. 69 เปิดเลขวิ่งบน 2 ล่าง 9

2 นาที ที่แล้ว
ผลวอลเลย์บอลชาย ไทย แพ้ อิหร่าน 0-3 เซต เอเชียนเกมส์ 2026 ยังมีลุ้นเข้ารอบนัดสุดท้าย ข่าวกีฬา

ผลวอลเลย์บอลชาย ไทย แพ้ อิหร่าน 0-3 เซต เอเชียนเกมส์ 2026 ยังมีลุ้นเข้ารอบนัดสุดท้าย

58 นาที ที่แล้ว
ลุยน้ำท่วมแล้วมีไข้ ต้องสงสัยโรคฉี่หนูเมื่อไร เช็กอาการที่ควรพบแพทย์ สุขภาพและการแพทย์

ลุยน้ำท่วมแล้วมีไข้ เสี่ยงโรคฉี่หนูไหม? เช็กอาการที่ควรพบแพทย์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 28 ก.ย. 69 เช็กถ่ายทอดสด ผลสลากพัฒนา สถิติย้อนหลัง 50 งวด หวยลาว

ตรวจหวยลาว 28 ก.ย. 69 เช็กถ่ายทอดสด ผลสลากพัฒนา สถิติย้อนหลัง 50 งวด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาล รธน. วินิจฉัยแล้ว บาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่แนะ กกต. เลิกใช้รอบหน้า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ‘วิว กุลวุฒิ’ เข้าชิงทองเอเชียนเกมส์ แบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกของไทย ข่าวกีฬา

วิว กุลวุฒิ ชนะ อัลวี่ ฟาร์ฮาน 2-0 เกม สร้างประวัติศาสตร์ชายเดี่ยวไทยคนแรกเข้าชิงเอเชียนเกมส์ 2026

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว &quot;ซีตี ฮัสมะห์&quot; ภริยา &quot;มหาธีร์&quot; อดีตนายกฯ มาเลเซีย ถึงแก่อสัญกรรม ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว “ซีตี ฮัสมะห์” ภริยา “มหาธีร์” อดีตนายกฯ มาเลเซีย ถึงแก่อสัญกรรม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิว เปลี่ยนนามสกุลใหม่ ควง วู้ดดี้ ทำบุญวัดอรุณ ไม่ต้องเดาสัมพันธ์ บันเทิง

ดิว เปลี่ยนนามสกุลใหม่ ควง วู้ดดี้ ทำบุญวัดอรุณ ไม่ต้องเดาสัมพันธ์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขั้นตอนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม กทม. ชดเชยซ่อมบ้านสูงสุด 49,500 บาท ใครได้สิทธิบ้าง เศรษฐกิจ

ขั้นตอนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม กทม. ชดเชยซ่อมบ้านสูงสุด 49,500 บาท ใครได้สิทธิบ้าง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทวิดา” ขออภัยที่เหมือนหายหน้า เล่างานหลังบ้าน 72 ชม. กรุงเทพรับมือน้ำท่วม

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ต๋อง วงทู จากศิลปินดูโอแห่งยุค 90 สู่โปรดิวเซอร์เพลงดัง บันเทิง

ประวัติ ต๋อง วงทู จากศิลปินดูโอแห่งยุค 90s สู่โปรดิวเซอร์เพลงดัง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลพิพากษาจำคุก “ศรณ์” หนุ่มเจ็ตสกี 15 วัน ปรับ 5 พัน ให้รอการลงโทษจำคุก 1 ปี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ศรณ์” หนุ่มเจ็ตสกีโผล่เม้นต์ใต้โพสต์สำนักข่าวภาษาอังกฤษ หลังรายงานข่าวตนถูกรวบ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถยนต์ฝ่าน้ำท่วมบนถนนในจังหวัดระยอง ข่าว

ระยองประกาศภัยพิบัติ 4 อำเภอ น้ำประแสร์ทะลักท่วมแกลง รพ. เร่งย้ายผู้ป่วยขึ้นชั้นบน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ต๋อง วงทู” นักดนตรียุค 90 เสียชีวิตแล้ว วัย 56 ปี หลังป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้ตัวแล้ว คนขับ Swift ลุยน้ำท่วมหน้า ม.เกษตรฯ โผล่แจงคลิปไวรัล เตือนอย่าทำตาม ข่าว

รู้ตัวแล้ว คนขับ Swift ลุยน้ำท่วมหน้า ม.เกษตรฯ โผล่แจงคลิปไวรัล เตือนอย่าทำตาม

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ผลตรวจ B “น้องพิ้งค์ พิชฌามลณ์” ยืนยัน พบสารต้องห้าม เตรียมยื่นอุทธรณ์สู้ต่อ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หวิดคว่ำ! “อั้ม พัชราภา” ซ้อมพายเรือหน้าบ้านไปรับแม่ หลังน้ำท่วมขัง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ผิงผิง-ฟูซวง” สองแพนด้ายักษ์เดินทางถึงสวนสัตว์แล้ว กระชับความสัมพันธ์ “จีน-เมกา”

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินนี่ ธนวินท์ โพสต์ภาพรถถูกน้ำท่วม บอก &quot;Game over รถพัง&quot; บันเทิง

วินนี่ ธนวินท์ โพสต์ภาพรถถูกน้ำท่วม บอก “Game over รถพัง”

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุ เผย “กทม.-สมุทรปราการ” เจอฝนซ้ำ ตกๆหยุดๆ เป็นระยะ ขอให้เช็คเส้นทางเดินทาง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า พูดแบบนี้บนเวที MTV หลังสร้างประวัติศาสตร์ให้คนไทยภูมิใจ บันเทิง

ลิซ่า พูดแบบนี้บนเวที MTV หลังสร้างประวัติศาสตร์ให้คนไทยภูมิใจ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ อิหร่าน วันนี้ 14.00 น. เอเชียนเกมส์ 2026

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เริ่มแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ก่อนอ่านคำวินิจฉัยบ่าย 2

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วม 25,561 ครอบครัว 10 จังหวัด กัมพูชาอพยพกว่า 2,900 ครัวเรือน ข่าวต่างประเทศ

น้ำท่วม บ้านจมน้ำ 24,505 หลัง 10 จังหวัด กัมพูชาอพยพกว่า 2,900 ครัวเรือน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเตรียมเทคออฟ! พาบินลัดฟ้ากับ “โปรแกรมจำลองการบิน” ฟรีๆ บน Google Earth