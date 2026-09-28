น้ำท่วม บ้านจมน้ำ 24,505 หลัง 10 จังหวัด กัมพูชาอพยพกว่า 2,900 ครัวเรือน
อัปเดตน้ำท่วมกัมพูชา ล่าสุดกระทบแล้ว 25,561 ครอบครัวใน 10 จังหวัด อพยพกว่า 2,900 ครอบครัว บ้านจมน้ำ 24,505 หลัง นาข้าวเสียหายกว่า 12,500 เฮกตาร์ ฝนยังตกต่อถึง 30 กันยายน
คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชา (NCDM) เปิดเผยตัวเลขความเสียหายล่าสุดจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศ โดยระบุว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 25,561 ครอบครัว ใน 10 จังหวัด และมีมากกว่า 2,900 ครอบครัวที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือน
นายโสต กิม กลมุนี (Soth Kim Kolmony) โฆษก NCDM ระบุว่า ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้บ้านเรือนจมน้ำแล้ว 24,505 หลัง และพื้นที่นาข้าวเสียหายหรือได้รับความเสียหาย 12,551 เฮกตาร์ หรือราว 78,400 ไร่
โฆษก NCDM ระบุว่า น้ำท่วมครั้งนี้มีสาเหตุหลักจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ ไม่ใช่การเอ่อล้นของแม่น้ำโขง
“ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่สถานีตรวจวัดหลักส่วนใหญ่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับเตือนภัย และมีแนวโน้มลดลง” โฆษก NCDM กล่าว
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์อาจยังไม่คลี่คลายในเร็ววัน เนื่องจากการพยากรณ์อากาศระบุว่าฝนจะยังตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน
กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยากัมพูชาระบุว่า ขณะนี้ทั่วประเทศกำลังเผชิญฝนตกเป็นบริเวณกว้าง พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง จากอิทธิพลของระบบอากาศรอบนอก ซึ่งเชื่อมโยงกับพายุลูกที่ 26 “ซูริแก” (Surigae) ที่ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก
จังหวัดที่ได้รับผลกระทบในช่วงแรกอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ พระตะบอง บันทายมีชัย ไพลิน และเสียมเรียบ
ที่จังหวัดพระตะบอง น้ำท่วมกระทบทั้งตัวเมืองและหลายอำเภอ รวมถึงอำเภอสำลุต บาเวล และเอกพนม หลังฝนตกหนักในพื้นที่ภูเขาแถบสำลุต ทำให้น้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์อย่างรวดเร็วจนระดับน้ำเข้าใกล้เกณฑ์เตือนภัย ทางการจึงต้องเปิดประตูระบายน้ำลงสู่แม่น้ำสังแก ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและท่วมบ้านเรือนกับพื้นที่การเกษตรท้ายน้ำ
ตำรวจจังหวัดพระตะบองระบุว่า ได้จัดกำลังหน่วยเผชิญเหตุ ตำรวจเมืองและอำเภอ รวมถึงหน่วยป้องกันชายแดน เตรียมพร้อมช่วยเหลือและอพยพประชาชนพร้อมปศุสัตว์ไปยังพื้นที่ปลอดภัย
ด้านจังหวัดไพลิน นางบัน ศรีมุม ผู้ว่าราชการจังหวัด ระบุว่าสถานการณ์ยังอยู่ในระดับเสี่ยงสูง แม้จะเปิดประตูระบายน้ำในหลายจุดแล้วก็ตาม พร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยใกล้ลำธารและแม่น้ำย้ายขึ้นที่สูงชั่วคราว
ที่จังหวัดบันทายมีชัย ทางการได้จัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยและเริ่มอพยพประชาชนเป็นระยะในเขตเมืองปอยเปต ซึ่งบางพื้นที่ระดับน้ำอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัย
นอกจากนี้ทางการจังหวัดยังอพยพประชาชน 11 ครอบครัวที่อาศัยริมแม่น้ำศรีโสภณ เมื่อคืนวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
ส่วนที่จังหวัดเสียมเรียบ น้ำท่วมกระทบทั้งพื้นที่ตัวเมืองและหลายอำเภอ ขณะที่บริเวณเขาพนมกุเลน ทางการอำเภอสวายเลอได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวัง
กัมพูชาเผชิญน้ำท่วมฉับพลันตามฤดูกาลเป็นประจำในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกปี โดยข้อมูลของ NCDM ระบุว่า เมื่อปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมทั่วประเทศ 19 ราย
สำหรับสถานการณ์ในปีนี้ ฝ่ายทางการกัมพูชายังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิต และยังไม่ได้ระบุรายชื่อครบทั้ง 10 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
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