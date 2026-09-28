รู้ตัวแล้ว คนขับ Swift ลุยน้ำท่วมหน้า ม.เกษตรฯ โผล่แจงคลิปไวรัล เตือนอย่าทำตาม
เจ้าของรถโพสต์แสดงตัว ยืนยันปลอดภัยดี พร้อมเล่าว่าต้องตั้งสติ ประเมินรถและเส้นทางก่อนตัดสินใจขับผ่านน้ำ
หลังภาพรถ Suzuki Swift ขับผ่านน้ำท่วมบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ เจ้าของรถออกมาแสดงตัวผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ก “คนรักสวิฟ&คนขับสวิฟ CLUB SWIFT” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 พร้อมเตือนว่า “ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับ”
เจ้าของรถเล่าว่า หากต้องเผชิญสถานการณ์วิกฤต ควรตั้งสติก่อน ประเมินว่ารถของตนรับมือกับสภาพเส้นทางได้เพียงใด และวางแผนก่อนตัดสินใจขับต่อ หากจำเป็นต้องผ่านจุดที่มีน้ำท่วม เขาเลือกมองหาช่วงที่ตื้นและใช้เวลาขับผ่านให้น้อยที่สุด
ส่วนวิธีควบคุมรถ เขาเล่าว่าพยายามรักษาระดับการเร่งเครื่องให้เหมาะกับสถานการณ์ ไม่ผ่อนคันเร่งหรือเร่งเครื่องมากเกินไป
ทั้งหมดเป็นคำอธิบายการตัดสินใจของเจ้าของรถในเหตุการณ์นี้ ซึ่งเจ้าตัวย้ำตั้งแต่ต้นว่าไม่ต้องการให้ผู้อื่นขับลุยน้ำตาม ท้ายโพสต์เขาขอบคุณผู้ที่เป็นห่วงและแจ้งว่าตนปลอดภัยดี
หลังเจ้าของรถโพสต์แสดงตัว มีผู้เข้ามาคอมเมนต์อ้างว่า ผู้จัดการศูนย์บริการย่านอ่อนนุชกำลังตามหาเขาเพื่อเสนอเปลี่ยนถ่ายของเหลวในรถให้ฟรี
อย่างไรก็ตาม ข้อความนี้มาจากผู้แสดงความคิดเห็นในกลุ่มเฟซบุ๊ก ยังไม่ใช่ประกาศจากศูนย์บริการหรือบริษัทซูซูกิโดยตรง
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แหล่งข่าวอ้างอิง : โพสต์ในกลุ่มคนรักสวิฟ&คนขับสวิฟ CLUB SWIFT