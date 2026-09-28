แฟนคลับแห่ป้อง “เนเน่ รอยัล” ถูกวิจารณ์หน้าไม่สดใส ที่สนามบินภูเก็ต
“เนเน่ รอยัล” กลับถึงสนามบินภูเก็ต หลังคว้าแชมป์ America’s Got Talent เจอชาวเน็ตบางส่วนวิจารณ์ว่าหน้าไม่สดใส ด้านแฟนคลับแห่ปกป้อง ชี้เด็ก 16 ปีเพิ่งบินข้ามทวีปมาหลายสิบชั่วโมง
กลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์ทันทีที่ “เนเน่ รอยัล” หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย นักร้องสาววัย 16 ปี เดินทางกลับถึงประเทศไทยที่ท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 หลังคว้าแชมป์รายการ America’s Got Talent (AGT) ที่สหรัฐอเมริกา
บรรยากาศที่สนามบินเต็มไปด้วยแฟนคลับและประชาชนที่มารอต้อนรับจำนวนมาก รวมถึงคุณยายและญาติที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี
หลังภาพและคลิปช่วงที่เนเน่เดินออกจากอาคารผู้โดยสารถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าตัวมีสีหน้าไม่สดใส ไม่ยิ้มแย้ม ไม่โบกมือทักทาย และไม่ได้ยกมือไหว้ผู้ที่มารอต้อนรับ จนมีการวิจารณ์ในทำนองว่า “ดังแล้วหยิ่ง” และ “ลืมตัว”
อย่างไรก็ตาม ความเห็นส่วนใหญ่กลับเป็นไปในทางปกป้อง โดยชี้ว่าเนเน่เป็นเพียงเด็กอายุ 16 ปี ที่เพิ่งเดินทางข้ามทวีปมาหลายสิบชั่วโมง ย่อมมีอาการเจ็ตแล็กและอ่อนเพลีย พร้อมมองว่าไม่ควรจับผิดจากท่าทางเพียงไม่กี่วินาที
ความเห็นในโซเชียลมีเดียระบุในทำนองว่า “น้องเหนื่อยค่ะ ดูหน้าน้องด้วย” และ “นั่งเครื่องมาหลายชั่วโมง ใครจะสดใสได้”
ขณะที่รายงานบางสำนักระบุว่า ระหว่างการต้อนรับ เนเน่มีอาการอ่อนเพลียจนเกือบเป็นลมในบางช่วง
จนถึงขณะนี้ ทั้งเนเน่และครอบครัวยังไม่ได้ออกมาตอบรับหรือชี้แจงต่อกระแสวิจารณ์ดังกล่าว
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง : Phuket OK