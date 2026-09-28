“กวาง กมลชนก” เป็นผู้ประสบภัย เปิดคลิปน้ำท่วมรอบบ้าน ไม่ทันตั้งตัว
“กวาง กมลชนก” โพสต์คลิปน้ำท่วมรอบบ้านย่านสุขาภิบาล 1 เผยครอบครัวช่วยกันทำคันกั้นน้ำ ระบุปี 2554 เตรียมตัวทันจึงรอด แต่ปีนี้น้ำมากลางดึก ไม่ทันตั้งตัว
“กวาง” กมลชนก เขมะโยธิน นักแสดงรุ่นใหญ่ เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม 2569 หลังโพสต์คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นน้ำท่วมขังรอบบริเวณบ้านพักย่านสุขาภิบาล 1
ในคลิปปรากฏภาพระดับน้ำที่ทะลักเข้าท่วมถนนในซอยจนสูงถึงระดับหน้าแข้ง และเอ่อล้นเข้ามาถึงบริเวณหน้าบ้าน
ขณะเดียวกันสมาชิกในครอบครัว ทั้งสามี “น็อต” นุติ เขมะโยธิน และลูกสาวคนเล็ก “เนย” เนตรทราย ต้องช่วยกันนำผ้าใบ อิฐ และหิน มาทำเป็นคันกั้นน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำทะลักเข้าสู่โรงรถและตัวบ้าน
กวางระบุข้อความประกอบคลิปว่า “ปี 54 ตื่นตระหนก เลยรอดปลอดภัย เพราะเตรียมตัวป้องกันได้อย่างดี แต่มาปีนี้ไม่ทันตั้งตัว (น้ำท่วมกลางดึก) เพราะเชื่อภาครัฐประกาศว่าอย่าตื่นตระหนก จึงกลายเป็นผู้ประสบภัยทันที มันมาไวมาก ๆ ค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนนะคะ”
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากแฟน ๆ จำนวนมาก โดยต่างเข้ามาให้กำลังใจครอบครัวของนักแสดงรุ่นใหญ่รายนี้
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