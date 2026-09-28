สิ้นแล้ว “ซีตี ฮัสมะห์” ภริยา “มหาธีร์” อดีตนายกฯ มาเลเซีย ถึงแก่อสัญกรรม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 13:55 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 13:55 น.
สิ้นแล้ว "ซีตี ฮัสมะห์" ภริยา "มหาธีร์" อดีตนายกฯ มาเลเซีย ถึงแก่อสัญกรรม

มาเลเซียสูญเสีย ตุน ดร.ซีตี ฮัสมะห์ โมฮัมหมัด อาลี แพทย์หญิงผู้บุกเบิกและภริยาของมหาธีร์ โมฮัมหมัด ถึงแก่อสัญกรรมที่สถาบันโรคหัวใจแห่งชาติ กรุงกัวลาลัมเปอร์ หลังเพิ่งฉลองอายุครบ 100 ปี เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

วันที่ 28 กันยายน 2569 สำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซียรายงานว่า ตุน ดร.ซีตี ฮัสมะห์ โมฮัมหมัด อาลี ภริยาของ ตุน ดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ถึงแก่อสัญกรรมที่สถาบันโรคหัวใจแห่งชาติ หรือ IJN ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อช่วงเช้าวันนี้ สิริอายุ 100 ปี

ตานศรี มุคซานี มหาธีร์ บุตรชาย เป็นผู้ยืนยันข่าวการสูญเสียต่อเบอร์นามา ขณะที่ซีตี ฮัสมะห์ มีบุตรรวม 7 คน เป็นบุตรหญิง 3 คน และบุตรชาย 4 คน

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ต่อมา ครอบครัวเคลื่อนร่างของซีตี ฮัสมะห์ ออกจากสถาบันโรคหัวใจแห่งชาติเมื่อเวลา 10.48 น. ตามเวลามาเลเซีย ไปยังบ้านพักในย่านเดอะไมน์ส เมืองเซอรีเกิมบางัน รัฐสลังงอร์ โดยมีบุตรหลายคนเดินทางมาร่วมรับร่าง รวมถึง มารีนา มหาธีร์, มุคซานี มหาธีร์ และมุคริซ มหาธีร์

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอิบราฮิมและสมเด็จพระราชินีราชา ซาริธ โซเฟีย แห่งมาเลเซีย ทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการจากไป พร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ครอบครัวให้เข้มแข็งและอดทนต่อความสูญเสีย

ซีตี ฮัสมะห์ เกิดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2469 ที่เมืองกลัง รัฐสลังงอร์ สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์คิงเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ในสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในสตรีชาวมลายูกลุ่มแรกที่เข้าสู่วิชาชีพแพทย์

ตลอดเส้นทางการทำงาน เธอมีบทบาทด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะงานอนามัยแม่และเด็ก สุขภาพสตรี การวางแผนครอบครัว และการยกระดับบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ชนบท นอกจากนี้ยังทำงานด้านสังคมสงเคราะห์และรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงอันตรายจากยาเสพติด

ซีตี ฮัสมะห์ สมรสกับมหาธีร์ โมฮัมหมัด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2499 ทั้งคู่เพิ่งฉลองครบรอบแต่งงาน 70 ปี เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หลังมหาธีร์มีอายุครบ 101 ปี และซีตี ฮัสมะห์มีอายุครบ 100 ปีในเดือนกรกฎาคม

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เธออยู่เคียงข้างมหาธีร์ระหว่างดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 2 ช่วง ได้แก่ ระหว่างปี 2524-2546 และปี 2561-2563 รวมเวลาที่สามีบริหารประเทศกว่า 24 ปี

นอกเหนือจากงานด้านการแพทย์และสังคม ซีตี ฮัสมะห์ยังชื่นชอบกีฬาแบดมินตัน เคยลงแข่งขันจนถึงวัยสูงอายุ และดำรงตำแหน่งองค์อุปถัมภ์ของสมาคมแบดมินตันมาเลเซีย รวมถึงสมาคมเทนนิสวีลแชร์มาเลเซีย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 13:55 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 13:55 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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