ลิซ่า พูดแบบนี้บนเวที MTV หลังสร้างประวัติศาสตร์ให้คนไทยภูมิใจ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 11:01 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 11:04 น.
ลิซ่า พูดแบบนี้บนเวที MTV หลังสร้างประวัติศาสตร์ให้คนไทยภูมิใจ

ศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรก ลิซ่า ชนะรางวัลป็อปยอดเยี่ยม จากเพลง Dream บนเวที MTV VMAs 2026 ยกมือไหว้ทักทายภาษาไทยบนเวทีลอสแอนเจลิส

ลิซ่า ลลิษา มโนบาล สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่คว้ารางวัล Best Pop ในงานประกาศรางวัล 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) จัดขึ้น ณ โรงละครพีค็อก เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย จากผลงานเพลงเดี่ยว Dream ในอัลบั้ม Alter Ego

ทันทีที่ เทยานา เทย์เลอร์ ผู้ประกาศรางวัลเอ่ยชื่อ ลิซ่ามีอาการตื้นตันใจอย่างเห็นได้ชัด ก่อนขึ้นรับรางวัลพร้อมยกมือไหว้กล่าวทักทายผู้ชมด้วยภาษาไทยว่า พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนคลับว่า “ลิลลี่ ถ้าไม่มีพวกคุณ ฉันคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ ขอบคุณมากสำหรับความรักและการสนับสนุน”

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ในงานประกาศรางวัลครั้งนี้ ลิซ่าเป็นศิลปินเคป๊อปที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากที่สุดถึง 4 สาขา โดยผลงานเพลง Dream ได้เข้าชิงรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography) รางวัลตัดต่อยอดเยี่ยม (Best Editing) รางวัลเคป๊อปยอดเยี่ยม (Best K-pop) ควบคู่กับรางวัลเพลงป็อปยอดเยี่ยมที่คว้าชัยชนะมาได้สำเร็จ

หลังเสร็จสิ้นการรับรางวัล ลิซ่าขึ้นเวทีแสดงสดเปิดตัวซิงเกิลใหม่ Sawadika เป็นครั้งแรก ซิงเกิลนี้เป็นผลงานนำร่องจากมินิอัลบั้ม Press Play มีกำหนดปล่อยให้รับฟังอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 ตุลาคม ร่วมแสดงในค่ำคืนเดียวกันกับศิลปินระดับโลกอย่าง มาดอนนา (Madonna), ชาบูซีย์ (Shaboozey), กุนนา (Gunna) และเรย์ (Raye)

ลิซ่า ถ่ายภาพคู่รางวัลเพลงป็อปยอดเยี่ยม ในห้องแถลงข่าวงาน MTV VMAs 2026
ลิซ่า ถ่ายภาพคู่รางวัลเพลงป็อปยอดเยี่ยม จากเพลง Dream feat. Kentaro Sakaguchi ในห้องแถลงข่าวงาน MTV Video Music Awards 2026 ที่พีค็อก เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 (ภาพ: Jordan Strauss/Invision/AP)
ลิซ่า ชูรางวัลเพลงป็อปยอดเยี่ยม ในห้องแถลงข่าวงาน MTV VMAs 2026
ลิซ่า ชูรางวัลเพลงป็อปยอดเยี่ยม จากเพลง Dream feat. Kentaro Sakaguchi ในห้องแถลงข่าวงาน MTV Video Music Awards 2026 ที่พีค็อก เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 (ภาพ: Jordan Strauss/Invision/AP)
ลิซ่า แสดงสดเพลง SaWaDiKa เป็นครั้งแรกบนเวที MTV VMAs 2026
ลิซ่า แสดงสดเพลง SaWaDiKa บนเวทีงาน MTV Video Music Awards 2026 ที่พีค็อก เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 (ภาพ: AP Photo/Chris Pizzello)
ลิซ่า ระหว่างโชว์เพลง SaWaDiKa บนเวที MTV VMAs 2026
ลิซ่า ระหว่างการแสดงเพลง SaWaDiKa บนเวทีงาน MTV Video Music Awards 2026 ที่พีค็อก เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 (ภาพ: AP Photo/Chris Pizzello)
ลิซ่า ขึ้นรับรางวัลเพลงป็อปยอดเยี่ยม บนเวที MTV VMAs 2026
ลิซ่า ขึ้นรับรางวัลเพลงป็อปยอดเยี่ยม จากเพลง Dream feat. Kentaro Sakaguchi บนเวทีงาน MTV Video Music Awards 2026 ที่พีค็อก เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 (ภาพ: AP Photo/Chris Pizzello)
ลิซ่า กล่าวขอบคุณแฟนคลับ หลังรับรางวัลเพลงป็อปยอดเยี่ยม MTV VMAs 2026
ลิซ่า กล่าวขอบคุณแฟนคลับ หลังรับรางวัลเพลงป็อปยอดเยี่ยม บนเวทีงาน MTV Video Music Awards 2026 ที่พีค็อก เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 (ภาพ: AP Photo/Chris Pizzello)
ลิซ่า ถือรางวัลเพลงป็อปยอดเยี่ยม บนเวที MTV VMAs 2026
ลิซ่า ถือรางวัลเพลงป็อปยอดเยี่ยม จากเพลง Dream feat. Kentaro Sakaguchi บนเวทีงาน MTV Video Music Awards 2026 ที่พีค็อก เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 (ภาพ: AP Photo/Chris Pizzello)
ลิซ่า บนเวทีรับรางวัลเพลงป็อปยอดเยี่ยม งาน MTV VMAs 2026
ลิซ่า บนเวทีรับรางวัลเพลงป็อปยอดเยี่ยม งาน MTV Video Music Awards 2026 ที่พีค็อก เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 (ภาพ: AP Photo/Chris Pizzello)
ลิซ่า เดินพรมแดงงาน MTV VMAs 2026 ที่นครลอสแอนเจลิส
ลิซ่า เดินพรมแดงงาน MTV Video Music Awards 2026 ที่พีค็อก เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 (ภาพ: Jordan Strauss/Invision/AP)
ลิซ่า โพสท่าถ่ายภาพเต็มตัวบนพรมแดง MTV VMAs 2026
ลิซ่า โพสท่าถ่ายภาพบนพรมแดงงาน MTV Video Music Awards 2026 ที่พีค็อก เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 (ภาพ: Jordan Strauss/Invision/AP)
ลิซ่า ยิ้มให้ช่างภาพบนพรมแดงงาน MTV VMAs 2026
ลิซ่า ยิ้มให้ช่างภาพบนพรมแดงงาน MTV Video Music Awards 2026 ที่พีค็อก เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 (ภาพ: Jordan Strauss/Invision/AP)
ลิซ่า ในชุดร่วมงาน MTV VMAs 2026 บนพรมแดง
ลิซ่า ในชุดร่วมงาน MTV Video Music Awards 2026 บนพรมแดง ที่พีค็อก เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 (ภาพ: Jordan Strauss/Invision/AP)
ลิซ่า ถ่ายภาพเต็มตัวก่อนเข้างาน MTV VMAs 2026
ลิซ่า ถ่ายภาพก่อนเข้างาน MTV Video Music Awards 2026 ที่พีค็อก เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 (ภาพ: Jordan Strauss/Invision/AP)
ลิซ่า เดินทางถึงงาน MTV VMAs 2026 ที่พีค็อก เธียเตอร์
ลิซ่า เดินทางถึงงาน MTV Video Music Awards 2026 ที่พีค็อก เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 (ภาพ: Jordan Strauss/Invision/AP)

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 11:01 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 11:04 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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