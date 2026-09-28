อนุทิน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2569
อนุทิน นำคณะรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2569 สร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2569 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมด้วย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460
สำหรับธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2460) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ และเปลี่ยนแถบสีธงชาติให้เป็นสามสี ดั่งเช่นธงชาติสำคัญของประเทศมหาอำนาจ และทรงพระราชทานนามว่า “ธงไตรรงค์” โดยทรงพระราชทานความหมายของสีไว้ ดังนี้ สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีเพื่อธำรงรักษาชาติและศาสนา สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งศาสนา สีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” สั่งกันงบประมาณเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมรับฟังและแก้ปัญหา
- “ซาบีดา” สั่ง วธ. เปิดโรงครัว ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพ ใช้ทุกทรัพยากรช่วยประชาชนเต็มที่
- “บิ๊กดุลย์” เตรียมนำกำลังพลเข้าช่วยเหลือ กระเป๋าของผู้โดยสารติดอยู่บนสายพานสนามบิน