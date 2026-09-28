ขั้นตอนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม กทม. ชดเชยซ่อมบ้านสูงสุด 49,500 บาท ใครได้สิทธิบ้าง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 13:50 น.
ขั้นตอนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม กทม. ชดเชยซ่อมบ้านสูงสุด 49,500 บาท ใครได้สิทธิบ้าง

เปิดขั้นตอนยื่นขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม กทม. ครบทั้ง 50 เขต ค่าซ่อมแซมบ้านพังสูงสุด 49,500 บาท ย้ำต้องผ่านการสำรวจจริง เช็กเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ยื่นสำนักงานเขตที่นี่

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดขั้นตอนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครบทั้ง 50 เขต หลังประกาศให้ทั้งกรุงเทพฯ เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2569 ค่าซ่อมแซมบ้านได้สูงสุดหลังละ 49,500 บาท

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2569 ขยายพื้นที่จากเดิมที่มีเพียงเขตหนองจอก เขตสวนหลวง และเขตคันนายาว ให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขต ประกาศนี้เปิดทางให้สำนักงานเขตและหน่วยงานรัฐเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตามอำนาจหน้าที่

โฆษณา

ผู้ว่าฯ กทม. ระบุว่ากรุงเทพฯ มีฝนตกต่อเนื่องเกือบ 48 ชั่วโมง นับจากเวลา 16.00 น. วันที่ 24 กันยายน ปริมาณฝนสะสมใกล้แตะ 300 มิลลิเมตร ฝนตกหนักที่สุดในฝั่งตะวันออก

กทม. ย้ำว่าการประกาศครบ 50 เขตไม่ได้แปลว่าทุกครัวเรือนจะได้เงินโดยอัตโนมัติ ผู้มีสิทธิคือผู้ที่ได้รับความเสียหายจริง ผ่านการสำรวจและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงานเขต และได้รับหนังสือรับรองผู้ประสบภัยแล้ว

ขั้นตอนแรก ผู้ประสบภัยต้องแจ้งความเสียหายกับสำนักงานเขตในพื้นที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จะลงสำรวจความเสียหาย จัดทำบัญชีผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย แล้วออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยให้ใช้ประกอบการขอรับความช่วยเหลือ

ขั้นตอนที่สอง เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารแต่ละรายจะต่างกันตามประเภทความเสียหาย เอกสารที่อาจต้องใช้มีดังนี้

  • แบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบอุทกภัย
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองผู้ประสบภัย
  • บันทึกประจำวัน
  • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองที่พักอาศัย
  • ภาพถ่ายความเสียหาย

ขั้นตอนที่สอง เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

ขั้นตอนที่สาม เก็บหลักฐานความเสียหายไว้ ถ่ายภาพหรือวิดีโอสภาพบ้าน ทรัพย์สิน เครื่องมือประกอบอาชีพ และสิ่งของที่เสียหาย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ

โฆษณา

อัตราช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของ กทม. พิจารณาจากความเสียหายจริง มีรายการดังนี้

  • ค่าวัสดุสร้างหรือซ่อมแซมที่พักอาศัย ตามความเสียหายจริง ไม่เกินหลังละ 49,500 บาท
  • ค่าที่พักชั่วคราวหรือค่าเช่าบ้าน กรณีเสียหายบางส่วน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครอบครัว กรณีเสียหายทั้งหลัง ไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท ไม่เกิน 2 เดือน
  • เงินทุนประกอบอาชีพ กรณีเครื่องมือหรืออุปกรณ์เสียหายจนใช้ต่อไม่ได้ ไม่เกินครอบครัวละ 11,400 บาท
  • ค่าดำรงชีพเบื้องต้น กรณีบ้านเสียหายทั้งหลัง ไม่เกินครอบครัวละ 3,800 บาท กรณีเสียหายบางส่วน ไม่เกินครอบครัวละ 1,800 บาท
  • เงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บ ไม่เกินรายละ 2,300 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกไม่เกิน 2,000 บาท ผู้ป่วยในไม่เกิน 4,000 บาท
  • ค่าจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากสาธารณภัย ไม่เกิน 29,700 บาท
  • เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิต ไม่เกินครอบครัวละ 29,700 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • สิ่งของจำเป็น เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน และอุปกรณ์การเรียน ตามอัตราที่กำหนด

ตัวเลขทั้งหมดเป็นอัตราสูงสุด เงินที่ได้รับจริงอาจต่ำกว่านี้ ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของความเสียหาย คุณสมบัติของผู้ประสบภัย และเอกสารหลักฐาน

โฆษณา

อีกช่องทางหนึ่งคือเงินช่วยเหลือแบบเหมาจ่ายครัวเรือนละ 9,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ครอบคลุมอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นมา

เงินก้อนนี้จ่ายให้บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วันและมีทรัพย์สินเสียหาย หรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป บ้านต้องอยู่ในเขตพื้นที่ประกาศประสบสาธารณภัย และรับสิทธิได้ 1 ครั้งต่อ 1 หลังคาเรือน

ผู้ประสบภัยยื่นขอเงินก้อนนี้ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ หรือยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคารออมสินจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

ประกาศขั้นตอนของ กทม. เมื่อวันที่ 26 กันยายน ไม่ได้ระบุเงิน 9,000 บาทไว้ในรายการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในกรุงเทพฯ จึงควรสอบถามสำนักงานเขตว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่

ผู้ประสบภัยแจ้งความเสียหายและขอรับการสำรวจได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ แจ้งเหตุเดือดร้อนได้ที่สายด่วน กทม. 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งปัญหาน้ำท่วมขังผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ส่วนปัญหาการระบายน้ำ ติดต่อศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข่าวอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 13:50 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! ศาล รธน. วินิจฉัยแล้ว บาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่แนะ กกต. เลิกใช้รอบหน้า

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ‘วิว กุลวุฒิ’ เข้าชิงทองเอเชียนเกมส์ แบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกของไทย

วิว กุลวุฒิ ชนะ อัลวี่ ฟาร์ฮาน 2-0 เกม สร้างประวัติศาสตร์ชายเดี่ยวไทยคนแรกเข้าชิงเอเชียนเกมส์ 2026

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569
สิ้นแล้ว &quot;ซีตี ฮัสมะห์&quot; ภริยา &quot;มหาธีร์&quot; อดีตนายกฯ มาเลเซีย ถึงแก่อสัญกรรม

สิ้นแล้ว “ซีตี ฮัสมะห์” ภริยา “มหาธีร์” อดีตนายกฯ มาเลเซีย ถึงแก่อสัญกรรม

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569
ดิว เปลี่ยนนามสกุลใหม่ ควง วู้ดดี้ ทำบุญวัดอรุณ ไม่ต้องเดาสัมพันธ์

ดิว เปลี่ยนนามสกุลใหม่ ควง วู้ดดี้ ทำบุญวัดอรุณ ไม่ต้องเดาสัมพันธ์

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาล รธน. วินิจฉัยแล้ว บาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่แนะ กกต. เลิกใช้รอบหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ‘วิว กุลวุฒิ’ เข้าชิงทองเอเชียนเกมส์ แบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกของไทย ข่าวกีฬา

วิว กุลวุฒิ ชนะ อัลวี่ ฟาร์ฮาน 2-0 เกม สร้างประวัติศาสตร์ชายเดี่ยวไทยคนแรกเข้าชิงเอเชียนเกมส์ 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว &quot;ซีตี ฮัสมะห์&quot; ภริยา &quot;มหาธีร์&quot; อดีตนายกฯ มาเลเซีย ถึงแก่อสัญกรรม ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว “ซีตี ฮัสมะห์” ภริยา “มหาธีร์” อดีตนายกฯ มาเลเซีย ถึงแก่อสัญกรรม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ต๋อง วงทู จากศิลปินดูโอแห่งยุค 90 สู่โปรดิวเซอร์เพลงดัง บันเทิง

ประวัติ ต๋อง วงทู จากศิลปินดูโอแห่งยุค 90s สู่โปรดิวเซอร์เพลงดัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลพิพากษาจำคุก “ศรณ์” หนุ่มเจ็ตสกี 15 วัน ปรับ 5 พัน ให้รอการลงโทษจำคุก 1 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ศรณ์” หนุ่มเจ็ตสกีโผล่เม้นต์ใต้โพสต์สำนักข่าวภาษาอังกฤษ หลังรายงานข่าวตนถูกรวบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถยนต์ฝ่าน้ำท่วมบนถนนในจังหวัดระยอง ข่าว

ระยองประกาศภัยพิบัติ 4 อำเภอ น้ำประแสร์ทะลักท่วมแกลง รพ. เร่งย้ายผู้ป่วยขึ้นชั้นบน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ต๋อง วงทู” นักดนตรียุค 90 เสียชีวิตแล้ว วัย 56 ปี หลังป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้ตัวแล้ว คนขับ Swift ลุยน้ำท่วมหน้า ม.เกษตรฯ โผล่แจงคลิปไวรัล เตือนอย่าทำตาม ข่าว

รู้ตัวแล้ว คนขับ Swift ลุยน้ำท่วมหน้า ม.เกษตรฯ โผล่แจงคลิปไวรัล เตือนอย่าทำตาม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ผลตรวจ B “น้องพิ้งค์ พิชฌามลณ์” ยืนยัน พบสารต้องห้าม เตรียมยื่นอุทธรณ์สู้ต่อ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หวิดคว่ำ! “อั้ม พัชราภา” ซ้อมพายเรือหน้าบ้านไปรับแม่ หลังน้ำท่วมขัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ผิงผิง-ฟูซวง” สองแพนด้ายักษ์เดินทางถึงสวนสัตว์แล้ว กระชับความสัมพันธ์ “จีน-เมกา”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินนี่ ธนวินท์ โพสต์ภาพรถถูกน้ำท่วม บอก &quot;Game over รถพัง&quot; บันเทิง

วินนี่ ธนวินท์ โพสต์ภาพรถถูกน้ำท่วม บอก “Game over รถพัง”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุ เผย “กทม.-สมุทรปราการ” เจอฝนซ้ำ ตกๆหยุดๆ เป็นระยะ ขอให้เช็คเส้นทางเดินทาง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า พูดแบบนี้บนเวที MTV หลังสร้างประวัติศาสตร์ให้คนไทยภูมิใจ บันเทิง

ลิซ่า พูดแบบนี้บนเวที MTV หลังสร้างประวัติศาสตร์ให้คนไทยภูมิใจ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ อิหร่าน วันนี้ 14.00 น. เอเชียนเกมส์ 2026

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เริ่มแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ก่อนอ่านคำวินิจฉัยบ่าย 2

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วม 25,561 ครอบครัว 10 จังหวัด กัมพูชาอพยพกว่า 2,900 ครัวเรือน ข่าวต่างประเทศ

น้ำท่วม บ้านจมน้ำ 24,505 หลัง 10 จังหวัด กัมพูชาอพยพกว่า 2,900 ครัวเรือน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2569

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กสร. เป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วม ขอความร่วมมือนายจ้างอนุญาตให้หยุดงานได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดโพสต์สุดท้าย Pac นักมวยปล้ำคนดังก่อนเสียชีวิต เพิ่งไว้อาลัยเพื่อนร่วมวงการ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด &quot;วิว กุลวุฒิ&quot; ชิงตั๋วเข้าชิง แบดชายเดี่ยว เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด “วิว กุลวุฒิ” ชิงตั๋วเข้าชิง แบดชายเดี่ยว เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ศรณ์ เกตุศิริ หนุ่มหล่อโปรไฟล์สายบันเทิง-ทีมงาน Lollipop Racing ข่าว

ประวัติ ศรณ์ เกตุศิริ หนุ่มหล่อโปรไฟล์สายบันเทิง-ทีมงาน Lollipop Racing

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กดุลย์” เตรียมนำกำลังพลเข้าช่วยเหลือ กระเป๋าของผู้โดยสารติดอยู่บนสายพานสนามบิน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กราดยิง 2 จุดในแอฟริกาใต้ ดับ 27 ราย คนร้าย 8 คนถือเอเค-47 บุกยิงในร้านเหล้า ข่าวต่างประเทศ

กราดยิง 2 จุดในแอฟริกาใต้ ดับ 27 ราย คนร้าย 8 คนถือเอเค-47 บุกยิงในร้านเหล้า

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปราคาทองวันนี้ 28 ก.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 850 บาท ทองแท่งขาย 67,000 บาท