ถ่ายทอดสดตะกร้อ ไทย พบ มาเลเซีย ชิงทองทีมเดี่ยวชาย เอเชียนเกมส์ 2026
แฟนกีฬาชาวไทยเตรียมเชียร์ เซปักตะกร้อทีมชาติไทย พบ มาเลเซีย ในการแข่งขันประเภททีมเดี่ยวชาย หรือ Men’s Regu รอบชิงชนะเลิศ กีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 หลังไทยผ่านรอบรองชนะเลิศด้วยการเอาชนะเวียดนาม 2 เซตรวด 15 ต่อ 7 และ 15 ต่อ 6
เกมรอบรองชนะเลิศ ไทยส่ง ธนพล ทรัพย์เย็น เป็นตัวฟาด กฤษณพงศ์ นนทะโคตร เป็นตัวเสิร์ฟ และ วุฒินันท์ คำเสนาะ ทำหน้าที่ตัวชง ก่อนคว้าชัยและผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์กับมาเลเซีย
การแข่งขันรอบชิงเหรียญทอง ถ่ายทอดสด วันอังคารที่ 29 กันยายน 2569 เวลา 08.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่นาโกยา ซิตี้ มิซูโฮะ พาร์ค ยิมเนเซียม เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดสด ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และ AIS PLAY
ก่อนหน้านี้ ไทยลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A เมื่อวันที่ 27 กันยายน เริ่มจากชนะฟิลิปปินส์ 2 ต่อ 0 เซต คะแนน 15 ต่อ 11 และ 15 ต่อ 7 จากนั้นต้องเล่นถึงสามเซตก่อนชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น 2 ต่อ 1 เซต คะแนน 15 ต่อ 9, 16 ต่อ 17 และ 15 ต่อ 9 จบรอบแรกด้วยตำแหน่งแชมป์กลุ่ม
ทีมเดี่ยวชาย หรือ Men’s Regu ต่างจากประเภททีมชุดชายที่ไทยเพิ่งลงแข่งขันก่อนหน้านี้ โดยประเภททีมเดี่ยวส่งผู้เล่นลงสนามครั้งละ 3 คน แบ่งหน้าที่หลักเป็นตัวเสิร์ฟ ตัวชง และตัวฟาด
รายชื่อนักกีฬาของไทยชุดนี้ประกอบด้วย กฤษณพงศ์ นนทะโคตร, พรเทพ ถิ่นบางบน, ธนพล ทรัพย์เย็น, ภูตะวัน โสภา และวุฒินันท์ คำเสนาะ
คู่ชิงวันที่ 29 กันยายนยังเป็นการพบกันอีกครั้งของไทยกับมาเลเซีย หลังทั้งสองชาติเพิ่งดวลกันในรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายเมื่อวันที่ 25 กันยายน ซึ่งมาเลเซียเป็นฝ่ายชนะไทย 2 ต่อ 0 ทีม คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วนไทยได้เหรียญเงิน
ย้อนกลับไป รอบชิงเอเชียนเกมส์ครั้งก่อนที่นครหางโจว ประเทศจีน ไทยเอาชนะมาเลเซีย 2 ต่อ 0 เซต คะแนน 21 ต่อ 15 และ 21 ต่อ 19 พร้อมคว้าแชมป์ประเภททีมเดี่ยวชายเป็นสมัยที่ 6
สำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 มีการปรับระบบการนับคะแนนตะกร้อมาใช้เซตละ 15 คะแนน ขณะที่รอบชิงทีมเดี่ยวชายวันที่ 29 กันยายนอยู่ในช่วงการแข่งขันเดียวกับรอบชิงประเภทคู่หญิง โดยโปรแกรมตะกร้อของวันเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ก่อนถึงคู่ชิงชายระหว่างไทยกับมาเลเซียเวลา 08.30 น.
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตะกร้อทีมชุดชายไทยพ่ายมาเลเซีย คว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมส์ 2026
- ตะกร้อชายไทยวอล์กเอาต์ ชวดแชมป์โลก 2026 ในนัดชิงมาเลเซีย