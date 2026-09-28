เริ่มแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ก่อนอ่านคำวินิจฉัยบ่าย 2

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 10:47 น.

เริ่มแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง หลังสามารถสืบได้ ทำให้การออกเสียงไม่เป็นไปโดยความลับ ก่อนอ่านคำวินิจฉัยบ่าย 2

องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เริ่มประชุม กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ คดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้วินิจฉัยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569

โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ที่มีการใช้รหัสแท่ง หรือ บาร์โค้ด และคิวอาร์โค้ด ซึ่งน่าเชื่อได้ว่า สามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนน รวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนน มิได้เป็นไปโดยลับ เป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 มาตรา 25 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 50 (7) มาตรา 83 วรรคสอง มาตรา 85 มาตรา 95 และมาตรา 224 หรือไม่ และคดีอื่น ๆ โดยเวลา 14.00 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เตรียมออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ที่ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

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ทั้งนี้ทาง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารข่าวแจ้งยืนยัน กำหนดนัดพิจารณาคดีและนัดฟังคำวินิจฉัยในคดีดังกล่าวตามกำหนดเดิม หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 ให้วันที่ 28-29 กันยายน เป็นวันหยุดราชการพิเศษ ซึ่งเป็นผลพวงจากสาธารณน้ำท่วม โดยศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดนัดพิจารณาคดี และนัดฟังคำวินิจฉัยในคดีดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าไว้นานแล้ว และเพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนการกำหนดนัดพิจารณาวินิจฉัยคดีอื่นซึ่งได้กำหนดวาระการประชุมไว้แล้วจนถึงเดือนตุลาคม 2569

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 10:47 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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