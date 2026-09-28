ศาลพิพากษาจำคุก “ศรณ์” หนุ่มเจ็ตสกี 15 วัน ปรับ 5 พัน ให้รอการลงโทษจำคุก 1 ปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 12:53 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 12:53 น.

ศาลพิพากษาจำคุก “ศรณ์” หนุ่มเจ็ตสกี 15 วัน ปรับ 5 พัน ให้รอการลงโทษจำคุก 1 ปี คุมความประพฤติ 1 ปี ให้รายงานตัว 3 ครั้ง ริบของกลาง

จากกรณีประเด็นร้อนสืบเนื่องจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นเจ็ตสกีลำหนึ่งกำลังขับฝ่ากระแสน้ำท่วมขัง พร้อมโชว์ลีลาขับวนไปวนมาอย่างคึกคะนอง โดยไม่สนผลกระทบของประชาชนคนอื่น และแม้ว่าจะเป็นข่าวแล้วก็ไม่มีท่าทีที่จะสลด สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ก่อนที่ในเวลาต่อมา ผกก.สน.มักกะสัน กับทีมสืบสวน-สอบสวน สามารถจับกุมคนที่อยู่บนคลิปได้แล้ว ทราบชื่อคือนาย ศรณ์ เกตุสิริ อายุ 27 ปี เป็นลูกชายของ “จอย-จามจุรี เชิดโฉม ” นักแสดงชื่อดังในยุค90 นั้น

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ล่าสุดมีรายงานว่า ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลย จำคุก 15 วัน ปรับ 5,000 บาท โดยให้ รอการลงโทษจำคุก 1 ปี คุมความประพฤติ 1 ปี ให้รายงานตัว 3 ครั้ง และทำงานบริการสังคม 12 ชั่วโมง และ ให้ริบเจ็ตสกีของกลาง

สน.มักกะสัน ดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้เส้นทางของประชาชน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 12:53 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 12:53 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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