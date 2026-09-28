ผลตรวจ B “น้องพิ้งค์ พิชฌามลณ์” ยืนยัน พบสารต้องห้าม เตรียมยื่นอุทธรณ์สู้ต่อ
ผลตรวจ B “น้องพิ้งค์ พิชฌามลณ์” ยืนยัน พบสารต้องห้าม เป็นหมวดเสริมความงาม เป็นยาขับปัสสาวะ เตรียมยื่นอุทธรณ์สู้ต่อ
จากกรณีเรื่องใหญ่ในวงการกีฬาไทย ภายหลังจากที่ น้องพิ้งค์ พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ถูกตรวจพบสารต้องห้าม จนต้องโดนพักการแข่งขันในศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยรายงานเบื้องต้นระบุว่าตรวจพบสาร “ฟูโรเซไมด์” (Furosemide) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มยาขับปัสสาวะและสารปกปิดสารต้องห้าม ประเภท S5 ตามบัญชีรายชื่อสารต้องห้ามขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า ผลการตรวจตัวอย่าง B ออกมาเรียบร้อยแล้ว โดยยังยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A โดยจากที่รับทราบข้อมูลของสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงาม เป็นยาขับปัสสาวะ ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่ามีผลต่อนักกีฬาแบดมินตัน ที่ไม่มีการแบ่งรุ่นน้ำหนัก แต่กฎของ องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก หรือ วาด้า (WADA) เป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคน ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหน หรือเพศไหนก็ตาม ไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬา
หลังจากนี้คงมีบทลงโทษออกมาว่าจะโดนอะไรบ้าง ส่วนเหตุผลที่ตรวจเจอ หรือทำไมถึงมีสารต้องห้ามในร่างกายนั้น อาจเป็นเรื่องของการใช้ยารักษาโรค หรือยาเสริมความงามต่างๆ ที่สลากยาไม่ได้มีการระบุส่วนประกอบของสารต้องห้ามดังกล่าว ส่งผลให้อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งหลังจากนี้ น้องพิ้งค์ พิชฌามลณ์ จะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไป
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