ดิว เปลี่ยนนามสกุลใหม่ ควง วู้ดดี้ ทำบุญวัดอรุณ ไม่ต้องเดาสัมพันธ์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 13:52 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 13:55 น.
ดิว เปลี่ยนนามสกุลใหม่ ควง วู้ดดี้ ทำบุญวัดอรุณ ไม่ต้องเดาสัมพันธ์

ดิว อริสรา เปลี่ยนใช้นามสกุล ล่ำซำ ร่วมทำบุญวัดอรุณกับ วู้ดดี้ พุฒิพงศ์ ชัดเจนบนของถวายพระ หลังฝ่ายชายเพิ่งทำเซอร์ไพรส์สวมแหวนเพชรเม็ดโตริมทะเลสาบโคโม่ ประเทศอิตาลี

ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ นักแสดงสาวชื่อดัง สร้างความฮือฮาให้แฟนคลับอีกครั้ง หลังปรากฏคลิปเดินทางไปทำบุญเสริมสิริมงคล ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ร่วมกับแฟนหนุ่ม วู้ดดี้ ล่ำซำ หรือ พุฒิพงศ์ ล่ำซำ หลายคนต่างสังเกตป้ายชื่อบนสิ่งของที่นำมาถวายพระ ระบุข้อความชัดเจนว่า คุณพุฒิพงศ์-คุณอริสรา ล่ำซำ บ่งบอกว่าดาราสาวเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของฝ่ายชายเรียบร้อยแล้ว

ดิว อริสรา และ วู้ดดี้ ล่ำซำ ร่วมทำบุญที่วัดอรุณราชวราราม
ภาพจากคลิปทำบุญประจำเดือนกันยายน ปรากฏข้อความระบุชื่อ คุณพุฒิพงศ์ คุณอริสรา ล่ำซำ (ภาพจาก: คลิปทำบุญ คณะ ๕ วัดอรุณราชวราราม)
ถุงผ้าและชุดถ้วยสำหรับถวายพระ มีป้ายชื่อระบุนามสกุล ล่ำซำ
ของถวายพระที่ระบุชื่อ คุณพุฒิพงศ์ – คุณอริสรา ล่ำซำ (ภาพจาก: คลิปทำบุญ คณะ ๕ วัดอรุณราชวราราม)
พวงมาลัยและการ์ดระบุชื่อ พุฒิพงศ์ และ อริสรา ล่ำซำ บนของถวาย
การ์ดบนของถวายพระที่ทำให้แฟนคลับสังเกตเห็นนามสกุลใหม่ของนักแสดงสาว (ภาพจาก: คลิปทำบุญ คณะ ๕ วัดอรุณราชวราราม)

ก่อนหน้านี้ ดิว อริสรา เพิ่งเผยภาพช่วงเวลาพิเศษ ขณะแฟนหนุ่มสวมแหวนเพชรเม็ดโต ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศกลางทะเลสาบโคโม่ ประเทศอิตาลี มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงตลอดจนแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม

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ดิว อริสรา พนมมือไหว้พระ ระหว่างพิธีทำบุญที่วัดอรุณราชวราราม
ดิว อริสรา ระหว่างพิธีทำบุญที่วัดอรุณราชวราราม (ภาพจาก: คลิปทำบุญ คณะ ๕ วัดอรุณราชวราราม)
ดิว อริสรา และ วู้ดดี้ ล่ำซำ นั่งกรวดน้ำหลังพิธีทำบุญ
ทั้งคู่ร่วมกรวดน้ำหลังเสร็จพิธี (ภาพจาก: คลิปทำบุญ คณะ ๕ วัดอรุณราชวราราม)

การเปิดเผยนามสกุลใหม่สอดคล้องกับกระแสข่าวก่อนหน้าที่ลือกันว่า ทั้งสองคนซุ่มจดทะเบียนสมรส จัดพิธีมงคลสมรสอย่างเรียบง่ายเป็นการส่วนตัว การปรากฏชื่อสกุลร่วมกันบนสิ่งของทำบุญจึงเป็นหลักฐานยืนยันสถานะชีวิตคู่อย่างเป็นทางการโดยไม่ต้องรอคำชี้แจงใดเพิ่มเติม

ดิว อริสรา และ วู้ดดี้ ล่ำซำ ถ่ายภาพร่วมกับพระสงฆ์
ทั้งคู่ถ่ายภาพร่วมกับพระสงฆ์ หลังเสร็จพิธีทำบุญ (ภาพจาก: คลิปทำบุญ คณะ ๕ วัดอรุณราชวราราม)

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 13:52 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 13:55 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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