เปิดโพสต์สุดท้าย Pac นักมวยปล้ำคนดังก่อนเสียชีวิต เพิ่งไว้อาลัยเพื่อนร่วมวงการ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 09:56 น.

เปิดโพสต์สุดท้าย Pac นักมวยปล้ำคนดังก่อนเสียชีวิต เพิ่งไว้อาลัยเพื่อนร่วมวงการ เดอะ บุชเชอร์ ที่เสียชีวิตเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊กของสมาคมมวยปล้ำ All Elite Wrestling (AEW) ได้แจ้งข่าวว่า เบนจามิน แซตเตอร์ลีย์ หรือ Pac นักมวยปล้ำชาวอังกฤษ เสียชีวิตด้วยวัย 40 ปี ภายหลังขึ้นปล้ำเจอกับ Andrade El Idolo ในศึก All Out เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 69 ที่ผ่านมา สร้างความตกใจและเศร้าโศกให้กับคนในวงการมวยปล้ำนั้น

ทั้งนี้จากการตรวจสอบบัญชีทวิตเตอร์ของ Pac พบว่าโพสต์สุดท้ายของเขาได้โพสต์คู่กับ เดอะ บุชเชอร์ หรือ แอนดี้ วิลเลียม เพื่อไว้อาลัยอดีตนักมวยปล้ำ AEW ที่เสียชีวิตภายหลังจากที่เขาวูบหมดสติในระหว่างแมทช์ ขณะขึ้นปล้ำในแมทช์แท็คทีมคู่กับ เดอะ เบลด เจอกับ TME ในสมาคม Enjoy Wrestling เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งโพสต์ดังกล่าวนั้นได้มีแฟนมวยปล้ำเข้าไปร่วมไว้อาลัยหลังจากที่ทั้งสองเสียชีวิต

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อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใด หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 09:56 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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