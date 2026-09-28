ขั้นตอนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม กทม. ชดเชยซ่อมบ้านสูงสุด 49,500 บาท ใครได้สิทธิบ้าง
เปิดขั้นตอนยื่นขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม กทม. ครบทั้ง 50 เขต ค่าซ่อมแซมบ้านพังสูงสุด 49,500 บาท ย้ำต้องผ่านการสำรวจจริง เช็กเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ยื่นสำนักงานเขตที่นี่
กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดขั้นตอนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครบทั้ง 50 เขต หลังประกาศให้ทั้งกรุงเทพฯ เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2569 ค่าซ่อมแซมบ้านได้สูงสุดหลังละ 49,500 บาท
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2569 ขยายพื้นที่จากเดิมที่มีเพียงเขตหนองจอก เขตสวนหลวง และเขตคันนายาว ให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขต ประกาศนี้เปิดทางให้สำนักงานเขตและหน่วยงานรัฐเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตามอำนาจหน้าที่
ผู้ว่าฯ กทม. ระบุว่ากรุงเทพฯ มีฝนตกต่อเนื่องเกือบ 48 ชั่วโมง นับจากเวลา 16.00 น. วันที่ 24 กันยายน ปริมาณฝนสะสมใกล้แตะ 300 มิลลิเมตร ฝนตกหนักที่สุดในฝั่งตะวันออก
กทม. ย้ำว่าการประกาศครบ 50 เขตไม่ได้แปลว่าทุกครัวเรือนจะได้เงินโดยอัตโนมัติ ผู้มีสิทธิคือผู้ที่ได้รับความเสียหายจริง ผ่านการสำรวจและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงานเขต และได้รับหนังสือรับรองผู้ประสบภัยแล้ว
ขั้นตอนแรก ผู้ประสบภัยต้องแจ้งความเสียหายกับสำนักงานเขตในพื้นที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จะลงสำรวจความเสียหาย จัดทำบัญชีผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย แล้วออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยให้ใช้ประกอบการขอรับความช่วยเหลือ
ขั้นตอนที่สอง เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารแต่ละรายจะต่างกันตามประเภทความเสียหาย เอกสารที่อาจต้องใช้มีดังนี้
- แบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบอุทกภัย
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือรับรองผู้ประสบภัย
- บันทึกประจำวัน
- เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองที่พักอาศัย
- ภาพถ่ายความเสียหาย
ขั้นตอนที่สาม เก็บหลักฐานความเสียหายไว้ ถ่ายภาพหรือวิดีโอสภาพบ้าน ทรัพย์สิน เครื่องมือประกอบอาชีพ และสิ่งของที่เสียหาย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ
อัตราช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของ กทม. พิจารณาจากความเสียหายจริง มีรายการดังนี้
- ค่าวัสดุสร้างหรือซ่อมแซมที่พักอาศัย ตามความเสียหายจริง ไม่เกินหลังละ 49,500 บาท
- ค่าที่พักชั่วคราวหรือค่าเช่าบ้าน กรณีเสียหายบางส่วน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครอบครัว กรณีเสียหายทั้งหลัง ไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท ไม่เกิน 2 เดือน
- เงินทุนประกอบอาชีพ กรณีเครื่องมือหรืออุปกรณ์เสียหายจนใช้ต่อไม่ได้ ไม่เกินครอบครัวละ 11,400 บาท
- ค่าดำรงชีพเบื้องต้น กรณีบ้านเสียหายทั้งหลัง ไม่เกินครอบครัวละ 3,800 บาท กรณีเสียหายบางส่วน ไม่เกินครอบครัวละ 1,800 บาท
- เงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บ ไม่เกินรายละ 2,300 บาท
- ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกไม่เกิน 2,000 บาท ผู้ป่วยในไม่เกิน 4,000 บาท
- ค่าจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากสาธารณภัย ไม่เกิน 29,700 บาท
- เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิต ไม่เกินครอบครัวละ 29,700 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด
- สิ่งของจำเป็น เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน และอุปกรณ์การเรียน ตามอัตราที่กำหนด
ตัวเลขทั้งหมดเป็นอัตราสูงสุด เงินที่ได้รับจริงอาจต่ำกว่านี้ ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของความเสียหาย คุณสมบัติของผู้ประสบภัย และเอกสารหลักฐาน
อีกช่องทางหนึ่งคือเงินช่วยเหลือแบบเหมาจ่ายครัวเรือนละ 9,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ครอบคลุมอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นมา
เงินก้อนนี้จ่ายให้บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วันและมีทรัพย์สินเสียหาย หรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป บ้านต้องอยู่ในเขตพื้นที่ประกาศประสบสาธารณภัย และรับสิทธิได้ 1 ครั้งต่อ 1 หลังคาเรือน
ผู้ประสบภัยยื่นขอเงินก้อนนี้ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ หรือยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคารออมสินจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น
ประกาศขั้นตอนของ กทม. เมื่อวันที่ 26 กันยายน ไม่ได้ระบุเงิน 9,000 บาทไว้ในรายการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในกรุงเทพฯ จึงควรสอบถามสำนักงานเขตว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่
ผู้ประสบภัยแจ้งความเสียหายและขอรับการสำรวจได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ แจ้งเหตุเดือดร้อนได้ที่สายด่วน กทม. 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งปัญหาน้ำท่วมขังผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ส่วนปัญหาการระบายน้ำ ติดต่อศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” สั่งกันงบประมาณเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมรับฟังและแก้ปัญหา
- กทม. เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ใน 8 เขต ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วกรุง
- ครม. เคาะวันหยุดราชการพิเศษ 28-29 ก.ย.นี้ ใน 4 จังหวัด กทม.-ปริมณฑล
แหล่งข่าวอ้างอิง