กสร. เป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วม ขอความร่วมมือนายจ้างอนุญาตให้หยุดงานได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา
กสร. เป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วม ขอความร่วมมือนายจ้างอนุญาตให้หยุดงานได้หากได้รับผลกระทบน้ำท่วม โดยไม่ถือเป็นวันลา
เรือเอก สาโรจน์ คมคาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ระหว่างวันที่ 25–27 กันยายน 2569 ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลกระทบต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มีความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบ จึงออกประกาศขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้าง ดังนี้
1. ดูแลลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ กรณีที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือเข้าทำงานสาย ขอความร่วมมือนายจ้างอนุญาตให้หยุดงาน โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือเป็นความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้าง
2. เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย ขอให้นายจ้างจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสีย พร้อมให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินและตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องจักร และอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันอันตราย
3. ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบภัย ขอให้คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการร่วมกับนายจ้างดูแลและสนับสนุนการจัดสวัสดิการช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสม
4. ติดตามและประสานความช่วยเหลือ ขอให้เครือข่ายด้านแรงงานติดตามข้อมูลลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ แจ้งหน่วยงานของ กสร. และประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
5. ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความสุจริตใจ ขอให้นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรแรงงานปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างสันติสุขในการบริหารแรงงาน
ทั้งนี้ กสร. ขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถสอบถามข้อมูลด้านแรงงานเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506
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