วินนี่ ธนวินท์ โพสต์ภาพรถถูกน้ำท่วม บอก “Game over รถพัง”
วันที่ 27 กันยายน 2569 วินนี่ ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์ นักแสดงสังกัด GMMTV เผยภาพรถยนต์ของตนที่ถูกน้ำท่วม พร้อมข้อความว่า “Game over รถพัง สู้ๆ ครับทุกคน เหมือนจะเป็นลม”
ในภาพ ระดับน้ำท่วมสูงขึ้นมาถึงตัวรถ แม้วินนี่จะบอกว่ารถพังและยอมรับว่าเหมือนจะเป็นลม แต่ยังส่งกำลังใจให้คนอื่นที่กำลังเผชิญน้ำท่วมด้วย หลังภาพถูกเผยแพร่ แฟนคลับและเพื่อนนักแสดงเข้ามาแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจจำนวนมาก
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมหลายพื้นที่ โดยวันที่ 27 กันยายน รัฐบาลรายงานว่ากรุงเทพมหานครประกาศพื้นที่อุทกภัยครบ 50 เขต พร้อมมอบหมายให้สถานที่ราชการจัดพื้นที่จอดรถโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยประชาชนเคลื่อนย้ายรถพ้นพื้นที่เสี่ยง
วินนี่เป็นนักแสดงที่รับบท ลาวา ในซีรีส์ That Summer ผมเจอเจ้าชายบนชายหาด และเคยรับบท คิว ใน We Are คือเรารักกัน ทั้งนี้ รายงานข่าวยังไม่ได้ระบุว่ารถถูกน้ำท่วมที่ใด หรือมีผลตรวจสภาพรถและประเมินค่าซ่อมออกมาแล้วหรือไม่
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แหล่งข่าวอ้างอิง : เดลินิวส์ · GMMTV: ข้อมูลวินนี่ ธนวินท์ · รัฐบาลไทย: มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม