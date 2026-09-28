กรมอุตุ เผย “กทม.-สมุทรปราการ” เจอฝนซ้ำ ตกๆหยุดๆ เป็นระยะ ขอให้เช็คเส้นทางเดินทาง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 11:01 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 11:01 น.

กรมอุตุ เผย “กทม.-สมุทรปราการ” เจอฝนซ้ำ ตกๆหยุดๆ เป็นระยะ ขอให้เช็คเส้นทางเดินทาง โดยเฉพาะจุดที่ยังมีน้ำท่วมหรือน้ำขังอยู่ก่อน

เพจเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า “10.00 น. ฝนกลับมาแล้วค่ะ

รอบนี้ กทม. และสมุทรปราการ มีฝนเบาถึงปานกลาง และ มีฝนหนักบางแห่ง ตก ๆ หยุด ๆ เป็นระยะ กลุ่มฝนส่วนใหญ่ขยับไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ และ แนวโน้มฝนเพิ่มขึ้น

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ใครกำลังจะออกจากบ้าน เช็กเรดาร์และเส้นทางกันอีกสักรอบนะคะ โดยเฉพาะจุดที่ยังมีน้ำท่วมหรือน้ำขังอยู่ก่อนแล้ว
ขับรถช้า ๆ เผื่อเวลาไว้หน่อย เดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะคะ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 11:01 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 11:01 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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