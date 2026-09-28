อ่างเก็บน้ำคลองระโอก ใน จ.ระยอง กำลังจะแตก ขอให้ประชาชนในพื้นที่อพยพด่วน
อ่างเก็บน้ำคลองระโอก ใน อำเภอแกลง จ.ระยอง กำลังจะแตก ขอให้ประชาชนในพื้นที่อพยพด่วน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศเปิดประตูระบายน้ำ
เพจเฟซบุ๊ก อบต. ทุ่งควายกิน ในพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้โพสต์ข้อความว่า “ขณะนีัอ่างเก็บน้ำคลองระโอก (เขื่อนเขาจุก) กำลังจะแตก หูสปริงเวย์พัง ขอให้ประชาชนบริเวณนั้น อพยพออกด่วน ขอให้อพยพภายใน 1 ชั่วโมงนี้ ขอความร่วมมือนะคะ”
ก่อนหน้านี้ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง ได้ระบุว่า “ด่วนที่สุด! ประกาศเตือนฉบับใหม่ “อ่างเก็บน้ำคลองระโอก” เปิดประตูระบายน้ำ 100% นอกจากมวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์แล้ว ล่าสุดมีประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์วิกฤตจาก “อ่างเก็บน้ำคลองระโอก” เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งจุด
สรุปข้อมูลประกาศอ่างฯ คลองระโอก (ณ เวลา 15.00 น. ของวันที่ 27 กันยายน 2569):
น้ำเกินความจุขั้นวิกฤต: ปัจจุบันมีปริมาณน้ำสะสม 23.506 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็น 117% ของความจุ) และมีน้ำล้น Spillway อย่างต่อเนื่อง
เปิดบานระบาย 100%: ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำ (River Outlet) แบบเต็มกำลัง 100%
เริ่มปล่อยน้ำแล้ว: จะมีปริมาณน้ำไหลลงสู่ลำน้ำเดิมรวม 2.00 – 2.70 ล้าน ลบ.ม./วัน โดยเริ่มปล่อยตั้งแต่เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา
แนวโน้มและผลกระทบ: การเปิดระบายน้ำ 100% จากอ่างฯ คลองระโอก จะเป็นการเติม “มวลน้ำก้อนใหม่” ลงสู่ระบบลำน้ำ ซ้ำเติมสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่ตอนล่างที่กำลังล้นตลิ่งและรอการระบายอยู่แล้ว”