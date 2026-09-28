สิ้น “ครูดอย อินทนนท์” ครูเพลงลูกทุ่ง-หมอลำ ผู้บุกเบิกลำแพน
วงการเพลงลูกทุ่งและหมอลำสูญเสียครั้งใหญ่ “ครูดอย อินทนนท์” ครูเพลงผู้บุกเบิกลำแพน เจ้าของผลงานกว่า 3,000 เพลง เสียชีวิตแล้วในวัย 79 ปี
วงการเพลงลูกทุ่งไทยสูญเสียปูชนียบุคคลอีกหนึ่งคน เมื่อ “ครูดอย อินทนนท์” ครูเพลงและนักประพันธ์อาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 สิริอายุ 79 ปี ท่ามกลางความอาลัยของลูกศิษย์และคนในวงการ
ครูดอยเสียชีวิตด้วยภาวะน้ำท่วมปอดและหัวใจทำงานได้ไม่เต็มที่ ก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหัวใจ และเคยเข้ารับการทำบอลลูนหัวใจมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา และอีกครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมา ก่อนจะมีอาการแทรกซ้อนในช่วงกลางคืนและจากไปอย่างสงบ
ประวัติ ครูดอย อินทนนท์ มีชื่อจริงว่า สมบูรณ์ สมพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2490 ที่จังหวัดสุรินทร์
เจ้าตัวเริ่มแต่งกลอนตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยม และเริ่มแต่งเพลงในช่วงที่บวชเรียน โดยใช้นามปากกาหลายชื่อ ทั้ง สรบุศย์ สมพันธ์ และ บูรณพันธ์ ก่อนจะมาใช้ชื่อจริง สมบูรณ์ สมพันธ์
หลังลาสิกขาในปี 2510 ครูดอยเข้าร่วมงานกับวงดนตรีของ พยงค์ มุกดา ในตำแหน่งนักแต่งเพลงประจำวง ก่อนจะออกเดินสายในพื้นที่ภาคเหนืออยู่ระยะหนึ่ง และได้แรงบันดาลใจจากยอดดอยอินทนนท์ จนนำมาใช้เป็นชื่อในวงการว่า “ดอย อินทนนท์”
ผลงานเพลงที่ฝากไว้
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่า ครูดอย อินทนนท์ เป็นผู้บุกเบิกการแต่งเพลงแนว “ลำแพน” ให้กับนักร้องลูกทุ่ง และมีผลงานประพันธ์รวมกว่า 3,000 เพลง ครอบคลุมทั้งเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง และหมอลำ
ผลงานที่เป็นที่รู้จัก เช่น
- “จันทร์อ้อน” ขับร้องโดย ผ่องศรี วรนุช
- “รักติ๋มคนเดียว” และ “แม่ดอกสะเลเต” ขับร้องโดย สายัณห์ สัญญา
- ผลงานให้ ศรชัย เมฆวิเชียร กว่า 30 เพลง เช่น “เสียงซอสั่งสาว” และ “บัวหลวงบึงพลาญ”
นอกจากนี้ยังเป็นผู้ประพันธ์ชุดแม่ไม้หมอลำให้ บานเย็น รากแก่น และสร้างสรรค์ผลงานชุด 10 กลอนลำ 10 ลีลา ที่ผสมผสานเพลงลูกทุ่งเข้ากับหมอลำ
ด้วยผลงานตลอดชีวิตการทำงาน ครูดอย อินทนนท์ ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี 2557 สาขาศิลปะการแสดง ด้านการประพันธ์เพลงลูกทุ่ง
ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดกำหนดการพิธีศพ
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