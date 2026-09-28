ดิว เปลี่ยนนามสกุลใหม่ ควง วู้ดดี้ ทำบุญวัดอรุณ ไม่ต้องเดาสัมพันธ์
ดิว อริสรา เปลี่ยนใช้นามสกุล ล่ำซำ ร่วมทำบุญวัดอรุณกับ วู้ดดี้ พุฒิพงศ์ ชัดเจนบนของถวายพระ หลังฝ่ายชายเพิ่งทำเซอร์ไพรส์สวมแหวนเพชรเม็ดโตริมทะเลสาบโคโม่ ประเทศอิตาลี
ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ นักแสดงสาวชื่อดัง สร้างความฮือฮาให้แฟนคลับอีกครั้ง หลังปรากฏคลิปเดินทางไปทำบุญเสริมสิริมงคล ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ร่วมกับแฟนหนุ่ม วู้ดดี้ ล่ำซำ หรือ พุฒิพงศ์ ล่ำซำ หลายคนต่างสังเกตป้ายชื่อบนสิ่งของที่นำมาถวายพระ ระบุข้อความชัดเจนว่า คุณพุฒิพงศ์-คุณอริสรา ล่ำซำ บ่งบอกว่าดาราสาวเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของฝ่ายชายเรียบร้อยแล้ว
ก่อนหน้านี้ ดิว อริสรา เพิ่งเผยภาพช่วงเวลาพิเศษ ขณะแฟนหนุ่มสวมแหวนเพชรเม็ดโต ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศกลางทะเลสาบโคโม่ ประเทศอิตาลี มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงตลอดจนแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม
การเปิดเผยนามสกุลใหม่สอดคล้องกับกระแสข่าวก่อนหน้าที่ลือกันว่า ทั้งสองคนซุ่มจดทะเบียนสมรส จัดพิธีมงคลสมรสอย่างเรียบง่ายเป็นการส่วนตัว การปรากฏชื่อสกุลร่วมกันบนสิ่งของทำบุญจึงเป็นหลักฐานยืนยันสถานะชีวิตคู่อย่างเป็นทางการโดยไม่ต้องรอคำชี้แจงใดเพิ่มเติม
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