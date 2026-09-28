บิล เกตส์ เตือนเอง ภัย AI พัฒนาเร็ว คนร้ายอาจใช้สร้างอาวุธชีวภาพ คร่าชีวิตพันล้านคน
บิล เกตส์ เตือนอันตรายจาก AI ขั้นสูง ชี้กลุ่มผู้ไม่หวังดีอาจนำไปสร้างอาวุธชีวภาพคร่าชีวิตคนพันล้านคน พร้อมแนะแนวทางคุมเข้มก่อนสายเกินแก้
บิล เกตส์ (Bill Gates) มหาเศรษฐีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ ออกโรงเตือนถึงความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างรวดเร็ว ผ่านการให้สัมภาษณ์ในรายการ มีท เดอะ เพรส (Meet the Press) ทางสถานีโทรทัศน์เอ็นบีซี (NBC) ชี้ว่าเทคโนโลยีนี้มีศักยภาพสูงพอที่จะก่อให้เกิดเหตุรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 1,000 ล้านคน หากตกไปอยู่ในมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดี
เกตส์อธิบายว่า ความก้าวหน้าของระบบในเวลานี้ ทำให้การแยกแยะเจตนาที่ดีอย่างการคิดค้นยารักษาโรค กับเจตนาที่เป็นภัยอย่างการสร้างอาวุธชีวภาพเพื่อก่อการร้าย ทำได้ยากยิ่ง พร้อมระบุว่า “ไม่มีอาวุธใดทรงพลังเท่ากับกลุ่มคนที่มีเจตนาร้ายใช้เครื่องมือ AI ขั้นสูง” จึงเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ รับบทบาทผู้นำในการวางมาตรการกำกับดูแล ตรวจสอบ บันทึกขั้นตอนการทำงานของโมเดลขั้นสูงอย่างเคร่งครัด เชื่อมั่นว่าภาคอุตสาหกรรมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยได้โดยไม่ฉุดรั้งความเร็วในการพัฒนา
มุมมองนี้สวนทางกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งปฏิเสธแนวคิดเรื่องปัญญาประดิษฐ์จะกวาดล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ ยืนยันว่าสหรัฐฯ ยังคงเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเหนือกว่าประเทศจีน ใครก็ตามที่ชนะการแข่งขันด้าน AI ย่อมเป็นผู้ชนะในเวทีโลก สอดคล้องกับนายไมค์ จอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกัน ที่มองว่าสหรัฐฯ ไม่สามารถสั่งระงับการพัฒนาชั่วคราวได้ เพราะจะเปิดช่องให้จีนก้าวขึ้นมาแซงหน้า
ขณะที่นายบารัค โอบามา อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ จากพรรคเดโมแครต แสดงความกังวลว่า การพัฒนาที่รวดเร็วในมือของภาคเอกชนอาจก่อให้เกิดอันตราย พร้อมผลักดันให้สมาชิกพรรคเร่งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะอย่างจริงจัง
ความกังวลนี้สอดคล้องกับรายงานจากบริษัท แอนโทรปิก (Anthropic) ที่เปิดเผยว่า ระบบตรวจจับสามารถสกัดแผนการใช้ AI ค้นคว้าวิจัยเพื่อผลิตอาวุธชีวภาพได้หลายครั้งในปีนี้ แม้การทดลองทางชีววิทยาอาจนำไปสู่การค้นพบวัคซีน แต่จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลไปสร้างเชื้อโรคร้ายแรง ท่ามกลางกระแสข่าวที่ เจคอบ ค็อกซอน อดีตนักวิจัยของแอนโทรปิก ตัดสินใจลาออก หลังมองว่าทั้งบริษัทตนเองกับโอเพนเอไอ (OpenAI) ยังไม่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเทคโนโลยีนี้มากพอ
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