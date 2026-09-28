“ศรณ์” หนุ่มเจ็ตสกีโผล่เม้นต์ใต้โพสต์สำนักข่าวภาษาอังกฤษ หลังรายงานข่าวตนถูกรวบ
ศรณ์ เกตุสิริ หนุ่มเจ็ตสกีโผล่เม้นต์ใต้โพสต์สำนักข่าว TheThaiger ภาษาอังกฤษ หลังรายงานข่าวตนถูกรวบ โชว์ขี่เจ็ตสกีกลางน้ำท่วม
จากกรณีประเด็นร้อนสืบเนื่องจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นเจ็ตสกีลำหนึ่งกำลังขับฝ่ากระแสน้ำท่วมขัง พร้อมโชว์ลีลาขับวนไปวนมาอย่างคึกคะนอง โดยไม่สนผลกระทบของประชาชนคนอื่น และแม้ว่าจะเป็นข่าวแล้วก็ไม่มีท่าทีที่จะสลด สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ก่อนที่ในเวลาต่อมา ผกก.สน.มักกะสัน กับทีมสืบสวน-สอบสวน สามารถจับกุมคนที่อยู่บนคลิปได้แล้ว ทราบชื่อคือนาย ศรณ์ เกตุสิริ อายุ 27 ปี เป็นลูกชายของ “จอย-จามจุรี เชิดโฉม ” นักแสดงชื่อดังในยุค90 นั้น
ทั้งนี้ในเวลาต่อมาภายหลังจากที่สำนักข่าว TheThaiger ภาคภาษาอังกฤษรายงานข่าวนี้ออกไป ได้พบบัญชีชื่อ au9m3nt ซึ่งตรงกับเฟซบุ๊กของ ศรณ์ เกตุสิริ ได้มาเขียนข้อความว่า “Yoooo” ซึ่งจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าในโพสต์เตรียมจะนำอาหารและเสบียงแจกจ่ายให้กับพื้นที่ที่เข้าไม่ถึงด้วย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหา ก่อความเดือดร้อนรำคาญ โดยจะนำตัวผู้ต้องหาไปฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือ
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