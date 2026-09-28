“ไอซ์” ช็อกประชาชนกรุงเทพหลายคนอดอาหาร-น้ำ พรรคส้มรวมตัวทำโรงครัวช่วยเหลือ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 08:44 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 08:44 น.

ไอซ์ รักชนก ช็อกประชาชนกรุงเทพหลายคนเข้าถึงอาหารและน้ำสะอาดไม่ได้ หลังน้ำท่วมหลายจุด พรรคส้มรวมตัวทำโรงครัวช่วยเหลือ

น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์ข้อความระบุว่า “ไม่น่าเชื่อว่าใจกลางศูนย์รวมอำนาจ กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศนี้ ณ เวลานี้ยังมีประชาชนจำนวนมากเข้าถึงอาหารและน้ำสะอาดไม่ได้ เพราะออกจากบ้านไม่ได้

ขนาดว่าเป็นจุดแรกๆที่นายกมาลงพื้นที่หลังกลับจากต่างประเทศ ขนาดว่าหน่วยงานราชการมาเรียงหน้ารายงานตัวครบหมด ขนาดสั่งแล้วนะ การบริหารจัดการยังหนักหนาสาหัสขนาดนี้

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ในพื้นที่ต่างจังหวัดไม่อยากคิดเลย ว่าประชาชนจะเดือดร้อนมากแค่ไหน ยิ่งห่างออกไปยิ่งไม่ได้รับความสนใจ ปัญหาก็จะถูกแก้ไขช้าลงไปอีก

วันนี้พรรคประชาชนเราพยายามทำทั้งข้อเสนอระยะยาวและช่วยเหลือเร่งด่วนเฉพาะหน้า เรารวมตัวกันทำครัวกลางเพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ติดน้ำท่วมหลายจุด พวกเราจะอยู่เคียงข้างประชาชนทุกเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้

วันนี้พี่ไหม เลขาจ้อน ต้นกล้า พี่ตี้ พี่ชาย นำทีมทำอาหาร ไอติม อาจารย์ต้น พี่เพชร โต๋ ฮา ปาม โตโต้ ไอซ์ ลุยแจก ขอบคุณบุคลากรพรรคประชาชนและทีมงาน สส.ทุกคน พรุ่งนี้เจอกันใหม่ ไม่สิ วันนี้ๆๆๆ ขอให้ทุกคนปลอดภัย เราจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันค่ะ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 08:44 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 08:44 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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