“ทวิดา” ขออภัยที่เหมือนหายหน้า เล่างานหลังบ้าน 72 ชม. กรุงเทพรับมือน้ำท่วม
ทวิดา ขออภัยที่เหมือนหายหน้า เล่างานหลังบ้าน 72 ชม. กรุงเทพรับมือน้ำท่วม รับสายสายมากกว่าหมื่นสาย บ่ายนี้เดินหน้าสำรวจความเสียหาย
รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่า “งานหลังบ้าน 72 ชม. ที่ผ่านมา
ฝนตกทั้ง 50 เขต มีระดับน้ำสะสมต่างกัน 42 เขตมาตลอด มี 15-20 เขตที่มีผลกระทบสูงมาก การบัญชาการจากส่วนกลาง ที่ต้องประสาน 42 เขต และ 15 เขตที่ต้องมีการส่งรถสูงแบบ GMC รถสูง 6 ล้อ เรือไฟเบอร์ เรือยาง ทุ่นแพ รถครัวกลาง(กทม.วันละ 3,000++กล่องต่อมื้อ) ครัวกลางเขตทุกเขต รถครัวสนาม(ทหาร อว. ทส. วธ. มท.) หน่วยจักรกล ดับเพลิง แพทย์ฉุกเฉิน สาธารณสุขฉุกเฉิน รวมทั้งพี่ๆที่ยังต้องเก็บขยะ กวาดน้ำ ย้ายสิ่งกีดขวาง และศูนย์พักพิง 234 ศูนย์ บรรจุแจกจ่ายกระสอบทราย 700,000 ใบ
เลยเอาพวกเราหลังบ้านมาฝาก เดี๋ยวมีเวลามาเล่ายาวๆนะคะ สามวันมานี่รับสายที่ศูนย์บัญชาการ 3,000++ สาย กับสายของ 1669 อีก 7,000++ ไม่มีเวลาเขียนเล่าเรื่องจริงๆค่ะ ขออภัยที่เหมือนหายหน้าไป และการสื่อสารเป็นเรื่องการจัดการน้ำมากกว่าระบบจัดการช่วยเหลือ รวมทั้งระบบบัญชาการแบบส่วนกลางและหน้างาน 42 ศูนย์
บ่ายนี้ ขอจัดระบบการสำรวจความเสียหายและจ่ายช่วยเหลือเพื่อรอไว้หลังเหตุการณ์คลี่คลาย แล้วจะมาสื่อสารระบบให้มากขึ้นค่ะ”
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