ตรวจหวยลาว 28 ก.ย. 69 เช็กถ่ายทอดสด ผลสลากพัฒนา สถิติย้อนหลัง 50 งวด
หวยลาวพัฒนา งวดวันที่ 28 กันยายน 2569 มีกำหนดออกรางวัลช่วงค่ำวันนี้ โดยเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาไทย ผ่าน เฟซบุ๊ก Laolottery Live ขณะเผยแพร่ข่าวยังไม่มีผลรางวัลของงวดนี้
ผลหวยลาว 28 กันยายน 2569
- เลข 6 ตัว : 524277
- เลข 5 ตัว : 24277
- เลข 4 ตัว : 4277
- เลข 3 ตัว : 277
- เลข 2 ตัว : 77
สถิติหวยลาวย้อนหลัง 50 งวด
รายการนี้เรียงจากงวดล่าสุด 25 กันยายน 2569 ย้อนถึง 20 กรกฎาคม 2569 รวม 50 งวด แต่ละบรรทัดแสดง เลข 6 ตัว / เลขท้าย 4 ตัว / เลขท้าย 2 ตัว ตามลำดับ โดยตรวจเทียบเลขท้าย 4 ตัวกับฐานข้อมูลย้อนหลังอีกแหล่งแล้ว
กันยายน 2569
- 25 ก.ย. — 142383 / 2383 / 83
- 24 ก.ย. — 142667 / 2667 / 67
- 23 ก.ย. — 987960 / 7960 / 60
- 22 ก.ย. — 247507 / 7507 / 07
- 21 ก.ย. — 369225 / 9225 / 25
- 18 ก.ย. — 303502 / 3502 / 02
- 17 ก.ย. — 607595 / 7595 / 95
- 16 ก.ย. — 358902 / 8902 / 02
- 15 ก.ย. — 278249 / 8249 / 49
- 14 ก.ย. — 043344 / 3344 / 44
- 11 ก.ย. — 323350 / 3350 / 50
- 10 ก.ย. — 297128 / 7128 / 28
- 9 ก.ย. — 133816 / 3816 / 16
- 8 ก.ย. — 043743 / 3743 / 43
- 7 ก.ย. — 786735 / 6735 / 35
- 4 ก.ย. — 304187 / 4187 / 87
- 3 ก.ย. — 805088 / 5088 / 88
- 2 ก.ย. — 325351 / 5351 / 51
- 1 ก.ย. — 548475 / 8475 / 75
สิงหาคม 2569
- 31 ส.ค. — 894389 / 4389 / 89
- 28 ส.ค. — 250623 / 0623 / 23
- 27 ส.ค. — 909759 / 9759 / 59
- 26 ส.ค. — 775523 / 5523 / 23
- 25 ส.ค. — 046600 / 6600 / 00
- 24 ส.ค. — 655552 / 5552 / 52
- 21 ส.ค. — 530253 / 0253 / 53
- 20 ส.ค. — 254900 / 4900 / 00
- 19 ส.ค. — 726063 / 6063 / 63
- 18 ส.ค. — 538222 / 8222 / 22
- 17 ส.ค. — 046707 / 6707 / 07
- 14 ส.ค. — 897941 / 7941 / 41
- 13 ส.ค. — 693606 / 3606 / 06
- 12 ส.ค. — 729718 / 9718 / 18
- 11 ส.ค. — 459670 / 9670 / 70
- 10 ส.ค. — 213030 / 3030 / 30
- 7 ส.ค. — 197677 / 7677 / 77
- 6 ส.ค. — 507634 / 7634 / 34
- 5 ส.ค. — 382222 / 2222 / 22
- 4 ส.ค. — 437886 / 7886 / 86
- 3 ส.ค. — 111680 / 1680 / 80
กรกฎาคม 2569
- 31 ก.ค. — 323290 / 3290 / 90
- 30 ก.ค. — 740702 / 0702 / 02
- 29 ก.ค. — 081480 / 1480 / 80
- 28 ก.ค. — 950480 / 0480 / 80
- 27 ก.ค. — 804970 / 4970 / 70
- 24 ก.ค. — 382561 / 2561 / 61
- 23 ก.ค. — 786276 / 6276 / 76
- 22 ก.ค. — 930768 / 0768 / 68
- 21 ก.ค. — 096592 / 6592 / 92
- 20 ก.ค. — 059073 / 9073 / 73
เมื่อนับ เลขท้าย 2 ตัว ทั้ง 50 งวด เลข 02 และ 80 ออกอย่างละ 3 ครั้ง ส่วน 00, 07, 22, 23 และ 70 ออกอย่างละ 2 ครั้ง ความถี่นี้เป็นผลย้อนหลัง ไม่ได้บอกว่าเลขใดมีโอกาสออกมากขึ้นในงวดวันที่ 28 กันยายน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจหวยลาว 25 ก.ย. 69 เช็กผลสลากพัฒนางวดล่าสุด เลข 6 ตัวออกอะไร สถิติหวยย้อนหลัง
- ตรวจหวยลาว งวด 24/9/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
- ตรวจผลหวยลาว 22 ก.ย. 69 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์-สถิติย้อนหลัง
แหล่งข่าวอ้างอิง: Laolottery Live: ช่องทางติดตามการออกรางวัล · กระปุก: ผลหวยลาวย้อนหลัง หน้า 1 · หน้า 2 · หน้า 3 · ฐานข้อมูลผลย้อนหลังสำหรับตรวจเทียบเลขท้าย 4 ตัว