ศาลพิพากษาจำคุก “ศรณ์” หนุ่มเจ็ตสกี 15 วัน ปรับ 5 พัน ให้รอการลงโทษจำคุก 1 ปี
ศาลพิพากษาจำคุก “ศรณ์” หนุ่มเจ็ตสกี 15 วัน ปรับ 5 พัน ให้รอการลงโทษจำคุก 1 ปี คุมความประพฤติ 1 ปี ให้รายงานตัว 3 ครั้ง ริบของกลาง
จากกรณีประเด็นร้อนสืบเนื่องจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นเจ็ตสกีลำหนึ่งกำลังขับฝ่ากระแสน้ำท่วมขัง พร้อมโชว์ลีลาขับวนไปวนมาอย่างคึกคะนอง โดยไม่สนผลกระทบของประชาชนคนอื่น และแม้ว่าจะเป็นข่าวแล้วก็ไม่มีท่าทีที่จะสลด สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ก่อนที่ในเวลาต่อมา ผกก.สน.มักกะสัน กับทีมสืบสวน-สอบสวน สามารถจับกุมคนที่อยู่บนคลิปได้แล้ว ทราบชื่อคือนาย ศรณ์ เกตุสิริ อายุ 27 ปี เป็นลูกชายของ “จอย-จามจุรี เชิดโฉม ” นักแสดงชื่อดังในยุค90 นั้น
ล่าสุดมีรายงานว่า ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลย จำคุก 15 วัน ปรับ 5,000 บาท โดยให้ รอการลงโทษจำคุก 1 ปี คุมความประพฤติ 1 ปี ให้รายงานตัว 3 ครั้ง และทำงานบริการสังคม 12 ชั่วโมง และ ให้ริบเจ็ตสกีของกลาง
สน.มักกะสัน ดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้เส้นทางของประชาชน
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