ลิซ่า พูดแบบนี้บนเวที MTV หลังสร้างประวัติศาสตร์ให้คนไทยภูมิใจ
ศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรก ลิซ่า ชนะรางวัลป็อปยอดเยี่ยม จากเพลง Dream บนเวที MTV VMAs 2026 ยกมือไหว้ทักทายภาษาไทยบนเวทีลอสแอนเจลิส
ลิซ่า ลลิษา มโนบาล สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่คว้ารางวัล Best Pop ในงานประกาศรางวัล 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) จัดขึ้น ณ โรงละครพีค็อก เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย จากผลงานเพลงเดี่ยว Dream ในอัลบั้ม Alter Ego
ทันทีที่ เทยานา เทย์เลอร์ ผู้ประกาศรางวัลเอ่ยชื่อ ลิซ่ามีอาการตื้นตันใจอย่างเห็นได้ชัด ก่อนขึ้นรับรางวัลพร้อมยกมือไหว้กล่าวทักทายผู้ชมด้วยภาษาไทยว่า บ พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนคลับว่า “ลิลลี่ ถ้าไม่มีพวกคุณ ฉันคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ ขอบคุณมากสำหรับความรักและการสนับสนุน”
ในงานประกาศรางวัลครั้งนี้ ลิซ่าเป็นศิลปินเคป๊อปที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากที่สุดถึง 4 สาขา โดยผลงานเพลง Dream ได้เข้าชิงรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography) รางวัลตัดต่อยอดเยี่ยม (Best Editing) รางวัลเคป๊อปยอดเยี่ยม (Best K-pop) ควบคู่กับรางวัลเพลงป็อปยอดเยี่ยมที่คว้าชัยชนะมาได้สำเร็จ
หลังเสร็จสิ้นการรับรางวัล ลิซ่าขึ้นเวทีแสดงสดเปิดตัวซิงเกิลใหม่ Sawadika เป็นครั้งแรก ซิงเกิลนี้เป็นผลงานนำร่องจากมินิอัลบั้ม Press Play มีกำหนดปล่อยให้รับฟังอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 ตุลาคม ร่วมแสดงในค่ำคืนเดียวกันกับศิลปินระดับโลกอย่าง มาดอนนา (Madonna), ชาบูซีย์ (Shaboozey), กุนนา (Gunna) และเรย์ (Raye)
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