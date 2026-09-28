ยอดตายเรือเฟอร์รีอินโดล่มขยับเป็น 66 ศพ คาดผู้สูญหาย 69 ราย เสียชีวิตหมดแล้ว
ยอดตายเรือเฟอร์รีล่มขยับเป็น 66 ศพ เจ้าหน้าที่คาดผู้สูญหาย 69 ราย เสียชีวิตหมดแล้ว เตรียมประเมินว่าจะค้นหาต่อหรือพอแค่นี้
เมื่อวันที่ 27 กันยายน สำนักข่าว AP รายงานอัปเดตถึงเหตุ เรือเฟอร์รีพลิกคว่ำในทะเลชวา ในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ช่วงวันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมา
โดยล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 66 ศพ และทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตามหาผู้สูญหายอีก 69 รายที่เหลือ โดยเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้สูญหายทั้งหมดเสียชีวิตแล้ว
ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังประเมินว่าจะดำเนินภารกิจต่อไปหรือไม่ เนื่องจากตามกฎหมายค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายของอินโดนีเซียระบุว่าปกติแล้วภารกิจจะไม่ยาวเกิน 7 วัน แต่ภารกิจสามารถยืดขยายออกไปได้ หากเจ้าหน้าที่เชื่อว่าพวกเขาสามารถพบผู้สูญหายเพิ่มเติมได้ โดยเจ้าหน้าที่จะตัดสินใจในๆทุกสามวัน
สำหรับเรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวมกันกว่า 240 คนได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ภายหลังจากที่เรือเจอคลื่นสูง 3 เมตร ขณะเดินทางจาก เมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออก ไปยังเมืองบันจาร์มาซินในจังหวัดกาลีมันตันใต้ บนเกาะบอร์เนียว ก่อนจะขาดการติดต่อไปในที่สุด และทราบว่าเรือลำดังกล่าวพลิกคว่ำในที่สุด
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