วินนี่ ธนวินท์ โพสต์ภาพรถถูกน้ำท่วม บอก “Game over รถพัง”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 11:19 น.
วินนี่ ธนวินท์ โพสต์ภาพรถถูกน้ำท่วม บอก "Game over รถพัง"
IG/winynny

วันที่ 27 กันยายน 2569 วินนี่ ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์ นักแสดงสังกัด GMMTV เผยภาพรถยนต์ของตนที่ถูกน้ำท่วม พร้อมข้อความว่า “Game over รถพัง สู้ๆ ครับทุกคน เหมือนจะเป็นลม”

ในภาพ ระดับน้ำท่วมสูงขึ้นมาถึงตัวรถ แม้วินนี่จะบอกว่ารถพังและยอมรับว่าเหมือนจะเป็นลม แต่ยังส่งกำลังใจให้คนอื่นที่กำลังเผชิญน้ำท่วมด้วย หลังภาพถูกเผยแพร่ แฟนคลับและเพื่อนนักแสดงเข้ามาแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจจำนวนมาก

เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมหลายพื้นที่ โดยวันที่ 27 กันยายน รัฐบาลรายงานว่ากรุงเทพมหานครประกาศพื้นที่อุทกภัยครบ 50 เขต พร้อมมอบหมายให้สถานที่ราชการจัดพื้นที่จอดรถโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยประชาชนเคลื่อนย้ายรถพ้นพื้นที่เสี่ยง

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วินนี่ ธนวินท์ โพสต์ภาพรถถูกน้ำท่วม
IG/winynny

วินนี่เป็นนักแสดงที่รับบท ลาวา ในซีรีส์ That Summer ผมเจอเจ้าชายบนชายหาด และเคยรับบท คิว ใน We Are คือเรารักกัน ทั้งนี้ รายงานข่าวยังไม่ได้ระบุว่ารถถูกน้ำท่วมที่ใด หรือมีผลตรวจสภาพรถและประเมินค่าซ่อมออกมาแล้วหรือไม่

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แหล่งข่าวอ้างอิง : เดลินิวส์ · GMMTV: ข้อมูลวินนี่ ธนวินท์ · รัฐบาลไทย: มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 11:19 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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