“ผิงผิง-ฟูซวง” สองแพนด้ายักษ์เดินทางถึงสวนสัตว์แล้ว กระชับความสัมพันธ์ “จีน-เมกา”
ผิงผิง-ฟูซวง สองแพนด้ายักษ์เดินทางถึงสวนสัตว์แล้ว กระชับความสัมพันธ์ จีน-สหรัฐอเมริกา หลังผู้นำสองชาติเพิ่งเจอกันสัปดาห์ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 28 กันยายน สำนักข่าว CNN รายงานว่า “ผิงผิง-ฟูซวง” แพนด้าสองตัว เดินทางถึงสวนสัตว์แอตแลนตา ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ภายหลังจากที่นายสีจิ้นผิง ผู้นำจีนเดินทางเข้าพบนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติ
โดย ผิงผิง แพนด้าตัวผู้ และ ฟูซวง แพนด้าตัวเมีย เป็นแพนด้าคู่ที่ 3 ในรอบสองปีที่เดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทางประธานสวนสัตว์ได้แสดงความตื่นเต้นกับการมาของแพนด้าคู่นี้
อย่างไรก็ตามประชาชนจะยังไม่สามารถเข้าดูแพนด้าคู่นี้ได้ทันที เนื่องจากกระบวนการหลังจากนี้แพนด้าคู่นี้จะถูกนำไปพักในพื้นที่ที่มีมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ ภายในโซนจัดแสดงแพนด้ายักษ์แห่งใหม่ของสวนสัตว์แอตแลนตา เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคตามปกติเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือน ก่อนจะค่อยเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมต่อไป ซึ่งนอกจากตัวของหมีแล้ว ทางการจีนยังส่งสัตวแพทย์และนักเพาะมาประจำอยู่ที่สวนสัตว์ด้วย
ก่อนหน้านี้นายสีจิ้นผิงระบุว่า แพนด้ายักษ์คือคณะตัวแทนควาสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งการให้เช่าแพนด้านั้นถือเป็นเครื่องมือทางการทูตจีนที่ทำมานานกว่าหลายสิบปี
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