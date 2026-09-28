ระยองประกาศภัยพิบัติ 4 อำเภอ น้ำประแสร์ทะลักท่วมแกลง รพ. เร่งย้ายผู้ป่วยขึ้นชั้นบน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 12:18 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 12:18 น.
รถยนต์ฝ่าน้ำท่วมบนถนนในจังหวัดระยอง

ระยองประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัย 4 อำเภอ หลังมวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ทะลักท่วมอำเภอแกลง โรงพยาบาลแกลงเร่งย้ายผู้ป่วยขึ้นชั้นบน ชาวบ้านบอกหนักสุดในรอบ 60 ปี

สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดระยองเข้าขั้นวิกฤต หลังมวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ล้นทางระบายน้ำ ไหลลงแม่น้ำประแสร์และทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนกับสวนผลไม้ในพื้นที่อำเภอแกลงเป็นวงกว้าง

รถกระบะฝ่าน้ำท่วมหน้าอาคารพาณิชย์ในจังหวัดระยอง
รถกระบะฝ่ากระแสน้ำท่วมย่านชุมชนในจังหวัดระยอง (ภาพจาก: Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง)

จังหวัดระยองประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยแล้ว 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแกลง ครอบคลุม 15 ตำบล, อำเภอเมืองระยอง เฉพาะตำบลตะพงทั้งตำบล, อำเภอเขาชะเมา และอำเภอวังจันทร์

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ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ ระดมทหารช่วยอพยพ

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำทีมลงพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ริมถนนสุขุมวิท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 เวลา 14.05 น. พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชน

กองพันทหารราบที่ 7 สนับสนุนรถยนต์ 3 คัน เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างและสนับสนุนการอพยพ ขณะที่โรงพยาบาลแกลงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นสู่ชั้นบนของอาคาร

สุนัขยืนบนกองกระสอบทรายที่ชาวบ้านวางกั้นน้ำหน้าบ้าน
ชาวบ้านวางกระสอบทรายกั้นน้ำหน้าบ้าน ขณะระดับน้ำเอ่อเข้าตัวบ้าน (ภาพจาก: Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง)

อพยพกลางดึก ชาวบ้านบอกไม่เคยเจอแบบนี้

คืนวันที่ 27 กันยายน มวลน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนในตำบลกระแสบน อำเภอแกลง อย่างรวดเร็ว ทีมกู้ภัยเข้าถึงพื้นที่หมู่ 4 เมื่อเวลาประมาณ 22.50 น. เร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ที่ออกจากบ้านไม่ทัน พร้อมช่วยยกข้าวของขึ้นชั้นบนและวางกระสอบทรายกั้นน้ำ

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กระทั่งเวลา 03.15 น. ของวันที่ 28 กันยายน ระดับน้ำยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ต่อเนื่อง

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ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มานานกว่า 60 ปี ระบุตรงกันว่าไม่เคยเจอน้ำเข้าบ้านในลักษณะนี้มาก่อน และน้ำมาเร็วจนหลายคนเก็บของไม่ทัน

ถนนถูกน้ำท่วมสูงในเวลากลางคืน ระยอง
กระแสน้ำไหลแรงบนถนนช่วงกลางดึก ทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก (ภาพจาก: Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง)

สถานการณ์อ่างเก็บน้ำ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ กรมชลประทาน ออกประกาศเตือนฉบับที่ 8 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2569 เวลา 07.00 น. ระบุว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำประแสร์เพิ่มขึ้นเป็น 331 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 112.60% ของความจุที่ใช้เทียบในประกาศ พร้อมระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นวันละ 24 ล้านลูกบาศก์เมตร

ขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอก หรือเขื่อนเขาจุก ในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง เจ้าหน้าที่ตรวจพบจุดกัดเซาะ และเร่งซ่อมแซมแก้ไขโดยด่วน หลังก่อนหน้านี้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำอพยพออกจากพื้นที่

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จุดอพยพที่ทางการกำหนดไว้ ได้แก่ วัดชุมนุมสูง โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา และวัดเนินสมบูรณ์

แถวรถยนต์ติดค้างบนถนนที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดระยอง
รถยนต์หลายคันติดค้างบนถนนที่ถูกน้ำท่วม (ภาพจาก: Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง)

เส้นทางที่ต้องเลี่ยง

กรมประชาสัมพันธ์รายงานว่า ถนนสุขุมวิท ช่วงเขาดินถึงประแสร์ ปิดการสัญจรเนื่องจากระดับน้ำยังท่วมสูง ขอให้ผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงและเดินทางด้วยความระมัดระวัง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 12:18 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 12:18 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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