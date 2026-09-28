ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ อิหร่าน วันนี้ 14.00 น. เอเชียนเกมส์ 2026
แฟนวอลเลย์บอลไทยเตรียมเชียร์ ทีมชาติไทย พบ อิหร่าน ศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม B วันนี้ วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY
ทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของ ปาร์ค กีวอน หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ อยู่ร่วมกลุ่ม B กับอิหร่าน อินโดนีเซีย และคีร์กีซสถาน โดยสองอันดับแรกของกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป
ทัพลูกยางชายไทยประเดิมสนามเมื่อวันที่ 27 กันยายน ด้วยชัยชนะเหนืออินโดนีเซีย 3 ต่อ 2 เซต 25 ต่อ 23, 20 ต่อ 25, 25 ต่อ 23, 23 ต่อ 25 และ 25 ต่อ 23 เก็บชัยนัดแรกก่อนเจออิหร่านในเกมที่สอง โดยนภาเดช พินิจดี ทำคะแนนสูงสุดให้ไทย 34 คะแนน ตามด้วยธนัสถ์ บำรุงภักดี 24 คะแนน
สำหรับทีมนักตบชายไทยข้อมูลล่าสุดอยู่อันดับ 52 ของโลก ขณะที่อิหร่านอยู่อันดับ 19 และเป็นแชมป์เก่าเอเชียนเกมส์
อิหร่านคว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์มาแล้ว 3 ครั้งติดต่อกัน เริ่มจากอินชอน 2014, จาการ์ตา ปาเล็มบัง 2018 และหางโจว 2022 ซึ่งแข่งขันจริงในปี 2023 โดยรอบชิงครั้งล่าสุดอิหร่านเอาชนะเจ้าภาพจีน 3 ต่อ 1 เซต
สถิติการพบกัน 5 นัดหลังสุดก่อนเกมวันนี้ อิหร่านเป็นฝ่ายชนะไทยทั้งหมด
- เอเชียนเกมส์ 2022 แข่งขันปี 2023 วันที่ 22 กันยายน 2023 ไทย แพ้ อิหร่าน 0 ต่อ 3 เซต
- AVC Cup 2022 วันที่ 13 สิงหาคม 2022 ไทย แพ้ อิหร่าน 1 ต่อ 3 เซต
- ชิงแชมป์เอเชีย 2021 วันที่ 12 กันยายน 2021 ไทย แพ้ อิหร่าน 0 ต่อ 3 เซต
- AVC Cup 2016 วันที่ 26 กันยายน 2016 ไทย แพ้ อิหร่าน 1 ต่อ 3 เซต
- ชิงแชมป์เอเชีย 2015 วันที่ 3 สิงหาคม 2015 ไทย แพ้ อิหร่าน 0 ต่อ 3 เซต
หลังจบเกมกับอิหร่าน ไทยยังเหลือการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอีกหนึ่งนัด พบ คีร์กีซสถาน วันที่ 29 กันยายน เวลา 08.00 น. โดยตารางล่าสุดของ The Thaiger ระบุว่าทั้งสามนัดของทีมชาติไทยถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY
สำหรับการรับชมออนไลน์ AIS PLAY เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เอเชียนเกมส์ 2026 บนแพลตฟอร์ม OTT และ Online ในประเทศไทย เปิดสัญญาณการแข่งขันสูงสุด 18 ช่อง รวมวอลเลย์บอลและการแข่งขันของนักกีฬาไทย โดยการรับชมผ่าน AIS PLAY ใช้สิทธิ์แพ็กเกจ PLAY ALL AIS
โปรแกรมวันนี้ 28 กันยายน 2569
- 14.00 น. ไทย พบ อิหร่าน
- ถ่ายทอดสด PPTV HD 36
- ถ่ายทอดสดออนไลน์ AIS PLAY
ดูสดเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- PPTV HD 36: ดูสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ อิหร่าน 28 ก.ย. 69
- AIS PLAY: ถ่ายทอดสด Asian Games 2026 และช่องรับชม
- AIS: รายละเอียดสิทธิ์ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 จำนวน 18 ช่อง
- Asian Volleyball Confederation: อิหร่านคว้าแชมป์เอเชียนเกมส์ชาย 3 สมัยติดต่อกัน