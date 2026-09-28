ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ อิหร่าน วันนี้ 14.00 น. เอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 10:52 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 10:53 น.

แฟนวอลเลย์บอลไทยเตรียมเชียร์ ทีมชาติไทย พบ อิหร่าน ศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม B วันนี้ วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY

ทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของ ปาร์ค กีวอน หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ อยู่ร่วมกลุ่ม B กับอิหร่าน อินโดนีเซีย และคีร์กีซสถาน โดยสองอันดับแรกของกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป

ทัพลูกยางชายไทยประเดิมสนามเมื่อวันที่ 27 กันยายน ด้วยชัยชนะเหนืออินโดนีเซีย 3 ต่อ 2 เซต 25 ต่อ 23, 20 ต่อ 25, 25 ต่อ 23, 23 ต่อ 25 และ 25 ต่อ 23 เก็บชัยนัดแรกก่อนเจออิหร่านในเกมที่สอง โดยนภาเดช พินิจดี ทำคะแนนสูงสุดให้ไทย 34 คะแนน ตามด้วยธนัสถ์ บำรุงภักดี 24 คะแนน

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สำหรับทีมนักตบชายไทยข้อมูลล่าสุดอยู่อันดับ 52 ของโลก ขณะที่อิหร่านอยู่อันดับ 19 และเป็นแชมป์เก่าเอเชียนเกมส์

อิหร่านคว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์มาแล้ว 3 ครั้งติดต่อกัน เริ่มจากอินชอน 2014, จาการ์ตา ปาเล็มบัง 2018 และหางโจว 2022 ซึ่งแข่งขันจริงในปี 2023 โดยรอบชิงครั้งล่าสุดอิหร่านเอาชนะเจ้าภาพจีน 3 ต่อ 1 เซต

สถิติการพบกัน 5 นัดหลังสุดก่อนเกมวันนี้ อิหร่านเป็นฝ่ายชนะไทยทั้งหมด

  • เอเชียนเกมส์ 2022 แข่งขันปี 2023 วันที่ 22 กันยายน 2023 ไทย แพ้ อิหร่าน 0 ต่อ 3 เซต
  • AVC Cup 2022 วันที่ 13 สิงหาคม 2022 ไทย แพ้ อิหร่าน 1 ต่อ 3 เซต
  • ชิงแชมป์เอเชีย 2021 วันที่ 12 กันยายน 2021 ไทย แพ้ อิหร่าน 0 ต่อ 3 เซต
  • AVC Cup 2016 วันที่ 26 กันยายน 2016 ไทย แพ้ อิหร่าน 1 ต่อ 3 เซต
  • ชิงแชมป์เอเชีย 2015 วันที่ 3 สิงหาคม 2015 ไทย แพ้ อิหร่าน 0 ต่อ 3 เซต

หลังจบเกมกับอิหร่าน ไทยยังเหลือการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอีกหนึ่งนัด พบ คีร์กีซสถาน วันที่ 29 กันยายน เวลา 08.00 น. โดยตารางล่าสุดของ The Thaiger ระบุว่าทั้งสามนัดของทีมชาติไทยถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY

สำหรับการรับชมออนไลน์ AIS PLAY เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เอเชียนเกมส์ 2026 บนแพลตฟอร์ม OTT และ Online ในประเทศไทย เปิดสัญญาณการแข่งขันสูงสุด 18 ช่อง รวมวอลเลย์บอลและการแข่งขันของนักกีฬาไทย โดยการรับชมผ่าน AIS PLAY ใช้สิทธิ์แพ็กเกจ PLAY ALL AIS

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โปรแกรมวันนี้ 28 กันยายน 2569

  • 14.00 น. ไทย พบ อิหร่าน
  • ถ่ายทอดสด PPTV HD 36
  • ถ่ายทอดสดออนไลน์ AIS PLAY

ดูสด PPTV HD 36

ดูสดเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 10:52 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 10:53 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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