รัก 6 ปีสุกงอม “มะลิ โคทส์” เซย์เยส “อั้ม ถิร” คุกเข่าขอแต่งงาน วิวาห์ปลายปีหน้า
“มะลิ โคทส์” เซย์เยส หลังแฟนหนุ่มนักแสดง “อั้ม ถิร ชุติกุล” คุกเข่าขอแต่งงานริมทะเลในวันเกิด ปิดฉากความรัก 6 ปี เตรียมเข้าพิธีวิวาห์ปลายปีหน้า
นางแบบและนักแสดงสาว “มะลิ โคทส์” ได้รับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ หลังแฟนหนุ่มนักแสดง “อั้ม” ถิร ชุติกุล คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกริมทะเล ในวันคล้ายวันเกิดของฝ่ายหญิง
ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานราว 6 ปี และกำลังเข้าสู่ปีที่ 7 ก่อนจะมาถึงวันที่ตัดสินใจก้าวไปอีกขั้น
มะลิเล่าถึงช่วงเวลาดังกล่าวว่า ตอนที่อั้มถามว่า “Will you marry me?” เจ้าตัวรู้สึกตื้นตันจนแทบไม่ได้ยินอะไร ก่อนจะตอบตกลงไปว่า “Yes, I will”
พร้อมระบุว่าฝ่ายชายทำตามที่เคยให้สัญญาไว้ทุกอย่าง “เขาทำตามสัญญาเป๊ะ ๆ เลยค่ะ”
ด้านอั้ม ถิร กล่าวติดตลกถึงชีวิตคู่ที่กำลังจะเริ่มต้นว่า “คนกลัวเมียเจริญทุกคน”
สำหรับกำหนดการเข้าพิธีวิวาห์ ทั้งคู่วางแผนไว้ในช่วงปลายปีหน้า โดยมีความเป็นไปได้ที่จะจัดงานทั้งในกรุงเทพมหานคร และอีกงานในบรรยากาศริมทะเล
หลังข่าวดีเผยแพร่ออกไป มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟน ๆ เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมาก
สำหรับ อั้ม ถิร ชุติกุล เป็นนักแสดงหนุ่ม ลูกชายของนายกอบศักดิ์ ชุติกุล กับหม่อมหลวงลักษสุภา กฤดากร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีรอยัลเมลเบิร์น (RMIT) ประเทศออสเตรเลียประวัติ
มีผลงานการแสดงทั้งในไทยและระดับฮอลลีวูด เช่น ภาพยนตร์ พี่ชาย My Hero, สยามยุทธ และละครอย่าง เด็กเสเพล, ทุกอณูฤทัย (รับบท เสือบาง) รวมถึง เสน่หา Diary ตอน บ่วงเสน่หา
ในด้านธุรกิจส่วนตัว ช่วยดูแลและสานต่อธุรกิจรีสอร์ตของครอบครัวคือ ลักษสุภา หัวหิน
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