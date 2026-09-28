เปิดชื่อ 40 พื้นที่ฝนหนัก 28 ก.ย. เช็กจังหวัดไหนเสี่ยงฝนหนักมาก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 08:16 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 08:37 น.
เปิดชื่อ 40 พื้นที่ฝนหนัก 28 ก.ย. เช็กจังหวัดไหนเสี่ยงฝนหนักมาก

กรมอุตุฯ เตือนฝนหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขณะที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดรายชื่อพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักประจำวันที่ 28 กันยายน 2569 ครอบคลุม 39 จังหวัดและกรุงเทพฯ โดย 13 จังหวัดอาจมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ขณะที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ พยากรณ์มีผลตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ ถึง 06.00 น. วันที่ 29 กันยายน

13 จังหวัดที่อาจมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ได้แก่

โฆษณา
  • แม่ฮ่องสอน
  • เชียงใหม่
  • ตาก
  • นครสวรรค์
  • อุทัยธานี
  • สุพรรณบุรี
  • กาญจนบุรี
  • ราชบุรี
  • นครนายก
  • ชลบุรี
  • ระยอง
  • จันทบุรี
  • ตราด

26 จังหวัดที่อาจมีฝนตกหนักบางแห่ง ได้แก่

  • เชียงราย
  • ลำพูน
  • ลำปาง
  • แพร่
  • สุโขทัย
  • เพชรบูรณ์
  • ชัยภูมิ
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • ชัยนาท
  • ลพบุรี
  • สระบุรี
  • สิงห์บุรี
  • อ่างทอง
  • พระนครศรีอยุธยา
  • นครปฐม
  • สมุทรสาคร
  • สมุทรสงคราม
  • ปราจีนบุรี
  • สระแก้ว
  • ฉะเชิงเทรา
  • เพชรบุรี
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • ระนอง
  • พังงา
  • ภูเก็ต

ส่วน กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุด 29–31 องศาเซลเซียส

กรมอุตุฯ เตือนประชาชนในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังฝนตกหนักและฝนสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่น้ำท่วมซ้ำซาก

ฝนที่ยังตกหนักเกี่ยวข้องกับหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

ทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2–3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร เรือเล็กในสองพื้นที่ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2569

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข่าวอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 08:16 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 08:37 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลตรวจ B “น้องพิ้งค์ พิชฌามลณ์” ยืนยัน พบสารต้องห้าม เตรียมยื่นอุทธรณ์สู้ต่อ

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569

หวิดคว่ำ! “อั้ม พัชราภา” ซ้อมพายเรือหน้าบ้านไปรับแม่ หลังน้ำท่วมขัง

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569

“ผิงผิง-ฟูซวง” สองแพนด้ายักษ์เดินทางถึงสวนสัตว์แล้ว กระชับความสัมพันธ์ “จีน-เมกา”

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569
วินนี่ ธนวินท์ โพสต์ภาพรถถูกน้ำท่วม บอก &quot;Game over รถพัง&quot;

วินนี่ ธนวินท์ โพสต์ภาพรถถูกน้ำท่วม บอก “Game over รถพัง”

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

“ศรณ์” หนุ่มเจ็ตสกีโผล่เม้นต์ใต้โพสต์สำนักข่าวภาษาอังกฤษ หลังรายงานข่าวตนถูกรวบ

3 นาที ที่แล้ว
รถยนต์ฝ่าน้ำท่วมบนถนนในจังหวัดระยอง ข่าว

ระยองประกาศภัยพิบัติ 4 อำเภอ น้ำประแสร์ทะลักท่วมแกลง รพ. เร่งย้ายผู้ป่วยขึ้นชั้นบน

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ต๋อง วงทู” นักดนตรียุค 90 เสียชีวิตแล้ว วัย 56 ปี หลังป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูก

34 นาที ที่แล้ว
รู้ตัวแล้ว คนขับ Swift ลุยน้ำท่วมหน้า ม.เกษตรฯ โผล่แจงคลิปไวรัล เตือนอย่าทำตาม ข่าว

รู้ตัวแล้ว คนขับ Swift ลุยน้ำท่วมหน้า ม.เกษตรฯ โผล่แจงคลิปไวรัล เตือนอย่าทำตาม

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ผลตรวจ B “น้องพิ้งค์ พิชฌามลณ์” ยืนยัน พบสารต้องห้าม เตรียมยื่นอุทธรณ์สู้ต่อ

53 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

หวิดคว่ำ! “อั้ม พัชราภา” ซ้อมพายเรือหน้าบ้านไปรับแม่ หลังน้ำท่วมขัง

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ผิงผิง-ฟูซวง” สองแพนด้ายักษ์เดินทางถึงสวนสัตว์แล้ว กระชับความสัมพันธ์ “จีน-เมกา”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินนี่ ธนวินท์ โพสต์ภาพรถถูกน้ำท่วม บอก &quot;Game over รถพัง&quot; บันเทิง

วินนี่ ธนวินท์ โพสต์ภาพรถถูกน้ำท่วม บอก “Game over รถพัง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุ เผย “กทม.-สมุทรปราการ” เจอฝนซ้ำ ตกๆหยุดๆ เป็นระยะ ขอให้เช็คเส้นทางเดินทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า พูดแบบนี้บนเวที MTV หลังสร้างประวัติศาสตร์ให้คนไทยภูมิใจ บันเทิง

ลิซ่า พูดแบบนี้บนเวที MTV หลังสร้างประวัติศาสตร์ให้คนไทยภูมิใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ อิหร่าน วันนี้ 14.00 น. เอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เริ่มแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ก่อนอ่านคำวินิจฉัยบ่าย 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วม 25,561 ครอบครัว 10 จังหวัด กัมพูชาอพยพกว่า 2,900 ครัวเรือน ข่าวต่างประเทศ

น้ำท่วม บ้านจมน้ำ 24,505 หลัง 10 จังหวัด กัมพูชาอพยพกว่า 2,900 ครัวเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กสร. เป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วม ขอความร่วมมือนายจ้างอนุญาตให้หยุดงานได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดโพสต์สุดท้าย Pac นักมวยปล้ำคนดังก่อนเสียชีวิต เพิ่งไว้อาลัยเพื่อนร่วมวงการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด &quot;วิว กุลวุฒิ&quot; ชิงตั๋วเข้าชิง แบดชายเดี่ยว เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด “วิว กุลวุฒิ” ชิงตั๋วเข้าชิง แบดชายเดี่ยว เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ศรณ์ เกตุศิริ หนุ่มหล่อโปรไฟล์สายบันเทิง-ทีมงาน Lollipop Racing ข่าว

ประวัติ ศรณ์ เกตุศิริ หนุ่มหล่อโปรไฟล์สายบันเทิง-ทีมงาน Lollipop Racing

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กดุลย์” เตรียมนำกำลังพลเข้าช่วยเหลือ กระเป๋าของผู้โดยสารติดอยู่บนสายพานสนามบิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กราดยิง 2 จุดในแอฟริกาใต้ ดับ 27 ราย คนร้าย 8 คนถือเอเค-47 บุกยิงในร้านเหล้า ข่าวต่างประเทศ

กราดยิง 2 จุดในแอฟริกาใต้ ดับ 27 ราย คนร้าย 8 คนถือเอเค-47 บุกยิงในร้านเหล้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัก 6 ปีสุกงอม &quot;มะลิ โคทส์&quot; เซย์เยส &quot;อั้ม ถิร&quot; คุกเข่าขอแต่งงาน วิวาห์ปลายปีหน้า บันเทิง

รัก 6 ปีสุกงอม “มะลิ โคทส์” เซย์เยส “อั้ม ถิร” คุกเข่าขอแต่งงาน วิวาห์ปลายปีหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ จอย จามจุรี เชิดโฉม อดีตดารานางร้ายเจ้าของบท &quot;อรวิลาศ&quot; จากปัญญาชนก้นครัว บันเทิง

ประวัติ จอย จามจุรี เชิดโฉม อดีตดารานางร้ายเจ้าของบท “อรวิลาศ” ปัญญาชนก้นครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“กวาง กมลชนก” เป็นผู้ประสบภัย เปิดคลิปน้ำท่วมรอบบ้าน ไม่ทันตั้งตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น &quot;ครูดอย อินทนนท์&quot; ครูเพลงลูกทุ่ง-หมอลำ ผู้บุกเบิกลำแพน บันเทิง

สิ้น “ครูดอย อินทนนท์” ครูเพลงลูกทุ่ง-หมอลำ ผู้บุกเบิกลำแพน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับแห่ป้อง &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ถูกวิจารณ์หน้าไม่สดใส ที่สนามบินภูเก็ต บันเทิง

แฟนคลับแห่ป้อง “เนเน่ รอยัล” ถูกวิจารณ์หน้าไม่สดใส ที่สนามบินภูเก็ต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปอ่างเก็บน้ำคลองระโอก ใน จ.ระยอง กำลังจะแตก ขอให้ประชาชนในพื้นที่อพยพด่วน