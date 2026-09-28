เปิดชื่อ 40 พื้นที่ฝนหนัก 28 ก.ย. เช็กจังหวัดไหนเสี่ยงฝนหนักมาก
กรมอุตุฯ เตือนฝนหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขณะที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่
กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดรายชื่อพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักประจำวันที่ 28 กันยายน 2569 ครอบคลุม 39 จังหวัดและกรุงเทพฯ โดย 13 จังหวัดอาจมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ขณะที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ พยากรณ์มีผลตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ ถึง 06.00 น. วันที่ 29 กันยายน
13 จังหวัดที่อาจมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ได้แก่
- แม่ฮ่องสอน
- เชียงใหม่
- ตาก
- นครสวรรค์
- อุทัยธานี
- สุพรรณบุรี
- กาญจนบุรี
- ราชบุรี
- นครนายก
- ชลบุรี
- ระยอง
- จันทบุรี
- ตราด
26 จังหวัดที่อาจมีฝนตกหนักบางแห่ง ได้แก่
- เชียงราย
- ลำพูน
- ลำปาง
- แพร่
- สุโขทัย
- เพชรบูรณ์
- ชัยภูมิ
- นครราชสีมา
- บุรีรัมย์
- ชัยนาท
- ลพบุรี
- สระบุรี
- สิงห์บุรี
- อ่างทอง
- พระนครศรีอยุธยา
- นครปฐม
- สมุทรสาคร
- สมุทรสงคราม
- ปราจีนบุรี
- สระแก้ว
- ฉะเชิงเทรา
- เพชรบุรี
- ประจวบคีรีขันธ์
- ระนอง
- พังงา
- ภูเก็ต
ส่วน กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุด 29–31 องศาเซลเซียส
กรมอุตุฯ เตือนประชาชนในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังฝนตกหนักและฝนสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่น้ำท่วมซ้ำซาก
ฝนที่ยังตกหนักเกี่ยวข้องกับหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย
ทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2–3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร เรือเล็กในสองพื้นที่ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2569
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- กรมอุตุนิยมวิทยา: พยากรณ์อากาศประจำวัน
- Thai PBS: พยากรณ์อากาศและรายชื่อจังหวัด วันที่ 28 กันยายน 2569
- Thai PBS: ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 18
- ข่าวสด: สภาพอากาศวันนี้ เปิดพื้นที่ฝนตกหนัก