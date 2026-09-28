ถ่ายทอดสด “วิว กุลวุฒิ” ชิงตั๋วเข้าชิง แบดชายเดี่ยว เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้
ถ่ายทอดสดแบดมินตัน “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ชิงตั๋วเข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยว เอเชียนเกมส์ 2026 พบ อัลวี ฟาร์ฮาน (Alwi Farhan) จากอินโดนีเซีย วันนี้ 11.30 น.
“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันมือ 1 ของไทย มีคิวลงสนามในรอบรองชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว การแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น โดยจะพบกับ อัลวี ฟาร์ฮาน (Alwi Farhan) มือวางอันดับ 6 จากอินโดนีเซีย ในวันนี้ วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2569 เวลา 11.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่คอร์ต 1
กุลวุฒิลงแข่งขันรายการนี้ในฐานะมือวางอันดับ 2 ของรายการ
เส้นทางสู่รอบรองชนะเลิศ ของ วิว กุลวุฒิ
- รอบสอง ชนะ ปุย ปัง ฟอง (Pui Pang Fong) จากมาเก๊า 2-0 เกม
- รอบสาม ชนะ เหงียน ไฮ ดัง (Nguyen Hai Dang) จากเวียดนาม 2-0 เกม
- รอบก่อนรองชนะเลิศ ชนะ อึ้ง กา ลอง แองกัส (Ng Ka Long Angus) จากฮ่องกง 2-1 เกม
เส้นทางของ อัลวี ฟาร์ฮาน คู่แข่งรอบรองฯ
ด้านคู่แข่งจากอินโดนีเซียมาในฟอร์มที่น่ากลัวไม่แพ้กัน โดยยังไม่เสียเกมให้ใครเลยตลอดทัวร์นาเมนต์
- รอบสอง ชนะ เคนตะ นิชิโมโตะ (Kenta Nishimoto) จากญี่ปุ่น 2-0 เกม
- รอบสาม ชนะ เลียง จุน เฮา (Leong Jun Hao) จากมาเลเซีย 2-0 เกม
- รอบก่อนรองชนะเลิศ ชนะ โจว เทียน เฉิน (Chou Tien-Chen) จากจีนไทเป 2-0 เกม
การันตีเหรียญทองแดงแล้ว
การผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ ทำให้กุลวุฒิการันตีเหรียญรางวัลให้ทัพไทยเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากตารางการแข่งขันของฝ่ายจัดการแข่งขันระบุเฉพาะรอบชิงชนะเลิศ โดยไม่มีคู่ชิงอันดับ 3 ตามรูปแบบการแข่งขันแบดมินตันที่ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศจะได้รับเหรียญทองแดงทั้งคู่
หากกุลวุฒิเอาชนะได้ในวันนี้ จะผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองในวันที่ 29 กันยายน 2569
ส่วนรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่ง เป็นการพบกันระหว่าง โล เคียน ยู (Loh Kean Yew) จากสิงคโปร์ กับ ยู แท บิน (Yoo Tae Bin) จากเกาหลีใต้ แข่งขันในเวลาเดียวกันที่คอร์ต 2
ถ่ายทอดสดแบดมินตัน เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ ช่องไหน
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุว่าการแข่งขันแบดมินตันประเภทบุคคล รอบรองชนะเลิศ วันที่ 28 กันยายน 2569 แบ่งเป็นสองช่วงเวลา เริ่ม 07.30 น. และ 11.00 น. ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และ AIS PLAY
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