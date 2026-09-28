หวิดคว่ำ! “อั้ม พัชราภา” ซ้อมพายเรือหน้าบ้านไปรับแม่ หลังน้ำท่วมขัง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 11:53 น.
aum_patchrapa

น้ำท่วมหมู่บ้านเป็นเหตุ อั้ม พัชราภา ซ้อมพายเรือเตรียมไปรับแม่ช่วงค่ำ แต่พายวนไม่ไปไหนแถมเรือเอียงวูบ เจ้าตัวปล่อยมุกอาจต้องเอาเรือไปจอดไว้ป้อมยามให้แม่พายกลับเอง

วันที่ 27 กันยายน 2569 อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ โพสต์คลิปซ้อมพายเรือบริเวณหน้าบ้าน หลังฝนตกต่อเนื่องจนน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเผยภาพน้ำบริเวณบ้าน พร้อมนำกระสอบทรายมาวางกั้นเพื่อรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น

เหตุที่ต้องซ้อมพายเรือในเย็นวันนั้น เพราะแม่ของอั้มออกไปให้อาหารสุนัขด้วยความเป็นห่วงว่าพวกมันจะอด อั้มจึงตั้งใจจะพายเรือออกไปรับแม่กลับบ้าน ช่วงเวลาประมาณ 20.00 น.

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น้ำท่วมหมู่บ้านเป็นเหตุ อั้ม พัชราภา ซ้อมพายเรือเตรียมไปรับแม่ช่วงค่ำ

แต่การซ้อมไม่เป็นไปตามแผน อั้มลองพายหลายรอบแล้วเรือยังวนอยู่บริเวณเดิม ก่อนมีจังหวะเรือเอียงคล้ายจะคว่ำจนเจ้าตัวร้องออกมา

เพื่อน ๆ ที่เข้ามาดูคลิปต่างแซวเรื่องพายวน พร้อมส่งกำลังใจให้เธอและครอบครัว

อั้ม พัชราภา ซ้อมพายเรือเตรียมไปรับแม่ช่วงค่ำ แต่พายวนไม่ไปไหนแถมเรือเอียงวูบ
aum_patchrapa

อั้มบอกว่าเป็น ครั้งแรกในชีวิตที่ต้องพายเรืออยู่หน้าบ้าน และเล่าติดตลกในแคปชั่นว่า หลังลองพายกันแล้ว อาจต้องนำเรือไปจอดไว้ที่ป้อมยามให้แม่พายกลับมาเอง

 

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โพสต์ที่แชร์โดย Patchrapa Chai (@aum_patchrapa)

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 11:53 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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