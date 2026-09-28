ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 28 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 28 กันยายน 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 120 เหรียญทอง ไทยอยู่อันดับ 6 ด้วย 9 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง
การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่ 10 ของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 261 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 120 เหรียญทอง 49 เหรียญเงิน 39 เหรียญทองแดง รวม 208 เหรียญ
เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 37 เหรียญทอง 62 เหรียญเงิน 59 เหรียญทองแดง รวม 158 เหรียญ ตามหลังจีนอยู่ 83 เหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 21 เหรียญทอง 23 เหรียญเงิน 40 เหรียญทองแดง
ทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับ 6 ด้วย 9 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง ตามหลังคาซัคสถานที่มีเหรียญทองเท่ากัน 9 เหรียญ แต่มีเหรียญเงินมากกว่า
ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 28 ก.ย. 69
|อันดับ
|ประเทศ
|ทอง
|เงิน
|ทองแดง
|รวม
|1
|จีน
|120
|49
|39
|208
|2
|ญี่ปุ่น
|37
|62
|59
|158
|3
|เกาหลีใต้
|21
|23
|40
|84
|4
|อุซเบกิสถาน
|10
|17
|11
|38
|5
|คาซัคสถาน
|9
|10
|21
|40
|6
|ไทย
|9
|7
|10
|26
|7
|บาห์เรน
|8
|2
|3
|13
|8
|อิหร่าน
|7
|14
|8
|29
|9
|เกาหลีเหนือ
|6
|5
|4
|15
|10
|มาเลเซีย
|6
|2
|9
|17
|11
|ฮ่องกง
|5
|12
|16
|33
|12
|อินเดีย
|4
|16
|17
|37
|13
|ไชนีส ไทเป
|3
|7
|19
|29
|14
|อินโดนีเซีย
|2
|5
|17
|24
|15
|สิงคโปร์
|2
|5
|3
|10
|16
|ฟิลิปปินส์
|2
|2
|8
|12
|17
|กาตาร์
|2
|2
|1
|5
|17
|ทาจิกิสถาน
|2
|2
|1
|5
|19
|คูเวต
|2
|1
|2
|5
|20
|มาเก๊า
|1
|4
|1
|6
|21
|เวียดนาม
|1
|1
|16
|18
|22
|จอร์แดน
|1
|1
|1
|3
|22
|เมียนมา
|1
|1
|1
|3
|24
|ซาอุดีอาระเบีย
|0
|2
|5
|7
|25
|คีร์กีซสถาน
|0
|1
|3
|4
|26
|อัฟกานิสถาน
|0
|1
|2
|3
|26
|อิรัก
|0
|1
|2
|3
|28
|เลบานอน
|0
|1
|1
|2
|28
|โอมาน
|0
|1
|1
|2
|30
|ศรีลังกา
|0
|1
|0
|1
|30
|เติร์กเมนิสถาน
|0
|1
|0
|1
|30
|ยูเออี
|0
|1
|0
|1
|33
|กัมพูชา
|0
|0
|4
|4
|33
|ปากีสถาน
|0
|0
|4
|4
|35
|เนปาล
|0
|0
|2
|2
|36
|บังกลาเทศ
|0
|0
|1
|1
|36
|บรูไน
|0
|0
|1
|1
|36
|มองโกเลีย
|0
|0
|1
|1
|36
|ซีเรีย
|0
|0
|1
|1
อัปเดต ณ เวลา 09.20 น. ตามเวลาประเทศไทย
ไทยได้กี่เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026
ทัพนักกีฬาไทยมีเหรียญรวม 9 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง รวม 26 เหรียญ อยู่อันดับ 6 ของตารางเหรียญ
ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทัพนักกีฬาไทยยังไม่ได้เหรียญเพิ่ม
แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY
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