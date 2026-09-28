“บิ๊กดุลย์” เตรียมนำกำลังพลเข้าช่วยเหลือ กระเป๋าของผู้โดยสารติดอยู่บนสายพานสนามบิน
“บิ๊กดุลย์” เตรียมนำกำลังพลเข้าช่วยเหลือ กระเป๋าของผู้โดยสารติดอยู่บนสายพานสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมจัดกำลังคน โดยเฉพาะครัวสนามลงพื้นที่
พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางในการรับมือเหตุน้ำท่วม ระบุว่า เรื่องนี้ต้องแบ่งเป็นสองส่วน คือในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งในกรุงเทพฯ ทุกเขตทุกพื้นที่ ได้มีการจัดกำลังคน ยุทโธปกรณ์ โดยเฉพาะรถครัวสนาม ไปยังจุดศูนย์พักพิงของผู้อพยพเกือบทุกจุด
โดยเฉพาะจุดที่มีการร้องขอหรือจำเป็น เช่น พื้นที่ลาดกระบังและคลองจั่น ขณะที่พื้นที่ปริมณฑล ตั้งแต่จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี และสมุทรปราการ เรามีกำลังพลและยุทธโธปกรณ์ไปช่วยเหลือตามพื้นที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของแต่ละมณฑลทหารบก ซึ่งส่วนไหนที่มีความเดือดร้อน สามารถติดต่อหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุด และปัจจุบันค่ายทหารทุกค่าย เปิดเป็นที่จอดยานพาหนะ
อย่างไรก็ตาม วันนี้ตนจะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งได้ทราบข้อมูลจากทางบริษัทการบินไทย รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีการประสาน เรื่องกระเป๋าของผู้โดยสารติดอยู่ ติดอยู่ที่สายพาน ไม่มีใครลำเลียงออกมา ซึ่งตนจะนำกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือ
เมื่อถามว่า ยืนยันว่าใช่หรือไม่ว่า สายด่วนรับแจ้งขอความช่วยเหลือ จะยังสามารถติดต่อได้ปกติ พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า เรื่องนี้ขอให้ฟังผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเป็นหลัก ซึ่งในจุดนั้นจะมี ผู้บังคับหน่วยไปประจำการคู่กับ ผอ.เขต ในแต่ละเขตและจังหวัด ซึ่งตนว่าใช้ช่องทางนี้ดีกว่า ยํ้าว่าหากตรงไหนที่หน่วยทหารใกล้และรู้จัก ก็สามารถโทรศัพท์หาได้ทุกที่
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