“ทวิดา” ขออภัยที่เหมือนหายหน้า เล่างานหลังบ้าน 72 ชม. กรุงเทพรับมือน้ำท่วม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 13:31 น.

ทวิดา ขออภัยที่เหมือนหายหน้า เล่างานหลังบ้าน 72 ชม. กรุงเทพรับมือน้ำท่วม รับสายสายมากกว่าหมื่นสาย บ่ายนี้เดินหน้าสำรวจความเสียหาย

รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่า “งานหลังบ้าน 72 ชม. ที่ผ่านมา

ฝนตกทั้ง 50 เขต มีระดับน้ำสะสมต่างกัน 42 เขตมาตลอด มี 15-20 เขตที่มีผลกระทบสูงมาก การบัญชาการจากส่วนกลาง ที่ต้องประสาน 42 เขต และ 15 เขตที่ต้องมีการส่งรถสูงแบบ GMC รถสูง 6 ล้อ เรือไฟเบอร์ เรือยาง ทุ่นแพ รถครัวกลาง(กทม.วันละ 3,000++กล่องต่อมื้อ) ครัวกลางเขตทุกเขต รถครัวสนาม(ทหาร อว. ทส. วธ. มท.) หน่วยจักรกล ดับเพลิง แพทย์ฉุกเฉิน สาธารณสุขฉุกเฉิน รวมทั้งพี่ๆที่ยังต้องเก็บขยะ กวาดน้ำ ย้ายสิ่งกีดขวาง และศูนย์พักพิง 234 ศูนย์ บรรจุแจกจ่ายกระสอบทราย 700,000 ใบ

โฆษณา

เลยเอาพวกเราหลังบ้านมาฝาก เดี๋ยวมีเวลามาเล่ายาวๆนะคะ สามวันมานี่รับสายที่ศูนย์บัญชาการ 3,000++ สาย กับสายของ 1669 อีก 7,000++ ไม่มีเวลาเขียนเล่าเรื่องจริงๆค่ะ ขออภัยที่เหมือนหายหน้าไป และการสื่อสารเป็นเรื่องการจัดการน้ำมากกว่าระบบจัดการช่วยเหลือ รวมทั้งระบบบัญชาการแบบส่วนกลางและหน้างาน 42 ศูนย์

บ่ายนี้ ขอจัดระบบการสำรวจความเสียหายและจ่ายช่วยเหลือเพื่อรอไว้หลังเหตุการณ์คลี่คลาย แล้วจะมาสื่อสารระบบให้มากขึ้นค่ะ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 13:31 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ‘วิว กุลวุฒิ’ เข้าชิงทองเอเชียนเกมส์ แบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกของไทย

วิว กุลวุฒิ ชนะ อัลวี่ ฟาร์ฮาน 2-0 เกม สร้างประวัติศาสตร์ชายเดี่ยวไทยคนแรกเข้าชิงเอเชียนเกมส์ 2026

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569
สิ้นแล้ว &quot;ซีตี ฮัสมะห์&quot; ภริยา &quot;มหาธีร์&quot; อดีตนายกฯ มาเลเซีย ถึงแก่อสัญกรรม

สิ้นแล้ว “ซีตี ฮัสมะห์” ภริยา “มหาธีร์” อดีตนายกฯ มาเลเซีย ถึงแก่อสัญกรรม

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569
ดิว เปลี่ยนนามสกุลใหม่ ควง วู้ดดี้ ทำบุญวัดอรุณ ไม่ต้องเดาสัมพันธ์

ดิว เปลี่ยนนามสกุลใหม่ ควง วู้ดดี้ ทำบุญวัดอรุณ ไม่ต้องเดาสัมพันธ์

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569
ขั้นตอนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม กทม. ชดเชยซ่อมบ้านสูงสุด 49,500 บาท ใครได้สิทธิบ้าง

ขั้นตอนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม กทม. ชดเชยซ่อมบ้านสูงสุด 49,500 บาท ใครได้สิทธิบ้าง

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ‘วิว กุลวุฒิ’ เข้าชิงทองเอเชียนเกมส์ แบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกของไทย ข่าวกีฬา

วิว กุลวุฒิ ชนะ อัลวี่ ฟาร์ฮาน 2-0 เกม สร้างประวัติศาสตร์ชายเดี่ยวไทยคนแรกเข้าชิงเอเชียนเกมส์ 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว &quot;ซีตี ฮัสมะห์&quot; ภริยา &quot;มหาธีร์&quot; อดีตนายกฯ มาเลเซีย ถึงแก่อสัญกรรม ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว “ซีตี ฮัสมะห์” ภริยา “มหาธีร์” อดีตนายกฯ มาเลเซีย ถึงแก่อสัญกรรม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิว เปลี่ยนนามสกุลใหม่ ควง วู้ดดี้ ทำบุญวัดอรุณ ไม่ต้องเดาสัมพันธ์ บันเทิง

ดิว เปลี่ยนนามสกุลใหม่ ควง วู้ดดี้ ทำบุญวัดอรุณ ไม่ต้องเดาสัมพันธ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลพิพากษาจำคุก “ศรณ์” หนุ่มเจ็ตสกี 15 วัน ปรับ 5 พัน ให้รอการลงโทษจำคุก 1 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ศรณ์” หนุ่มเจ็ตสกีโผล่เม้นต์ใต้โพสต์สำนักข่าวภาษาอังกฤษ หลังรายงานข่าวตนถูกรวบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถยนต์ฝ่าน้ำท่วมบนถนนในจังหวัดระยอง ข่าว

ระยองประกาศภัยพิบัติ 4 อำเภอ น้ำประแสร์ทะลักท่วมแกลง รพ. เร่งย้ายผู้ป่วยขึ้นชั้นบน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ต๋อง วงทู” นักดนตรียุค 90 เสียชีวิตแล้ว วัย 56 ปี หลังป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้ตัวแล้ว คนขับ Swift ลุยน้ำท่วมหน้า ม.เกษตรฯ โผล่แจงคลิปไวรัล เตือนอย่าทำตาม ข่าว

รู้ตัวแล้ว คนขับ Swift ลุยน้ำท่วมหน้า ม.เกษตรฯ โผล่แจงคลิปไวรัล เตือนอย่าทำตาม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ผลตรวจ B “น้องพิ้งค์ พิชฌามลณ์” ยืนยัน พบสารต้องห้าม เตรียมยื่นอุทธรณ์สู้ต่อ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หวิดคว่ำ! “อั้ม พัชราภา” ซ้อมพายเรือหน้าบ้านไปรับแม่ หลังน้ำท่วมขัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ผิงผิง-ฟูซวง” สองแพนด้ายักษ์เดินทางถึงสวนสัตว์แล้ว กระชับความสัมพันธ์ “จีน-เมกา”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินนี่ ธนวินท์ โพสต์ภาพรถถูกน้ำท่วม บอก &quot;Game over รถพัง&quot; บันเทิง

วินนี่ ธนวินท์ โพสต์ภาพรถถูกน้ำท่วม บอก “Game over รถพัง”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุ เผย “กทม.-สมุทรปราการ” เจอฝนซ้ำ ตกๆหยุดๆ เป็นระยะ ขอให้เช็คเส้นทางเดินทาง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า พูดแบบนี้บนเวที MTV หลังสร้างประวัติศาสตร์ให้คนไทยภูมิใจ บันเทิง

ลิซ่า พูดแบบนี้บนเวที MTV หลังสร้างประวัติศาสตร์ให้คนไทยภูมิใจ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ อิหร่าน วันนี้ 14.00 น. เอเชียนเกมส์ 2026

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วม 25,561 ครอบครัว 10 จังหวัด กัมพูชาอพยพกว่า 2,900 ครัวเรือน ข่าวต่างประเทศ

น้ำท่วม บ้านจมน้ำ 24,505 หลัง 10 จังหวัด กัมพูชาอพยพกว่า 2,900 ครัวเรือน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2569

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กสร. เป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วม ขอความร่วมมือนายจ้างอนุญาตให้หยุดงานได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดโพสต์สุดท้าย Pac นักมวยปล้ำคนดังก่อนเสียชีวิต เพิ่งไว้อาลัยเพื่อนร่วมวงการ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด &quot;วิว กุลวุฒิ&quot; ชิงตั๋วเข้าชิง แบดชายเดี่ยว เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด “วิว กุลวุฒิ” ชิงตั๋วเข้าชิง แบดชายเดี่ยว เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ศรณ์ เกตุศิริ หนุ่มหล่อโปรไฟล์สายบันเทิง-ทีมงาน Lollipop Racing ข่าว

ประวัติ ศรณ์ เกตุศิริ หนุ่มหล่อโปรไฟล์สายบันเทิง-ทีมงาน Lollipop Racing

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กดุลย์” เตรียมนำกำลังพลเข้าช่วยเหลือ กระเป๋าของผู้โดยสารติดอยู่บนสายพานสนามบิน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กราดยิง 2 จุดในแอฟริกาใต้ ดับ 27 ราย คนร้าย 8 คนถือเอเค-47 บุกยิงในร้านเหล้า ข่าวต่างประเทศ

กราดยิง 2 จุดในแอฟริกาใต้ ดับ 27 ราย คนร้าย 8 คนถือเอเค-47 บุกยิงในร้านเหล้า

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัก 6 ปีสุกงอม &quot;มะลิ โคทส์&quot; เซย์เยส &quot;อั้ม ถิร&quot; คุกเข่าขอแต่งงาน วิวาห์ปลายปีหน้า บันเทิง

รัก 6 ปีสุกงอม “มะลิ โคทส์” เซย์เยส “อั้ม ถิร” คุกเข่าขอแต่งงาน วิวาห์ปลายปีหน้า

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ จอย จามจุรี เชิดโฉม อดีตดารานางร้ายเจ้าของบท &quot;อรวิลาศ&quot; จากปัญญาชนก้นครัว บันเทิง

ประวัติ จอย จามจุรี เชิดโฉม อดีตดารานางร้ายเจ้าของบท “อรวิลาศ” ปัญญาชนก้นครัว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเริ่มแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ก่อนอ่านคำวินิจฉัยบ่าย 2