“กวาง กมลชนก” เป็นผู้ประสบภัย เปิดคลิปน้ำท่วมรอบบ้าน ไม่ทันตั้งตัว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 09:20 น.

“กวาง กมลชนก” โพสต์คลิปน้ำท่วมรอบบ้านย่านสุขาภิบาล 1 เผยครอบครัวช่วยกันทำคันกั้นน้ำ ระบุปี 2554 เตรียมตัวทันจึงรอด แต่ปีนี้น้ำมากลางดึก ไม่ทันตั้งตัว

“กวาง” กมลชนก เขมะโยธิน นักแสดงรุ่นใหญ่ เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม 2569 หลังโพสต์คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นน้ำท่วมขังรอบบริเวณบ้านพักย่านสุขาภิบาล 1

ในคลิปปรากฏภาพระดับน้ำที่ทะลักเข้าท่วมถนนในซอยจนสูงถึงระดับหน้าแข้ง และเอ่อล้นเข้ามาถึงบริเวณหน้าบ้าน

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ขณะเดียวกันสมาชิกในครอบครัว ทั้งสามี “น็อต” นุติ เขมะโยธิน และลูกสาวคนเล็ก “เนย” เนตรทราย ต้องช่วยกันนำผ้าใบ อิฐ และหิน มาทำเป็นคันกั้นน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำทะลักเข้าสู่โรงรถและตัวบ้าน

กวางระบุข้อความประกอบคลิปว่า “ปี 54 ตื่นตระหนก เลยรอดปลอดภัย เพราะเตรียมตัวป้องกันได้อย่างดี แต่มาปีนี้ไม่ทันตั้งตัว (น้ำท่วมกลางดึก) เพราะเชื่อภาครัฐประกาศว่าอย่าตื่นตระหนก จึงกลายเป็นผู้ประสบภัยทันที มันมาไวมาก ๆ ค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนนะคะ”

โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากแฟน ๆ จำนวนมาก โดยต่างเข้ามาให้กำลังใจครอบครัวของนักแสดงรุ่นใหญ่รายนี้

&quot;กวาง กมลชนก&quot; เปิดคลิปน้ำท่วมรอบบ้าน ไม่ทันตั้งตัว ครอบครัวช่วยกันทำคันกั้นน้ำ &quot;กวาง กมลชนก&quot; เปิดคลิปน้ำท่วมรอบบ้าน ไม่ทันตั้งตัว ครอบครัวช่วยกันทำคันกั้นน้ำ &quot;กวาง กมลชนก&quot; เปิดคลิปน้ำท่วมรอบบ้าน ไม่ทันตั้งตัว ครอบครัวช่วยกันทำคันกั้นน้ำ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 09:20 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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