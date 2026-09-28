“ซาบีดา” สั่ง วธ. เปิดโรงครัว ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพ ใช้ทุกทรัพยากรช่วยประชาชนเต็มที่
“ซาบีดา” สั่งกระทรวงวัฒนธรรม เปิดโรงครัว ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพ ใช้ทุกทรัพยากรช่วยประชาชนเต็มที่
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ภายหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยจากการปฏิบัติราชการที่ประเทศรัสเซีย ได้สั่งการให้กระทรวงวัฒนธรรมเปิดโรงครัว “ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพฯ” ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อปรุงอาหารพร้อมรับประทานและนำส่งถึงประชาชนที่ถูกน้ำล้อม ติดค้างอยู่ในพื้นที่ รวมถึงผู้ประสบภัยในศูนย์อพยพต่าง ๆ
นางสาวลลิดา กล่าวว่า นางสาวซาบีดาได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือในพื้นที่ทันทีเมื่อได้รับการประสาน โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและบุคลากร พร้อมติดตามปัญหาให้รวดเร็ว เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้นำอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานจากโรงครัวไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนวัดปากบึง ร่มเกล้า 20 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น
นางสาวซาบีดา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมใช้ทั้งบุคลากร เครือข่าย และทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะผู้ที่ยังติดค้างหรือไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่น้ำท่วมเพื่อมารับความช่วยเหลือได้
“กระทรวงวัฒนธรรมอยู่ข้างประชาชนในยามที่เกิดภัย เราจะใช้คน ใช้เครือข่าย และใช้ทรัพยากรที่กระทรวงมี เพื่อช่วยกันดูแลประชาชนให้มากที่สุด และเมื่อสถานการณ์ผ่านไป เราจะช่วยกันฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว” นางสาวซาบีดา กล่าว
นางสาวลลิดา กล่าวทิ้งท้ายว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำความช่วยเหลือเข้าไปถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัย โดยเฉพาะผู้ที่ถูกน้ำล้อม ติดค้างอยู่ในชุมชน และประชาชนในศูนย์อพยพ พร้อมบูรณาการกำลังและทรัพยากรจากทุกหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง