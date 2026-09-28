ลุยน้ำท่วมแล้วมีไข้ เสี่ยงโรคฉี่หนูไหม? เช็กอาการที่ควรพบแพทย์
หากมีไข้หลังสัมผัสน้ำท่วมหรือดินโคลน โดยเฉพาะเมื่อปวดน่อง ปวดหลัง หรือมีตาแดง ควรพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำ อย่ารอให้มีอาการรุนแรง
เช้าวันที่ 28 กันยายน 2569 กรุงเทพฯ ยังมีน้ำท่วมขังหลายจุด ทั้งถนนรามคำแหงช่วงพระราม 9–แยกลำสาลี ถนนลาดพร้าวบริเวณแยกบางกะปิและแยกแฮปปี้แลนด์ ถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลี–ถนนพัฒนาการ รวมถึงชุมชนเคหะคลองจั่นและเคหะร่มเกล้า ผู้ที่ต้องลุยน้ำในพื้นที่เหล่านี้ควรสังเกตอาการหลังสัมผัสน้ำ หากมีไข้ โดยเฉพาะเมื่อปวดน่อง ปวดหลัง หรือตาแดง ควรพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำ
โรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะของสัตว์ที่ปนเปื้อนน้ำหรือดินโคลน เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผล รวมถึงเยื่อบุตา จมูก และปาก กรมควบคุมโรคระบุว่า ผู้ป่วยมักเริ่มมีอาการหลังรับเชื้อประมาณ 1–2 สัปดาห์ ส่วนข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (CDC) ระบุว่าอาการอาจเริ่มได้ในช่วง 2–30 วันหลังสัมผัสเชื้อ โดยส่วนใหญ่เริ่มใน 5–14 วัน
มีไข้แบบไหนควรไปพบแพทย์
หากเคยลุยน้ำท่วม ย่ำโคลน หรือทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลด แล้วมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะ ปวดน่องหรือปวดหลัง หรือมีตาแดง คลื่นไส้ อาเจียน ควรไปสถานพยาบาลโดยเร็ว พร้อมบอกแพทย์ว่าลุยน้ำเมื่อไร นานเพียงใด และมีแผลขณะสัมผัสน้ำหรือไม่ อาการเหล่านี้ช่วยให้แพทย์พิจารณาโรคฉี่หนูและโรคอื่นที่อาจมีอาการคล้ายกันได้
ไม่จำเป็นต้องมีอาการครบทุกข้อจึงจะไปพบแพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่มีไข้หลังสัมผัสน้ำหรือโคลนและอาการไม่ดีขึ้น กรมควบคุมโรคแนะนำให้รีบพบแพทย์และไม่ซื้อยากินเอง หากแพทย์สงสัยโรคฉี่หนู การได้รับยาปฏิชีวนะตั้งแต่ระยะแรกช่วยลดความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงขึ้นได้
อาการอันตรายที่ต้องรีบไปโรงพยาบาล
หากมี ตัวเหลืองหรือตาเหลือง ปัสสาวะน้อยลง หายใจเหนื่อย หรือไอเป็นเลือด ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที อาการเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ไตหรือตับทำงานผิดปกติ และเลือดออกในปอด อย่ารอให้เกิดอาการเหล่านี้ก่อนจึงค่อยพบแพทย์
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการ ควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำโดยไม่จำเป็น หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมรองเท้าบูต ปิดแผลด้วยวัสดุกันน้ำ และรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายหลังสัมผัสน้ำหรือโคลน พร้อมสังเกตอาการในช่วง 2–30 วันหลังสัมผัสน้ำท่วม
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แหล่งข่าวอ้างอิง: กรมควบคุมโรค: คำแนะนำป้องกันไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วม · CDC: อาการและการรักษาโรคฉี่หนู · CDC: การป้องกันโรคฉี่หนูหลังน้ำท่วม