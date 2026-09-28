ลุ้นทองที่ 3 คืนนี้ “บิว ภูริพล” นำทัพ 4×100 ชาย ชิงชนะเลิศ เอเชียนเกมส์
สานต่อความสำเร็จ 100 และ 200 เมตร บิว ภูริพล ผนึกกำลังทัพลมกรดไทย ลุยรอบชิง 4×100 ม. ชาย คืนนี้ 20.23 น. ลุ้นพาทีมผลัดไทยกลับขึ้นโพเดียมเอเชียนเกมส์อีกครั้ง
แฟนกีฬาชาวไทยเตรียมเชียร์ บิว ภูริพล บุญสอน ลุ้นเหรียญทองที่ 3 ในเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 28 กันยายน 2569 โปรแกรมลงแข่งขัน วิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย รอบชิงชนะเลิศ เวลา 20.23 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามมิซูโฮะ พาร์ก แอธเลติก สเตเดียม เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
ก่อนมาถึงการแข่งขันผลัด ภูริพลคว้าเหรียญทองมาแล้ว 2 รายการ เริ่มจาก 100 เมตรชาย เมื่อวันที่ 25 กันยายน เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.90 วินาที ทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ และเป็นนักวิ่งไทยคนแรกในรอบ 48 ปีที่คว้าแชมป์รายการนี้ นับจาก สุชาติ แจสุรภาพ เมื่อปี 1978
จากนั้นวันที่ 27 กันยายน ภูริพลลงแข่งขัน 200 เมตรชาย รอบชิงชนะเลิศ และคว้าเหรียญทองเพิ่มด้วยเวลา 19.88 วินาที เท่ากับสถิติเอเชียของ เซี่ย เจิ้นเย่ นักวิ่งจีนที่ทำไว้เมื่อปี 2019 เหรียญเงินเป็น หวง โหย่วเหวิน จากจีน เวลา 20.45 วินาที ส่วน โซชิ มิซึคุโบะ จากญี่ปุ่น ได้เหรียญทองแดง เวลา 20.56 วินาที
หลังคว้าทอง 200 เมตรในช่วงเย็น ภูริพลกลับลงสนามอีกครั้งในช่วงค่ำวันเดียวกัน เพื่อช่วยทีมผลัด 4×100 เมตรชายในรอบคัดเลือก
ทีมไทยส่ง ชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันทน์ เป็นไม้ 1, ภูริพล บุญสอน ไม้ 2, ธวัชชัย หีมเอียด ไม้ 3 และสรอรรถ ดาบบัง ไม้ 4 ก่อนเข้าเส้นชัยอันดับ 2 ของฮีต 2 ด้วยเวลา 38.89 วินาที ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ขณะที่ญี่ปุ่นเข้าอันดับ 1 ด้วยเวลา 38.71 วินาที และโอมานอันดับ 3 เวลา 38.99 วินาที
โปรแกรมล่าสุดประจำวันที่ 28 กันยายนระบุชื่อ ชุติทัศน์ ภูริพล ธวัชชัย และสรอรรถ สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เวลา 20.23 น.
การแข่งขันคืนนี้จึงเป็นโอกาสของภูริพลในการลุ้น เหรียญทองที่ 3 ต่อจาก 100 และ 200 เมตรชาย ขณะที่ทีมผลัดไทยมีโอกาสลุ้นเหรียญจากรายการ 4×100 เมตรชาย หลังเอเชียนเกมส์ครั้งก่อนที่หางโจวจบการแข่งขันในอันดับ 4 ด้วยเวลา 38.81 วินาที
รอบชิงชนะเลิศวิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย เริ่มเวลา 20.23 น. วันนี้ 28 กันยายน 2569 แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันผ่านช่องทางถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ในประเทศไทย โดยควรตรวจสอบผังถ่ายทอดสดของแต่ละช่องอีกครั้งก่อนการแข่งขัน เนื่องจากตารางฟรีทีวีอาจมีการสลับรายการตามโปรแกรมประจำวัน
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- World Athletics: ผลและรายงานการแข่งขันกรีฑาเอเชียนเกมส์ 2026
- World Athletics: รายงานผลวิ่ง 200 เมตรชาย เอเชียนเกมส์ 2026
- SiamSport: ผลวิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย รอบคัดเลือก ทีมชาติไทย
- PPTV HD 36: โปรแกรมกรีฑาเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 28 กันยายน