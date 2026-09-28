น้ำท่วมกรุงเทพ หวย 1 ต.ค. 69 ยังออกตามกำหนดไหม? เช็กวันออกรางวัลล่าสุด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 20:00 น.
น้ำท่วมกรุงฯ หวย 1 ต.ค. 69 ยังออกตามกำหนดไหม เช็กวันออกรางวัลล่าสุด

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดออกรางวัลงวดถัดไปวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569 ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ ขณะนี้ยังไม่พบประกาศเลื่อนวันออกรางวัล

ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพฯ สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ยังมีกำหนดออกรางวัลตามเดิม โดย ณ วันที่ 28 กันยายน ยังไม่พบประกาศเลื่อนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตามข้อมูลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปกติจะออกรางวัลเดือนละสองครั้งในวันที่ 1 และ 16 โดยเริ่มถ่ายทอดผลการออกรางวัลเวลา 14.30 น. และเสร็จสิ้นประมาณ 16.00 น.

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ผู้ซื้อสลากสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่าน เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือแอป GLO Lottery Official และตรวจผลได้ที่หน้าตรวจรางวัลของสำนักงานสลากฯ

หากสำนักงานสลากฯ เปลี่ยนกำหนดการงวด 1 ตุลาคม ประชาชนควรตรวจสอบประกาศล่าสุดจากสำนักงานโดยตรงก่อนวันออกรางวัล

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แหล่งข่าวอ้างอิง : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล: กำหนดและช่องทางออกรางวัล

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 20:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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