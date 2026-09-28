น้ำท่วม บ้านจมน้ำ 24,505 หลัง 10 จังหวัด กัมพูชาอพยพกว่า 2,900 ครัวเรือน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 10:43 น.
น้ำท่วม 25,561 ครอบครัว 10 จังหวัด กัมพูชาอพยพกว่า 2,900 ครัวเรือน

อัปเดตน้ำท่วมกัมพูชา ล่าสุดกระทบแล้ว 25,561 ครอบครัวใน 10 จังหวัด อพยพกว่า 2,900 ครอบครัว บ้านจมน้ำ 24,505 หลัง นาข้าวเสียหายกว่า 12,500 เฮกตาร์ ฝนยังตกต่อถึง 30 กันยายน

คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชา (NCDM) เปิดเผยตัวเลขความเสียหายล่าสุดจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศ โดยระบุว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 25,561 ครอบครัว ใน 10 จังหวัด และมีมากกว่า 2,900 ครอบครัวที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือน

นายโสต กิม กลมุนี (Soth Kim Kolmony) โฆษก NCDM ระบุว่า ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้บ้านเรือนจมน้ำแล้ว 24,505 หลัง และพื้นที่นาข้าวเสียหายหรือได้รับความเสียหาย 12,551 เฮกตาร์ หรือราว 78,400 ไร่

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โฆษก NCDM ระบุว่า น้ำท่วมครั้งนี้มีสาเหตุหลักจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ ไม่ใช่การเอ่อล้นของแม่น้ำโขง

“ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่สถานีตรวจวัดหลักส่วนใหญ่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับเตือนภัย และมีแนวโน้มลดลง” โฆษก NCDM กล่าว

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์อาจยังไม่คลี่คลายในเร็ววัน เนื่องจากการพยากรณ์อากาศระบุว่าฝนจะยังตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน

กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยากัมพูชาระบุว่า ขณะนี้ทั่วประเทศกำลังเผชิญฝนตกเป็นบริเวณกว้าง พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง จากอิทธิพลของระบบอากาศรอบนอก ซึ่งเชื่อมโยงกับพายุลูกที่ 26 “ซูริแก” (Surigae) ที่ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก

จังหวัดที่ได้รับผลกระทบในช่วงแรกอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ พระตะบอง บันทายมีชัย ไพลิน และเสียมเรียบ

ที่จังหวัดพระตะบอง น้ำท่วมกระทบทั้งตัวเมืองและหลายอำเภอ รวมถึงอำเภอสำลุต บาเวล และเอกพนม หลังฝนตกหนักในพื้นที่ภูเขาแถบสำลุต ทำให้น้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์อย่างรวดเร็วจนระดับน้ำเข้าใกล้เกณฑ์เตือนภัย ทางการจึงต้องเปิดประตูระบายน้ำลงสู่แม่น้ำสังแก ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและท่วมบ้านเรือนกับพื้นที่การเกษตรท้ายน้ำ

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ตำรวจจังหวัดพระตะบองระบุว่า ได้จัดกำลังหน่วยเผชิญเหตุ ตำรวจเมืองและอำเภอ รวมถึงหน่วยป้องกันชายแดน เตรียมพร้อมช่วยเหลือและอพยพประชาชนพร้อมปศุสัตว์ไปยังพื้นที่ปลอดภัย

น้ำท่วม 25,561 ครอบครัว 10 จังหวัด กัมพูชาอพยพกว่า 2,900 ครัวเรือน

ด้านจังหวัดไพลิน นางบัน ศรีมุม ผู้ว่าราชการจังหวัด ระบุว่าสถานการณ์ยังอยู่ในระดับเสี่ยงสูง แม้จะเปิดประตูระบายน้ำในหลายจุดแล้วก็ตาม พร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยใกล้ลำธารและแม่น้ำย้ายขึ้นที่สูงชั่วคราว

ที่จังหวัดบันทายมีชัย ทางการได้จัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยและเริ่มอพยพประชาชนเป็นระยะในเขตเมืองปอยเปต ซึ่งบางพื้นที่ระดับน้ำอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัย

นอกจากนี้ทางการจังหวัดยังอพยพประชาชน 11 ครอบครัวที่อาศัยริมแม่น้ำศรีโสภณ เมื่อคืนวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น

ส่วนที่จังหวัดเสียมเรียบ น้ำท่วมกระทบทั้งพื้นที่ตัวเมืองและหลายอำเภอ ขณะที่บริเวณเขาพนมกุเลน ทางการอำเภอสวายเลอได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวัง

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กัมพูชาเผชิญน้ำท่วมฉับพลันตามฤดูกาลเป็นประจำในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกปี โดยข้อมูลของ NCDM ระบุว่า เมื่อปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมทั่วประเทศ 19 ราย

สำหรับสถานการณ์ในปีนี้ ฝ่ายทางการกัมพูชายังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิต และยังไม่ได้ระบุรายชื่อครบทั้ง 10 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 10:43 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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