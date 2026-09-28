กราดยิง 2 จุดในแอฟริกาใต้ ดับ 27 ราย คนร้าย 8 คนถือเอเค-47 บุกยิงในร้านเหล้า
เกิดเหตุกราดยิง 2 จุดในชุมชนแออัดของแอฟริกาใต้ ห่างกันเพียงไม่กี่ชั่วโมง เสียชีวิตรวมอย่างน้อย 27 ราย บาดเจ็บอีก 26 ราย ตำรวจเร่งล่าตัวมือปืน ยังไม่มีการจับกุม
ตำรวจแอฟริกาใต้เปิดเผยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 ว่า เกิดเหตุกราดยิงหมู่ 2 เหตุการณ์ในชุมชนแออัด (township) คนละพื้นที่ของประเทศ ห่างกันเพียงไม่กี่ชั่วโมง ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมอย่างน้อย 27 ราย
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 21.30 น. ของคืนวันเสาร์ ตามเวลาท้องถิ่น ที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งในชุมชนเวเดลา (Wedela) เขตเวสต์แรนด์ จังหวัดเกาเต็ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโจฮันเนสเบิร์ก
ตำรวจระบุว่า คนร้าย 8 คน พกอาวุธปืนไรเฟิลเอเค-47 และปืนพก เปิดฉากยิงใส่ผู้ที่อยู่บริเวณด้านนอกร้านก่อน จากนั้นจึงบุกเข้าไปยิงต่อภายในร้าน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 17 ราย เป็นชาย 13 ราย และหญิง 4 ราย บาดเจ็บอีก 15 ราย
ตำรวจยังระบุว่า เหยื่อบางรายถูกค้นตัวและถูกชิงโทรศัพท์มือถือไป ขณะที่มีรถยนต์ถูกเผา 2 คัน ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะหลบหนีไปด้วยรถยนต์ 2 คัน
เบื้องต้นมีการตั้งคดีฆาตกรรม 17 คดี พยายามฆ่า 15 คดี และทำลายทรัพย์สินอีก 2 คดี
ราว 4 ชั่วโมงต่อมา หลังเที่ยงคืนเข้าสู่วันอาทิตย์ เกิดเหตุกราดยิงอีกจุดที่ร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงกับสถานบันเทิง ในชุมชนลวันด์เล (Lwandle) ใกล้กับนครเคปทาวน์ เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย และบาดเจ็บอีก 11 ราย
ตำรวจระบุว่ากำลังตามล่าคนร้ายหลายคนในเหตุการณ์นี้ แต่ยังไม่ระบุจำนวนที่ชัดเจน และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยในทั้งสองเหตุการณ์
กราดยิงทั้งสองเกิดขึ้นหลังจากเหตุกราดยิงงานเลี้ยงในบ้านหลังหนึ่งที่ชุมชนควาเมคูทา (KwaMakhutha) ใกล้นครเดอร์บัน เมื่อ 5 วันก่อน ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 11 ราย รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย
แอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีสถิติความรุนแรงจากอาวุธปืนสูงต่อเนื่อง ทำให้ทางการต้องเพิ่มปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน
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