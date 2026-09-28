ประวัติ จอย จามจุรี เชิดโฉม อดีตดารานางร้ายเจ้าของบท “อรวิลาศ” ปัญญาชนก้นครัว
ส่องชีวิตปัจจุบัน จอย จามจุรี นางร้ายระดับตำนาน หลังหันหลังให้วงการบันเทิงนานนับสิบปีเพื่อครอบครัว ล่าสุดคัมแบ็กคืนจอแก้วใน มนต์รักแม่กลอง แฟนละครยุค 90 แห่คิดถึง
จอย จามจุรี เชิดโฉม ตำนานอดีตนักแสดงที่มีผลงานเด่นในช่วงปลายทศวรรษ พ.ศ. 2520 ถึงต้นทศวรรษ พ.ศ. 2530 เริ่มเข้าสู่วงการจากงานโฆษณาและถ่ายแบบ ก่อนเข้าประกวดนางสาวไทยเมื่อปี พ.ศ. 2529 จากนั้นจึงได้รับโอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่อง อีกสิบวันโลกจะแตก และละครเรื่อง ผีกุ๊กกิ๊ก
บทที่ทำให้จอยเป็นที่จดจำคือ “อรวิลาศ” ในละคร ปัญญาชนก้นครัว ซึ่งแสดงร่วมกับ ดวงตา ตุงคะมณี
ต่อมาจอยก็เริ่มมีผลงานละครอีกหลายเรื่อง เช่น บัวแล้งน้ำ และ ทายาทอสูร จนเป็นหนึ่งในนักแสดงบทนางร้ายที่คุ้นหน้าผู้ชมยุคนั้น
หลังแต่งงาน จอยลดงานแสดงเพื่อดูแลครอบครัว เธอมีลูกสองคน คือ ปุยฝ้ายและ ศรณ์ เกตุสิริ
จากนั้น ในปี 2567 จอย ได้หวนคืนจอกลับมารับบท “คุณนายเพ็ญแสง” ในละคร มนต์รักแม่กลอง ทางช่องวัน 31
สำหรับ ปัญญาชนก้นครัว เวอร์ชั่นปี พ.ศ. 2531 ออกอากาศทางช่อง 7 ผลิตโดยค่ายดาราวิดีโอ (ในนามสามเศียร) ประสบความสำเร็จจนเป็นเวอร์ชั่นระดับตำนานในเวอร์ชั่นนี้ สถาพร นาควิลัย รับบทเป็น ปลัดตั้ม (พระเอก) ธนาภรณ์ รัตนเสน (ลูกศร) รับบทเป็น ชะเอม / อรวิลาศ (นางเอก)
ส่วน จามจุรี เป็นลูกสาวของคุณหญิงชื่นประภา ถือเป็นบทแจ้งเกิดในฐานะนางร้ายหน้าสวย พร้อมวลีฮิตติดปากคนดูในยุคนั้นอย่างคำว่า “คุณลูกขา” ที่ใช้เรียกกันในฉากคู่แม่ลูก
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แหล่งข่าวอ้างอิง : คมชัดลึก, TrueID
ภาพจาก : IG/jamjureecherdchom