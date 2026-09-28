ประวัติ ศรณ์ เกตุศิริ หนุ่มหล่อโปรไฟล์สายบันเทิง-ทีมงาน Lollipop Racing
รู้จักประวัติ ศรณ์ เกตุศิริ หรือ Sorn Keadsiri อายุ 27 ปี ทำงานตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Ascension Entertainment LLC ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อ ความบันเทิง และการจัดอีเวนต์ระดับนานาชาติ ครอบคลุมการจัดหาศิลปิน โปรโมตการแสดง และการตลาด
ศรณ์ เกตุศิริ มีในเครดิตของ Lollipop Racing: Episode Zero ผลงานบันเทิงแนวมอเตอร์สปอร์ตที่ถ่ายทำบางส่วนในกรุงเทพฯ ฐานข้อมูล IMDb จัดเขาอยู่ในฝ่ายสตันท์ พร้อมระบุตำแหน่ง Carbon Jet Ski Coordinator หรือผู้ประสานงานเจ็ตสกีคาร์บอน
หน้าที่ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการดูแลและประสานงานด้านเจ็ตสกีสำหรับการถ่ายทำ ไม่ใช่ผู้สร้างหรือผู้อำนวยการสร้างของโครงการตามที่มีการแชร์คลาดเคลื่อนในบางโพสต์
Lollipop Racing เป็นแฟรนไชส์บันเทิงเกี่ยวกับการแข่งรถของบริษัท Feature.io ส่วน Episode Zero เป็นตอนสั้นที่เล่าเหตุการณ์รอบคัดเลือกในกรุงเทพฯ เปิดตัวช่วงปลายปี 2025 และมียอดรับชมผ่านโซเชียลรวมมากกว่า 16 ล้านครั้ง
โครงการมี Mobil 1 เป็นผู้สนับสนุนหลัก และ Porsche เป็นพันธมิตรด้านยานยนต์อย่างเป็นทางการ ส่วนทีมบริหารงานสร้างมี เดวิด เอเยอร์ และมาริชา มูเคอร์จี ร่วมเป็นผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหาร โดยการถ่ายทำในไทยดำเนินงานร่วมกับ H1FILMS และ Overgrown Productions
คดีเจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ตำรวจ สน.มักกะสันแจ้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่ 2 ข้อหา ได้แก่ ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น และกีดขวางการจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนผู้ร่วมถ่ายคลิปถูกดำเนินคดีฐานสนับสนุนการกระทำความผิด
เจ็ตสกีถูกยึดเป็นของกลาง และตำรวจเตรียมนำผู้ต้องหาส่งศาลวันที่ 28 กันยายน 2569 พร้อมยื่นคำร้องขอให้ศาลริบเจ็ตสกี
ทั้งนี้ การถูกกล่าวหาหรือดำเนินคดียังไม่ถือว่าบุคคลนั้นมีความผิด การตัดสินความผิดเป็นอำนาจของศาลตามกระบวนการยุติธรรม
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