Pac นักมวยปล้ำสมาคมดังเสียชีวิต หลังเพิ่งขึ้นปล้ำไม่ถึง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Pac นักมวยปล้ำชาวอังกฤษปัจจุบันสังกัดกับ All Elite Wrestling เสียชีวิต หลังเพิ่งขึ้นปล้ำไม่ถึง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต
เพจเฟซบุ๊กของสมาคมมวยปล้ำ All Elite Wrestling (AEW) ได้แจ้งข่าวว่า เบนจามิน แซตเตอร์ลีย์ หรือ Pac นักมวยปล้ำชาวอังกฤษ เสียชีวิตด้วยวัย 40 ปี
โดยทางสมาคมเขียนข้อความระบุว่า “All Elite Wrestling ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ เบนจามิน แซตเตอร์ลีย์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Pac
แซตเตอร์ลีย์ ซึ่งเป็นชาวเมืองนิวคาสเซิลอะพอนไทน์ ประเทศอังกฤษ เริ่มต้นเส้นทางนักมวยปล้ำอาชีพในปี 2547 และตลอดเส้นทางอาชีพได้ร่วมงานกับองค์กรกีฬามวยปล้ำจากทั่วโลก สร้างความประทับใจให้แก่แฟน ๆ ด้วยท่วงท่าการปล้ำที่โดดเด่นและสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถอันยอดเยี่ยมบนเวที
Pac เซ็นสัญญากับ All Elite Wrestling ในปี 2562 และสามารถคว้าแชมป์ของ AEW มาได้หลายเส้น รวมถึงมีส่วนร่วมในการแข่งขันอันน่าจดจำหลายแมตช์ ซึ่งได้รับการจดจำว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของ AEW
เราขอแสดงความเสียใจและขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัว เพื่อน ๆ และแฟน ๆ ในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้”
ทั้งนี้ Pac ขึ้นปล้ำเจอกับ Andrade El Idolo ในศึก All Out เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 69 ที่ผ่านมา สำหรับ Pac นั้น ยังเคยเป็นนักมวยปล้ำภายใต้สังกัด WWE โดยใช้ชื่อ Adrian Neville อีกด้วย อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใด
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