กสร. เป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วม ขอความร่วมมือนายจ้างอนุญาตให้หยุดงานได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 10:06 น.

กสร. เป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วม ขอความร่วมมือนายจ้างอนุญาตให้หยุดงานได้หากได้รับผลกระทบน้ำท่วม โดยไม่ถือเป็นวันลา

เรือเอก สาโรจน์ คมคาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ระหว่างวันที่ 25–27 กันยายน 2569 ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลกระทบต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มีความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบ จึงออกประกาศขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้าง ดังนี้

1. ดูแลลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ กรณีที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือเข้าทำงานสาย ขอความร่วมมือนายจ้างอนุญาตให้หยุดงาน โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือเป็นความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้าง

โฆษณา

2. เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย ขอให้นายจ้างจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสีย พร้อมให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินและตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องจักร และอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันอันตราย

3. ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบภัย ขอให้คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการร่วมกับนายจ้างดูแลและสนับสนุนการจัดสวัสดิการช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสม

4. ติดตามและประสานความช่วยเหลือ ขอให้เครือข่ายด้านแรงงานติดตามข้อมูลลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ แจ้งหน่วยงานของ กสร. และประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

5. ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความสุจริตใจ ขอให้นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรแรงงานปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างสันติสุขในการบริหารแรงงาน

ทั้งนี้ กสร. ขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถสอบถามข้อมูลด้านแรงงานเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 10:06 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ศรณ์” หนุ่มเจ็ตสกีโผล่เม้นต์ใต้โพสต์สำนักข่าวภาษาอังกฤษ หลังรายงานข่าวตนถูกรวบ

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569
รถยนต์ฝ่าน้ำท่วมบนถนนในจังหวัดระยอง

ระยองประกาศภัยพิบัติ 4 อำเภอ น้ำประแสร์ทะลักท่วมแกลง รพ. เร่งย้ายผู้ป่วยขึ้นชั้นบน

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569

“ต๋อง วงทู” นักดนตรียุค 90 เสียชีวิตแล้ว วัย 56 ปี หลังป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูก

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569
รู้ตัวแล้ว คนขับ Swift ลุยน้ำท่วมหน้า ม.เกษตรฯ โผล่แจงคลิปไวรัล เตือนอย่าทำตาม

รู้ตัวแล้ว คนขับ Swift ลุยน้ำท่วมหน้า ม.เกษตรฯ โผล่แจงคลิปไวรัล เตือนอย่าทำตาม

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

“ศรณ์” หนุ่มเจ็ตสกีโผล่เม้นต์ใต้โพสต์สำนักข่าวภาษาอังกฤษ หลังรายงานข่าวตนถูกรวบ

1 นาที ที่แล้ว
รถยนต์ฝ่าน้ำท่วมบนถนนในจังหวัดระยอง ข่าว

ระยองประกาศภัยพิบัติ 4 อำเภอ น้ำประแสร์ทะลักท่วมแกลง รพ. เร่งย้ายผู้ป่วยขึ้นชั้นบน

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ต๋อง วงทู” นักดนตรียุค 90 เสียชีวิตแล้ว วัย 56 ปี หลังป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูก

33 นาที ที่แล้ว
รู้ตัวแล้ว คนขับ Swift ลุยน้ำท่วมหน้า ม.เกษตรฯ โผล่แจงคลิปไวรัล เตือนอย่าทำตาม ข่าว

รู้ตัวแล้ว คนขับ Swift ลุยน้ำท่วมหน้า ม.เกษตรฯ โผล่แจงคลิปไวรัล เตือนอย่าทำตาม

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ผลตรวจ B “น้องพิ้งค์ พิชฌามลณ์” ยืนยัน พบสารต้องห้าม เตรียมยื่นอุทธรณ์สู้ต่อ

52 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

หวิดคว่ำ! “อั้ม พัชราภา” ซ้อมพายเรือหน้าบ้านไปรับแม่ หลังน้ำท่วมขัง

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ผิงผิง-ฟูซวง” สองแพนด้ายักษ์เดินทางถึงสวนสัตว์แล้ว กระชับความสัมพันธ์ “จีน-เมกา”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินนี่ ธนวินท์ โพสต์ภาพรถถูกน้ำท่วม บอก &quot;Game over รถพัง&quot; บันเทิง

วินนี่ ธนวินท์ โพสต์ภาพรถถูกน้ำท่วม บอก “Game over รถพัง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุ เผย “กทม.-สมุทรปราการ” เจอฝนซ้ำ ตกๆหยุดๆ เป็นระยะ ขอให้เช็คเส้นทางเดินทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า พูดแบบนี้บนเวที MTV หลังสร้างประวัติศาสตร์ให้คนไทยภูมิใจ บันเทิง

ลิซ่า พูดแบบนี้บนเวที MTV หลังสร้างประวัติศาสตร์ให้คนไทยภูมิใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ อิหร่าน วันนี้ 14.00 น. เอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เริ่มแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ก่อนอ่านคำวินิจฉัยบ่าย 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วม 25,561 ครอบครัว 10 จังหวัด กัมพูชาอพยพกว่า 2,900 ครัวเรือน ข่าวต่างประเทศ

น้ำท่วม บ้านจมน้ำ 24,505 หลัง 10 จังหวัด กัมพูชาอพยพกว่า 2,900 ครัวเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด &quot;วิว กุลวุฒิ&quot; ชิงตั๋วเข้าชิง แบดชายเดี่ยว เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด “วิว กุลวุฒิ” ชิงตั๋วเข้าชิง แบดชายเดี่ยว เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ศรณ์ เกตุศิริ หนุ่มหล่อโปรไฟล์สายบันเทิง-ทีมงาน Lollipop Racing ข่าว

ประวัติ ศรณ์ เกตุศิริ หนุ่มหล่อโปรไฟล์สายบันเทิง-ทีมงาน Lollipop Racing

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กดุลย์” เตรียมนำกำลังพลเข้าช่วยเหลือ กระเป๋าของผู้โดยสารติดอยู่บนสายพานสนามบิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กราดยิง 2 จุดในแอฟริกาใต้ ดับ 27 ราย คนร้าย 8 คนถือเอเค-47 บุกยิงในร้านเหล้า ข่าวต่างประเทศ

กราดยิง 2 จุดในแอฟริกาใต้ ดับ 27 ราย คนร้าย 8 คนถือเอเค-47 บุกยิงในร้านเหล้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัก 6 ปีสุกงอม &quot;มะลิ โคทส์&quot; เซย์เยส &quot;อั้ม ถิร&quot; คุกเข่าขอแต่งงาน วิวาห์ปลายปีหน้า บันเทิง

รัก 6 ปีสุกงอม “มะลิ โคทส์” เซย์เยส “อั้ม ถิร” คุกเข่าขอแต่งงาน วิวาห์ปลายปีหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ จอย จามจุรี เชิดโฉม อดีตดารานางร้ายเจ้าของบท &quot;อรวิลาศ&quot; จากปัญญาชนก้นครัว บันเทิง

ประวัติ จอย จามจุรี เชิดโฉม อดีตดารานางร้ายเจ้าของบท “อรวิลาศ” ปัญญาชนก้นครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“กวาง กมลชนก” เป็นผู้ประสบภัย เปิดคลิปน้ำท่วมรอบบ้าน ไม่ทันตั้งตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น &quot;ครูดอย อินทนนท์&quot; ครูเพลงลูกทุ่ง-หมอลำ ผู้บุกเบิกลำแพน บันเทิง

สิ้น “ครูดอย อินทนนท์” ครูเพลงลูกทุ่ง-หมอลำ ผู้บุกเบิกลำแพน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับแห่ป้อง &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ถูกวิจารณ์หน้าไม่สดใส ที่สนามบินภูเก็ต บันเทิง

แฟนคลับแห่ป้อง “เนเน่ รอยัล” ถูกวิจารณ์หน้าไม่สดใส ที่สนามบินภูเก็ต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 28 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 28 ก.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 850 บาท ทองแท่งขาย 67,000 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลุ้นทองที่ 3 คืนนี้ “บิว ภูริพล” นำทัพ 4×100 ชาย ชิงชนะเลิศ เอเชียนเกมส์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไป“ซาบีดา” สั่ง วธ. เปิดโรงครัว ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพ ใช้ทุกทรัพยากรช่วยประชาชนเต็มที่