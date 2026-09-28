ด่วนที่สุด! อ่างเก็บน้ำประแสร์วิกฤตทะลัก 112% สั่งลดบานฝายระบายน้ำ เตือนชาวแกลงยกของหนีน้ำท่วม
อ่างเก็บน้ำประแสร์น้ำเกินความจุแตะ 331 ล้าน ลบ.ม. กรมชลประทานลดบานฝายระบายน้ำผ่าน Spillway วันละ 24 ล้าน ลบ.ม. เตือนพี่น้องชาวแกลงระมัดระวังขั้นสูงสุด
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ กรมชลประทาน ออกประกาศเตือนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์ ฉบับที่ 8 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2569 เวลา 07.00 น. หลังปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มเป็น 331 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 112.60% ของความจุที่ใช้เทียบในประกาศ พร้อมเตือนประชาชนริมลำน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง เตรียมรับระดับน้ำที่อาจสูงขึ้น
โครงการฯ ระบุว่าจำเป็นต้องปรับลดบานฝายพับได้ลงเพื่อระบายน้ำและรักษาความปลอดภัยของเขื่อน โดยประเมินว่าอาจมีน้ำไหลผ่านทางระบายน้ำล้นประมาณ 279.65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตัวเลขนี้เป็นอัตราระบายที่ประเมินไว้ในประกาศ ไม่ใช่ปริมาณน้ำที่ยืนยันว่าไหลลงพื้นที่แล้ว
ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ท้ายน้ำควรเร่งย้ายทรัพย์สิน ของมีค่า สัตว์เลี้ยง เครื่องจักรกล และอุปกรณ์การเกษตรขึ้นที่สูงหรือไปยังพื้นที่ปลอดภัย โดยเฉพาะบ้านเรือนริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอแกลง พร้อมติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
ประกาศฉบับนี้เป็นการแจ้งเตือนเรื่อง การระบายน้ำเพิ่มและความเสี่ยงที่ระดับน้ำท้ายน้ำจะสูงขึ้น ยังไม่มีข้อมูลในประกาศยืนยันว่าเขื่อนประแสร์แตกหรือเกิดความเสียหายต่อตัวเขื่อน
แหล่งข่าวอ้างอิง
- ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ฉบับที่ 8 วันที่ 28 กันยายน 2569 เวลา 07.00 น.
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ กรมชลประทาน
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