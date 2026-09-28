ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ คีร์กีซสถาน 29 ก.ย. 69 เวลา 08.00 น. เอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 06:01 น.
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ คีร์กีซสถาน 29 ก.ย. 69 เวลา 08.00 น. เอเชียนเกมส์ 2026

วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยมีคิวพบคีร์กีซสถานในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม บี ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2569 เวลา 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย แข่งขันที่เมืองโอกาซากิ จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY

ไทยอยู่ร่วมกลุ่มกับอินโดนีเซีย อิหร่าน และคีร์กีซสถาน โดยสองทีมอันดับแรกของกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ วันที่ 1 ตุลาคม เกมเช้าวันอังคารจึงเป็นนัดที่ไทยต้องเก็บผลการแข่งขันเพื่อสรุปอันดับในกลุ่ม

ในนัดเปิดสนามเมื่อวันที่ 27 กันยายน ไทยเฉือนอินโดนีเซีย 3-2 เซต ด้วยคะแนน 25-23, 20-25, 25-23, 23-25 และ 25-23 เก็บ 2 คะแนนแรกของกลุ่ม นภาเดช พินิจดี ทำแต้มสูงสุดให้ไทย 34 คะแนน ก่อนที่ทีมจะลงเล่นนัดที่สองกับอิหร่านในวันที่ 28 กันยายน

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แฟนกีฬารับชมทางโทรทัศน์ได้ที่ PPTV HD 36 ส่วนการดูผ่าน AIS PLAY ต้องใช้สิทธิ์แพ็กเกจ PLAY ALL โดยตรวจสอบผังถ่ายทอดสดอีกครั้งก่อนการแข่งขัน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 06:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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