ประวัติ ต๋อง วงทู จากศิลปินดูโอแห่งยุค 90s สู่โปรดิวเซอร์เพลงดัง
ประวัติ ต๋อง วงทู หรือ สุรพันธ์ จำลองกุล สมาชิกวงทู (TWO) ขวัญใจวัยรุ่นยุค 90 เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 56 ปี หลังป่วยมะเร็งโพรงจมูกระยะที่ 4
ต๋อง วงทู หรือ สุรพันธ์ จำลองกุล อดีตนักร้องดูโอวงทู (TWO) สังกัดอาร์เอส โปรโมชั่น (RS Promotion) เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 28 กันยายน 2569 ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ด้วยวัย 56 ปี หลังป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูกระยะที่ 4
ต๋องเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2513 เรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเดียวกับ ต่อ สหภาพ วีระฆามินทร์ ซึ่งต่อมากลายเป็นคู่หูในวงทู
ก่อนมีผลงานเบื้องหน้า ต๋องทำงานเบื้องหลังเป็นหนึ่งในทีมทำเพลงของค่ายอาร์เอส โปรโมชั่น จากนั้นจับคู่กับต่อตั้งวงทู ซึ่งเป็นศิลปินดูโอคู่แรกของค่าย เล่นเพลงแนวป๊อปร็อกและป๊อปแดนซ์
วงทูเปิดตัวในปี 2534 พร้อมภาพลักษณ์ทรงผมยาวที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของวง อัลบั้มแรก “รักล้วนๆ แต่กวนนะ” มียอดขายทะลุล้านตลับ มีเพลงดังอย่าง รักกวนๆ, หลอมละลาย, คนละคนเดียวกัน, ไชน่าเกิร์ล และ ใครคือหุ่นยนต์
อัลบั้มชุดที่ 2 “เด้งได้..ถ้าไม่เดี้ยง” ส่งเพลง เธอไม่เคยตาย, หนี และ เอวหาย ให้เป็นที่รู้จัก วงยังมีอัลบั้ม “ดับเบิลทู” ที่มียอดขายทะลุล้านตลับเช่นกัน
ปี 2536 วงทูออกอัลบั้มพิเศษ “รวมฮิตคนใกล้ตัว” ซึ่งเพิ่มเพลงใหม่ 2 เพลง คือ วัยฝันวันรัก และ คนใกล้ตัว ทั้งสองเพลงเป็นเพลงประกอบละคร “วัยฝันวันรัก” ทางช่อง 7
หลังจากนั้นต๋องผันตัวเป็นโปรดิวเซอร์ ดูแลงานเพลงให้ ปุ๊กกี้ ปริศนา พรายแสง ในช่วงที่โด่งดังจากเพลงชาลาล่า (SHA-LA-LA-LA) และทำงานเบื้องหลังให้ค่ายเพลงอีกหลายแห่ง
ชีวิตส่วนตัว ต๋องสมรสครั้งแรกกับปุ๊กกี้ ปริศนา ในปี 2540 มีลูกด้วยกัน 2 คน คือ ปรีณาพรรณ จำลองกุล (เพบเบิ้ล) และ ชัชนันท์ จำลองกุล (แบมแบม) ทั้งคู่หย่ากันในปี 2547 ต๋องรับหน้าที่เลี้ยงดูลูกทั้งสองด้วยตัวเองมาตลอด
ปี 2554 ต๋องสมรสครั้งที่ 2 กับ ณัฐชานันท์ อังศุเศรณี (เต๋า) อาจารย์มหาวิทยาลัยปทุมธานี ทั้งคู่ไม่มีบุตรด้วยกัน
วันที่ 18 กันยายน 2569 เพบเบิ้ลโพสต์ขอรับบริจาคเลือดให้พ่อ หลังต๋องเข้ารับการผ่าตัดและเสียเลือดจำนวนมาก ต้องใช้ทั้งเลือดและเกล็ดเลือดของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชในการรักษา ผู้บริจาคให้เลือดได้ทุกกรุ๊ปเพื่อทดแทนคลังเลือดของโรงพยาบาล
เพบเบิ้ลยังอัปเดตภายหลังว่าพ่ออยู่ในช่วงพักฟื้นและอาการดีขึ้นตามลำดับ แต่สื่อสารลำบากเพราะยังใส่เครื่องช่วยหายใจ
เช้าวันที่ 28 กันยายน 2569 สุรพงษ์ จำลองกุล พี่ชายของต๋อง โพสต์แจ้งว่าต๋องจากไปแล้วเมื่อเวลา 10.20 น. ครอบครัวยังอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลเพื่อเตรียมงาน ส่วนกำหนดการรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรม ครอบครัวจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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