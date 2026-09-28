“ต๋อง วงทู” นักดนตรียุค 90 เสียชีวิตแล้ว วัย 56 ปี หลังป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูก
ต๋อง วงทู นักดนตรียุค 90 เสียชีวิตแล้ว วัย 56 ปี ป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูก หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางลูกสาวขอรับบริจาคเลือด
สุรพงษ์ จำลองกุล พี่ชายของสุรพันธ์ จำลองกุล หรือ ต๋อง วงทู (TWO) ได้แจ้งข่าวเศร้าวว่าต๋องเสียชีวิตแล้ว เมื่อเวลา 10:20 น. หลังป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูก ระยะที่ 4 โดยระบุว่า ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลกำลังเตรียมงานอยู่
ก่อนหน้านี้ลูกสาวของต๋อง วงทู เคยโพสต์ขอรับบริจาคเลือดโดยระบุว่า คุณพ่อเข้ารับการผ่าตัดโพรงจมูกและเสียเลือดเป็นจำนวน จำเป็นต้องใช้เลือดและเกล็ดเลือดจากโรงพยาบาลในการรักษา และขอรับบริจาคเพื่อทดแทนเลือดในคลังของโรงพยาบาลที่เบิกมาใช้ในการให้เกร็ดเลือดกับทางคุณพ่อ พร้อมกับบอกว่า คุณพ่ออยู่ในช่วงพักฟื้น อาการดีขึ้นตามลำดับ แต่สื่อสารอาจจะลำบาก เพราะยังใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง และคุณพ่อกำลังใจดีมาก