ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ คีร์กีซสถาน 29 ก.ย. 69 เวลา 08.00 น. เอเชียนเกมส์ 2026
วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยมีคิวพบคีร์กีซสถานในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม บี ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2569 เวลา 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย แข่งขันที่เมืองโอกาซากิ จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY
ไทยอยู่ร่วมกลุ่มกับอินโดนีเซีย อิหร่าน และคีร์กีซสถาน โดยสองทีมอันดับแรกของกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ วันที่ 1 ตุลาคม เกมเช้าวันอังคารจึงเป็นนัดที่ไทยต้องเก็บผลการแข่งขันเพื่อสรุปอันดับในกลุ่ม
ในนัดเปิดสนามเมื่อวันที่ 27 กันยายน ไทยเฉือนอินโดนีเซีย 3-2 เซต ด้วยคะแนน 25-23, 20-25, 25-23, 23-25 และ 25-23 เก็บ 2 คะแนนแรกของกลุ่ม นภาเดช พินิจดี ทำแต้มสูงสุดให้ไทย 34 คะแนน ก่อนที่ทีมจะลงเล่นนัดที่สองกับอิหร่านในวันที่ 28 กันยายน
แฟนกีฬารับชมทางโทรทัศน์ได้ที่ PPTV HD 36 ส่วนการดูผ่าน AIS PLAY ต้องใช้สิทธิ์แพ็กเกจ PLAY ALL โดยตรวจสอบผังถ่ายทอดสดอีกครั้งก่อนการแข่งขัน
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- PPTV HD 36: โปรแกรมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2026
- PPTV HD 36: ผลไทยพบอินโดนีเซีย
- AIS: ช่องทางรับชมเอเชียนเกมส์ 2026