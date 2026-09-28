ตรวจหวยลาว 28 ก.ย. 69 เช็กถ่ายทอดสด ผลสลากพัฒนา สถิติย้อนหลัง 50 งวด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 20:40 น.
ตรวจหวยลาว 28 ก.ย. 69 เช็กถ่ายทอดสด ผลสลากพัฒนา สถิติย้อนหลัง 50 งวด

หวยลาวพัฒนา งวดวันที่ 28 กันยายน 2569 มีกำหนดออกรางวัลช่วงค่ำวันนี้ โดยเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาไทย ผ่าน เฟซบุ๊ก Laolottery Live ขณะเผยแพร่ข่าวยังไม่มีผลรางวัลของงวดนี้

ผลหวยลาว 28 กันยายน 2569

  • เลข 6 ตัว : 524277
  • เลข 5 ตัว : 24277
  • เลข 4 ตัว : 4277
  • เลข 3 ตัว : 277
  • เลข 2 ตัว : 77

สถิติหวยลาวย้อนหลัง 50 งวด

รายการนี้เรียงจากงวดล่าสุด 25 กันยายน 2569 ย้อนถึง 20 กรกฎาคม 2569 รวม 50 งวด แต่ละบรรทัดแสดง เลข 6 ตัว / เลขท้าย 4 ตัว / เลขท้าย 2 ตัว ตามลำดับ โดยตรวจเทียบเลขท้าย 4 ตัวกับฐานข้อมูลย้อนหลังอีกแหล่งแล้ว

กันยายน 2569

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  1. 25 ก.ย. — 142383 / 2383 / 83
  2. 24 ก.ย. — 142667 / 2667 / 67
  3. 23 ก.ย. — 987960 / 7960 / 60
  4. 22 ก.ย. — 247507 / 7507 / 07
  5. 21 ก.ย. — 369225 / 9225 / 25
  6. 18 ก.ย. — 303502 / 3502 / 02
  7. 17 ก.ย. — 607595 / 7595 / 95
  8. 16 ก.ย. — 358902 / 8902 / 02
  9. 15 ก.ย. — 278249 / 8249 / 49
  10. 14 ก.ย. — 043344 / 3344 / 44
  11. 11 ก.ย. — 323350 / 3350 / 50
  12. 10 ก.ย. — 297128 / 7128 / 28
  13. 9 ก.ย. — 133816 / 3816 / 16
  14. 8 ก.ย. — 043743 / 3743 / 43
  15. 7 ก.ย. — 786735 / 6735 / 35
  16. 4 ก.ย. — 304187 / 4187 / 87
  17. 3 ก.ย. — 805088 / 5088 / 88
  18. 2 ก.ย. — 325351 / 5351 / 51
  19. 1 ก.ย. — 548475 / 8475 / 75

สิงหาคม 2569

  1. 31 ส.ค. — 894389 / 4389 / 89
  2. 28 ส.ค. — 250623 / 0623 / 23
  3. 27 ส.ค. — 909759 / 9759 / 59
  4. 26 ส.ค. — 775523 / 5523 / 23
  5. 25 ส.ค. — 046600 / 6600 / 00
  6. 24 ส.ค. — 655552 / 5552 / 52
  7. 21 ส.ค. — 530253 / 0253 / 53
  8. 20 ส.ค. — 254900 / 4900 / 00
  9. 19 ส.ค. — 726063 / 6063 / 63
  10. 18 ส.ค. — 538222 / 8222 / 22
  11. 17 ส.ค. — 046707 / 6707 / 07
  12. 14 ส.ค. — 897941 / 7941 / 41
  13. 13 ส.ค. — 693606 / 3606 / 06
  14. 12 ส.ค. — 729718 / 9718 / 18
  15. 11 ส.ค. — 459670 / 9670 / 70
  16. 10 ส.ค. — 213030 / 3030 / 30
  17. 7 ส.ค. — 197677 / 7677 / 77
  18. 6 ส.ค. — 507634 / 7634 / 34
  19. 5 ส.ค. — 382222 / 2222 / 22
  20. 4 ส.ค. — 437886 / 7886 / 86
  21. 3 ส.ค. — 111680 / 1680 / 80

กรกฎาคม 2569

  1. 31 ก.ค. — 323290 / 3290 / 90
  2. 30 ก.ค. — 740702 / 0702 / 02
  3. 29 ก.ค. — 081480 / 1480 / 80
  4. 28 ก.ค. — 950480 / 0480 / 80
  5. 27 ก.ค. — 804970 / 4970 / 70
  6. 24 ก.ค. — 382561 / 2561 / 61
  7. 23 ก.ค. — 786276 / 6276 / 76
  8. 22 ก.ค. — 930768 / 0768 / 68
  9. 21 ก.ค. — 096592 / 6592 / 92
  10. 20 ก.ค. — 059073 / 9073 / 73

เมื่อนับ เลขท้าย 2 ตัว ทั้ง 50 งวด เลข 02 และ 80 ออกอย่างละ 3 ครั้ง ส่วน 00, 07, 22, 23 และ 70 ออกอย่างละ 2 ครั้ง ความถี่นี้เป็นผลย้อนหลัง ไม่ได้บอกว่าเลขใดมีโอกาสออกมากขึ้นในงวดวันที่ 28 กันยายน

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แหล่งข่าวอ้างอิง: Laolottery Live: ช่องทางติดตามการออกรางวัล · กระปุก: ผลหวยลาวย้อนหลัง หน้า 1 · หน้า 2 · หน้า 3 · ฐานข้อมูลผลย้อนหลังสำหรับตรวจเทียบเลขท้าย 4 ตัว

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 20:40 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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