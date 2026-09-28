ลุยน้ำท่วมแล้วมีไข้ เสี่ยงโรคฉี่หนูไหม? เช็กอาการที่ควรพบแพทย์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 21:00 น.
ลุยน้ำท่วมแล้วมีไข้ ต้องสงสัยโรคฉี่หนูเมื่อไร เช็กอาการที่ควรพบแพทย์

หากมีไข้หลังสัมผัสน้ำท่วมหรือดินโคลน โดยเฉพาะเมื่อปวดน่อง ปวดหลัง หรือมีตาแดง ควรพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำ อย่ารอให้มีอาการรุนแรง

เช้าวันที่ 28 กันยายน 2569 กรุงเทพฯ ยังมีน้ำท่วมขังหลายจุด ทั้งถนนรามคำแหงช่วงพระราม 9–แยกลำสาลี ถนนลาดพร้าวบริเวณแยกบางกะปิและแยกแฮปปี้แลนด์ ถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลี–ถนนพัฒนาการ รวมถึงชุมชนเคหะคลองจั่นและเคหะร่มเกล้า ผู้ที่ต้องลุยน้ำในพื้นที่เหล่านี้ควรสังเกตอาการหลังสัมผัสน้ำ หากมีไข้ โดยเฉพาะเมื่อปวดน่อง ปวดหลัง หรือตาแดง ควรพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำ

โรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะของสัตว์ที่ปนเปื้อนน้ำหรือดินโคลน เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผล รวมถึงเยื่อบุตา จมูก และปาก กรมควบคุมโรคระบุว่า ผู้ป่วยมักเริ่มมีอาการหลังรับเชื้อประมาณ 1–2 สัปดาห์ ส่วนข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (CDC) ระบุว่าอาการอาจเริ่มได้ในช่วง 2–30 วันหลังสัมผัสเชื้อ โดยส่วนใหญ่เริ่มใน 5–14 วัน

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มีไข้แบบไหนควรไปพบแพทย์

หากเคยลุยน้ำท่วม ย่ำโคลน หรือทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลด แล้วมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะ ปวดน่องหรือปวดหลัง หรือมีตาแดง คลื่นไส้ อาเจียน ควรไปสถานพยาบาลโดยเร็ว พร้อมบอกแพทย์ว่าลุยน้ำเมื่อไร นานเพียงใด และมีแผลขณะสัมผัสน้ำหรือไม่ อาการเหล่านี้ช่วยให้แพทย์พิจารณาโรคฉี่หนูและโรคอื่นที่อาจมีอาการคล้ายกันได้

ไม่จำเป็นต้องมีอาการครบทุกข้อจึงจะไปพบแพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่มีไข้หลังสัมผัสน้ำหรือโคลนและอาการไม่ดีขึ้น กรมควบคุมโรคแนะนำให้รีบพบแพทย์และไม่ซื้อยากินเอง หากแพทย์สงสัยโรคฉี่หนู การได้รับยาปฏิชีวนะตั้งแต่ระยะแรกช่วยลดความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงขึ้นได้

อาการอันตรายที่ต้องรีบไปโรงพยาบาล

อาการอันตรายที่ต้องรีบไปโรงพยาบาล

หากมี ตัวเหลืองหรือตาเหลือง ปัสสาวะน้อยลง หายใจเหนื่อย หรือไอเป็นเลือด ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที อาการเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ไตหรือตับทำงานผิดปกติ และเลือดออกในปอด อย่ารอให้เกิดอาการเหล่านี้ก่อนจึงค่อยพบแพทย์

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สำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการ ควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำโดยไม่จำเป็น หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมรองเท้าบูต ปิดแผลด้วยวัสดุกันน้ำ และรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายหลังสัมผัสน้ำหรือโคลน พร้อมสังเกตอาการในช่วง 2–30 วันหลังสัมผัสน้ำท่วม

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แหล่งข่าวอ้างอิง: กรมควบคุมโรค: คำแนะนำป้องกันไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วม · CDC: อาการและการรักษาโรคฉี่หนู · CDC: การป้องกันโรคฉี่หนูหลังน้ำท่วม

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 21:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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