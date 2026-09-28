“ไอซ์” ช็อกประชาชนกรุงเทพหลายคนอดอาหาร-น้ำ พรรคส้มรวมตัวทำโรงครัวช่วยเหลือ
ไอซ์ รักชนก ช็อกประชาชนกรุงเทพหลายคนเข้าถึงอาหารและน้ำสะอาดไม่ได้ หลังน้ำท่วมหลายจุด พรรคส้มรวมตัวทำโรงครัวช่วยเหลือ
น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์ข้อความระบุว่า “ไม่น่าเชื่อว่าใจกลางศูนย์รวมอำนาจ กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศนี้ ณ เวลานี้ยังมีประชาชนจำนวนมากเข้าถึงอาหารและน้ำสะอาดไม่ได้ เพราะออกจากบ้านไม่ได้
ขนาดว่าเป็นจุดแรกๆที่นายกมาลงพื้นที่หลังกลับจากต่างประเทศ ขนาดว่าหน่วยงานราชการมาเรียงหน้ารายงานตัวครบหมด ขนาดสั่งแล้วนะ การบริหารจัดการยังหนักหนาสาหัสขนาดนี้
ในพื้นที่ต่างจังหวัดไม่อยากคิดเลย ว่าประชาชนจะเดือดร้อนมากแค่ไหน ยิ่งห่างออกไปยิ่งไม่ได้รับความสนใจ ปัญหาก็จะถูกแก้ไขช้าลงไปอีก
วันนี้พรรคประชาชนเราพยายามทำทั้งข้อเสนอระยะยาวและช่วยเหลือเร่งด่วนเฉพาะหน้า เรารวมตัวกันทำครัวกลางเพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ติดน้ำท่วมหลายจุด พวกเราจะอยู่เคียงข้างประชาชนทุกเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้
วันนี้พี่ไหม เลขาจ้อน ต้นกล้า พี่ตี้ พี่ชาย นำทีมทำอาหาร ไอติม อาจารย์ต้น พี่เพชร โต๋ ฮา ปาม โตโต้ ไอซ์ ลุยแจก ขอบคุณบุคลากรพรรคประชาชนและทีมงาน สส.ทุกคน พรุ่งนี้เจอกันใหม่ ไม่สิ วันนี้ๆๆๆ ขอให้ทุกคนปลอดภัย เราจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันค่ะ”
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