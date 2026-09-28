ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 29 ก.ย. 69 วอลเลย์ชายไทยดวลคีร์กีซฯ สุพัชนินทร์ลุ้นเหรียญ
การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ไอจิ นาโกยา วันอังคารที่ 29 กันยายน 2569 มีโปรแกรมสำคัญให้แฟนกีฬาชาวไทยติดตามตั้งแต่ช่วงเช้าถึงค่ำ ไฮไลต์อยู่ที่วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย ซึ่งจะลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม พบคีร์กีซสถาน เวลา 08.00 น. ขณะที่ เจนนี่ สุพัชนินทร์ คำแหง ขึ้นเวทียกน้ำหนักหญิง รุ่นมากกว่า 86 กิโลกรัม เวลา 14.20 น.
วอลเลย์บอลชายไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอินโดนีเซีย อิหร่าน และคีร์กีซสถาน โดยนัดแรกวันที่ 27 กันยายน ไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 3 ต่อ 2 เซต ก่อนพบอิหร่านในวันที่ 28 กันยายน และปิดรอบแรกกับคีร์กีซสถานในเช้าวันที่ 29 กันยายน รอบแบ่งกลุ่มคัดสองอันดับแรกของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ
เกม คีร์กีซสถาน พบ ไทย เริ่มเวลา 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY โดยผังโทรทัศน์เริ่มถ่ายทอดก่อนเวลาแข่งขันประมาณ 15 นาที
ช่วงบ่ายเป็นคิวของ เจนนี่ สุพัชนินทร์ คำแหง นักยกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทย ซึ่งจะแข่งขันรุ่นมากกว่า 86 กิโลกรัม กลุ่ม A เวลา 14.20 น. สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยยืนยันโปรแกรมนี้ และเป็นนักยกน้ำหนักไทยคนสุดท้ายที่ขึ้นเวทีในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้
ด้านกรีฑาเข้าสู่วันสุดท้ายของการแข่งขันที่สนามมิซูโฮะ พาร์ก แอธเลติก สเตเดียม โดยมีรอบชิงชนะเลิศ 9 รายการตั้งแต่เวลา 16.20 น. ส่วนไทยจะมีนักกีฬาเข้าแข่งขันรอบชิงประเภทผลัดบางรายการหรือไม่ ต้องรอผลรอบคัดเลือกวันที่ 28 กันยายน
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 29 กันยายน 2569 เวลาประเทศไทย
- 6.50 น. เริ่มช่วงถ่ายทอดสดเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศ และแบดมินตันประเภทบุคคล รอบชิงชนะเลิศ ทางไทยรัฐทีวี 32 และ AIS PLAY โดยต้องรอผลวันที่ 28 กันยายนว่าจะมีนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงรายการใดบ้าง
- 08.00 น. วอลเลย์บอลชาย รอบแบ่งกลุ่ม B คีร์กีซสถาน พบ ไทย ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY โดยผังทีวีเริ่มเวลา 07.45 น.
- 13.00 น. ฟุตบอลหญิง รอบรองชนะเลิศ ตามผังถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY ส่วนคู่แข่งขันต้องยึดผลรอบก่อนรองชนะเลิศล่าสุ
- 13.50 น. ช่วงถ่ายทอดสดแบดมินตันประเภทบุคคล รอบชิงชนะเลิศ ทาง MONOMAX SPORTS TV และ AIS PLAY โดยเวลา 13.50 น. เป็นเวลาเริ่มช่วงถ่ายทอด ไม่ใช่เวลาการแข่งขันของนักกีฬาไทยรายใดโดยเฉพาะ
- 14.20 น. ยกน้ำหนักหญิง รุ่นมากกว่า 86 กิโลกรัม กลุ่ม A “เจนนี่” สุพัชนินทร์ คำแหง ลงแข่งขัน
- 16.20 น. กรีฑา กระโดดค้ำชาย รอบชิงชนะเลิศ
- 17.05 น. กรีฑา กระโดดสูงหญิง รอบชิงชนะเลิศ
- 17.35 น. กรีฑา ขว้างค้อนหญิง รอบชิงชนะเลิศ
- 17.50 น. กรีฑา วิ่ง 800 เมตรหญิง รอบชิงชนะเลิศ
- 18.05 น. กรีฑา วิ่ง 800 เมตรชาย รอบชิงชนะเลิศ
- 18.15 น. กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตรชาย รอบชิงชนะเลิศ
- 18.48 น. กรีฑา วิ่งผลัด 4×100 เมตร ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ
- 19.05 น. กรีฑา วิ่งผลัด 4×400 เมตรหญิง รอบชิงชนะเลิ
- 19.17 น. กรีฑา วิ่งผลัด 4×400 เมตรชาย รอบชิงชนะเลิศ
แฟนกีฬาสามารถติดตามเอเชียนเกมส์ 2026 ผ่านฟรีทีวีตามผังของแต่ละวัน ส่วน AIS PLAY ถ่ายทอดสดการแข่งขันสูงสุด 18 ช่อง ครอบคลุมหลายชนิดกีฬา พร้อมช่องพากย์ไทยและช่องสัญญาณจากการแข่งขันโดยตรง AIS
สำหรับโปรแกรมที่มีเงื่อนไขจากผลการแข่งขันวันที่ 28 กันยายน ควรตรวจสอบตารางอีกครั้งก่อนเริ่มแข่งขัน เนื่องจากรายชื่อนักกีฬาไทยและรายการที่ได้เข้ารอบชิงอาจเปลี่ยนแปลงตามผลการแข่งขันในวันนี้
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย: โปรแกรมสุพัชนินทร์ คำแหง รุ่น +86 กก.
- SiamSport: โปรแกรมนักกีฬาไทย เอเชียนเกมส์ 28 กันยายน และเส้นทางสู่รอบชิงวันที่ 29
- Spring News: ตารางถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 29 กันยายน
- AIS: ถ่ายทอดสด Asian Games 2026 และตารางแข่งขัน
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