หวิดคว่ำ! “อั้ม พัชราภา” ซ้อมพายเรือหน้าบ้านไปรับแม่ หลังน้ำท่วมขัง
น้ำท่วมหมู่บ้านเป็นเหตุ อั้ม พัชราภา ซ้อมพายเรือเตรียมไปรับแม่ช่วงค่ำ แต่พายวนไม่ไปไหนแถมเรือเอียงวูบ เจ้าตัวปล่อยมุกอาจต้องเอาเรือไปจอดไว้ป้อมยามให้แม่พายกลับเอง
วันที่ 27 กันยายน 2569 อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ โพสต์คลิปซ้อมพายเรือบริเวณหน้าบ้าน หลังฝนตกต่อเนื่องจนน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเผยภาพน้ำบริเวณบ้าน พร้อมนำกระสอบทรายมาวางกั้นเพื่อรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น
เหตุที่ต้องซ้อมพายเรือในเย็นวันนั้น เพราะแม่ของอั้มออกไปให้อาหารสุนัขด้วยความเป็นห่วงว่าพวกมันจะอด อั้มจึงตั้งใจจะพายเรือออกไปรับแม่กลับบ้าน ช่วงเวลาประมาณ 20.00 น.
แต่การซ้อมไม่เป็นไปตามแผน อั้มลองพายหลายรอบแล้วเรือยังวนอยู่บริเวณเดิม ก่อนมีจังหวะเรือเอียงคล้ายจะคว่ำจนเจ้าตัวร้องออกมา
เพื่อน ๆ ที่เข้ามาดูคลิปต่างแซวเรื่องพายวน พร้อมส่งกำลังใจให้เธอและครอบครัว
อั้มบอกว่าเป็น ครั้งแรกในชีวิตที่ต้องพายเรืออยู่หน้าบ้าน และเล่าติดตลกในแคปชั่นว่า หลังลองพายกันแล้ว อาจต้องนำเรือไปจอดไว้ที่ป้อมยามให้แม่พายกลับมาเอง
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